Google Messages sắp có giao diện cài đặt hoàn toàn mới trong Android 16

Ảnh minh họa: androidpolice

Giao diện cài đặt mới lấy cảm hứng từ Android 16

Theo thông tin từ Android Authority, Google đang phát triển một giao diện Preferences Menu (Menu tùy chọn) mới cho Google Messages, dựa trên Material Design 3 ngôn ngữ thiết kế sẽ xuất hiện trên Android 16 vào giữa năm 2025.

Những ảnh chụp màn hình cho thấy thiết kế cài đặt mới sử dụng bố cục dạng thẻ (card-style layout), giúp từng mục trở nên trực quan và dễ nhìn hơn. Các thẻ được bo viền nhẹ nhàng để tạo cảm giác gọn gàng và sạch sẽ. Ngoài ra, Google cũng áp dụng nút gạt Material You với thiết kế dày hơn, giúp người dùng dễ dàng phân biệt trạng thái bật/tắt của các tùy chọn.

Android Authority đã kích hoạt thủ công giao diện mới trong phiên bản Google Messages beta 20250316, nhưng tính năng này vẫn chưa có sẵn trong bản beta công khai. Điều này cho thấy Google vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và có thể điều chỉnh một số chi tiết trước khi chính thức ra mắt.

Không chỉ Google Messages, ứng dụng Google Phone cũng đang được thử nghiệm với một giao diện cài đặt mới theo phong cách tương tự. Điều này chứng tỏ Google đang hướng đến một ngôn ngữ thiết kế đồng nhất trên toàn hệ sinh thái Android.

Nhiều tính năng mới đang được phát triển

Bên cạnh việc cải tiến giao diện, Google còn đang phát triển một số tính năng hữu ích cho Google Messages, cụ thể:

Tham gia nhóm chat qua đường link: Người dùng có thể vào nhóm trò chuyện dễ dàng mà không cần được thêm thủ công.

Cảnh báo lừa đảo theo thời gian thực: Google vừa triển khai tính năng giúp người dùng nhận diện tin nhắn lừa đảo ngay khi nhận được.

Sửa lỗi gửi tin nhắn đa phương tiện: Một lỗi ảnh hưởng đến việc gửi tin nhắn đa phương tiện trên Google Messages đã được Google khắc phục.

Với giao diện cài đặt mới và nhiều tính năng cải tiến, Google Messages trên Android 16 hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn, trực quan hơn cho người dùng. Khi bản cập nhật chính thức được phát hành, người dùng có thể mong đợi một ứng dụng Messages hiện đại, bảo mật và tiện lợi hơn bao giờ