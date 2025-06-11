Snapdragon 8 Elite thắng đơn nhân, Dimensity 9400+ trội đa nhiệm

Snapdragon 8 Elite sử dụng CPU Oryon thế hệ mới, gồm 2 nhân tốc độ cực cao 4.32GHz và 6 nhân hiệu năng mạnh 3.53GHz. Bộ nhớ đệm L2 đạt 24MB cùng tiến trình 3nm N3E giúp tăng hiệu suất, giảm nhiệt. Con chip này hướng tới trải nghiệm đơn nhân siêu tốc.

Dimensity 9400+ chọn cấu trúc All Big Core, gồm 1 nhân Cortex-X925 (3.63GHz), 3 nhân Cortex-X4 và 4 nhân Cortex-A720. Định hướng con chip rõ ràng cho xử lý đa nhiệm, thích hợp chạy nhiều ứng dụng nặng cùng lúc.

Điểm Antutu benchmark của Snapdragon 8 Elite và Dimensity 9400+. Ảnh: NanoReview

Kết quả benchmark phản ánh sự khác biệt. Snapdragon 8 Elite phản hồi nhanh, ưu tiên tác vụ đơn. Dimensity 9400+ xử lý tốt các tiến trình song song. Tùy vào mục đích sử dụng, mỗi dòng chip đều có lợi thế riêng.

Hiệu năng GPU-AI: MediaTek vượt trội, Qualcomm ổn định

GPU Adreno 830 của Snapdragon 8 Elite tăng 40% hiệu suất so với thế hệ trước. Chip cũng hỗ trợ Ray Tracing thời gian thực, tương thích tốt với các engine game cao cấp. Cùng với tốc độ khung hình ổn định, chip phù hợp người chơi game đồ họa nặng.

Dưới đây là thông số kỹ thuật chi tiết của 2 con chip:

Thông số Dimensity 9400 Plus Snapdragon 8 Elite Tiến trình sản xuất TSMC 3nm TSMC 3nm (N3E) Kiến trúc CPU 1x Cortex-X925 @ 3.73GHz 3x Cortex-X4 4x Cortex-A720 2x Oryon Prime @ tối đa 4.47GHz 6x Oryon Performance @ 3.53GHz Bộ nhớ đệm CPU 2MB L2 (X925), 1MB L2 (X4), 512KB L2 (A720) 12MB L3, 10MB SLC 12MB L2 (chia sẻ giữa các nhân) GPU Arm Immortalis-G925 MC12 Qualcomm Adreno 830 Ray Tracing Hỗ trợ (có opacity micromap) Hỗ trợ, cải thiện 35% so với thế hệ Gen 3 AI Engine MediaTek NPU 890 Hỗ trợ DeepSeek R1 (MoE, MHA, MTP, FP8) Hexagon NPU (nhanh hơn 45% so với Gen 3) 6 nhân vector, 8 nhân scalar Hỗ trợ RAM LPDDR5X @ 10667 Mbps LPDDR5X @ 5.3 GHz Lưu trữ UFS 4.0 + MCQ UFS 4.0 Hỗ trợ cảm biến camera tối đa 320MP 320MP Quay video 8K@60fps, giải mã 10-bit (HEVC/AVC/VP9/AV1) 8K@30fps, Dolby Vision®, HDR10+, Google Ultra HDR Tính năng AI ISP Imagiq 1090, Smooth Zoom Spectra AI ISP Phân đoạn ngữ nghĩa, chiếu sáng bằng AI, xác thực ảnh Truepic Hỗ trợ màn hình WQHD+ @ 180Hz QHD+ @ 240Hz (trên thiết bị) 8K @ 30Hz (ngoài thiết bị) Kết nối 5G/4G Dual SIM Dual Active Wi-Fi 7 @ 7.3 Gbps Bluetooth 6.0 (2 bộ xử lý) Modem Snapdragon X80 5G Wi-Fi 7 @ 5.8 Gbps Bluetooth 6.0 Định vị / GNSS GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC Snapdragon Location Suite, độ chính xác cấp vỉa hè Liên lạc vệ tinh Kết nối BeiDou (nhanh hơn 60%) Snapdragon Satellite Tầm phủ Bluetooth Lên đến 8km kết nối điện thoại-điện thoại Không công bố Hỗ trợ mô hình AI AI tạo sinh, AI tác tử, mô hình ngôn ngữ lớn trên thiết bị AI tạo sinh, đa phương thức, phân đoạn ngữ nghĩa theo thời gian thực

Dimensity 9400+ trang bị GPU Mali-G925 Immortalis MP12, đi kèm công nghệ HyperEngine 3.0. Giảm độ trễ, duy trì khung hình cao khi chơi game. Trong bài test GPU, Dimensity có kết quả cao hơn Snapdragon.

AI cũng có sự khác biệt. Snapdragon 8 Elite dùng NPU Hexagon đa nhiệm, tối ưu tốt cho xử lý ảnh, âm thanh, văn bản. Dimensity 9400+ tích hợp NPU thế hệ 8, tăng tốc 80%, giảm điện năng 35%.

Tính năng tạo video AI ngay trên thiết bị khiến chip này trở thành lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc flagship. Dù cả hai cùng hỗ trợ công nghệ LLM và Agentic AI, hiệu quả cuối cùng phụ thuộc mức độ tối ưu hóa từ nhà sản xuất thiết bị.

Chọn chip Android nào cho năm 2025?

Snapdragon 8 Elite phù hợp người dùng cần tốc độ phản hồi nhanh, ưu tiên trải nghiệm mượt. Dimensity 9400+ hấp dẫn với hiệu năng đa lõi mạnh, chơi game ổn định, xử lý tác vụ nặng hiệu quả.

Snapdragon 8 Elite và Dimensity 9400 đều sở hữu những thế mạnh riêng. Ảnh: Wccftech.

Không có chip nào hoàn hảo tuyệt đối. GPU, AI, CPU – mỗi phần đều sở hữu điểm mạnh riêng. Khác biệt nằm ở cách thiết bị tận dụng phần cứng để phục vụ nhu cầu thực tế chứ chỉ dựa vào thông số.

Người dùng nên cân nhắc kỹ về mục tiêu sử dụng, hệ sinh thái thiết bị, khả năng tối ưu phần mềm và mức giá trên thị trường. Quyết định sáng suốt đến từ hiểu biết rõ ràng, dựa trên đánh giá thực tế thay vì chỉ tin theo thương hiệu.