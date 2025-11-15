Thiết lập rạp chiếu phim tại gia như thế nào để mang đến cảm xúc thăng hoa?

Điều đáng chú ý là thông qua việc trực tiếp trải nghiệm các dòng máy chiếu Home cao cấp của Epson, nhà tổ chức hội thảo “Home Cinema Experience 2025” mong muốn mang đến cho khách tham dự một góc nhìn hoàn toàn mới về các giải pháp giải trí tại gia hiện có, từ công nghệ 3LCD độc quyền, nguồn sáng laser tiên tiến, cho đến việc setup một phòng chiếu phim thực thụ, tái hiện đầy đủ không khí của một rạp chiếu phim chuyên nghiệp, từ âm thanh, ánh sáng, cho đến chất lượng hình ảnh. Qua đó, khách mời có thể cảm nhận trọn vẹn “hơi thở điện ảnh” ngay trong sự kiện.

Hội thảo mang tên “Home Cinema Experience 2025” được Công ty TNHH Thương mại Logico phối hợp cùng Công ty TNHH Cơn Bão Số tổ chức.

Chia sẻ trước thềm Hội nghị chị Bùi Thị Thanh Hoa, Tổng Giám đốc công ty TNHH Thương mại Logico (Nhà Phân phối máy chiếu Epson) chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mang lại cho người dùng Việt một trải nghiệm điện ảnh hoàn hảo, ngay trong chính ngôi nhà của mình. Với công nghệ 3LCD độc quyền của Epson, mọi không gian đều có thể trở thành một rạp chiếu phim cá nhân – nơi công nghệ và cảm xúc gặp nhau.”

Với loạt máy chiếu Epson dành cho giải trí tại gia, BTC đã mang đến nhiều giải pháp đáng chú ý

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, đơn vị tổ chức đã mang đến loạt sản phẩm để giúp người dùng có thể dễ dàng thiết lập nên một phòng chiếu phim tại gia đúng nghĩa.

Đầu tiên là các dòng máy chiếu Home của Epson với công nghệ hình ảnh chuẩn 4K Pro-UHD.

Không chỉ khẳng định vị thế tiên phong ở thị trường máy chiếu toàn cầu, Epson còn nổi tiếng với công nghệ 3LCD độc quyền, mang đến hình ảnh rực rỡ, màu sắc trung thực và độ sáng màu cao hơn gấp 3 lần so với công nghệ thông thường khác.

Từ những mẫu máy chiếu mini, cho đến dòng máy chiếu chuyên nghiệp

Là lựa chọn hàng đầu của hàng triệu gia đình, Epson đã mang đến nhiều mẫu Home Cinema đáng chú ý như EH-QL3000W, EH-LS12000B, EH-TW9400, EH-TW7000, EH-TW6250, EH-LS650B, EH-LS800B… Cho đến dòng máy chiếu Mini EF-21, EF-22. Mỗi dòng sản phẩm đều được thiết kế để mang lại trải nghiệm nghe nhìn chân thực như tại rạp chiếu phim, đồng thời thể hiện tầm nhìn “Kết nối công nghệ với cảm xúc con người” của Epson.

Hầu hết các dòng máy chiếu Epson dành cho giải trí tại gia thường được phát triển nhằm tái hiện hình ảnh sắc nét chuẩn 4K, màu sắc sáng gấp 3 lần so với máy chiếu 1-chip DLP, cùng tuổi thọ nguồn sáng laser lên đến 20.000 giờ.

Sản phẩm cũng sẽ được tích hợp Android TV, Chromecast và HDMI ARC, để người dùng dễ dàng kết nối với các thiết bị giải trí hiện đại, biến ngôi nhà thành một rạp chiếu chuyên nghiệp chỉ trong vài phút.

Trong đó, các mẫu máy chiếu đáng chú ý hiện nay có thể kể đến như Epson EH-QL3000W, Epson EH-LS12000B, Epson EH-TW9400, Epson EH-TW6250, Epson EH-LS650B, Epson EH-LS800B, Epson EF-21 và Epson EF-22N.

Với máy chiếu Epson, người dùng có thể thiết lập nhiều phòng giải trí tại gia khác nhau

Nói đến giải trí tại gia, bên cạnh hình ảnh thì âm thanh cũng là một phần vô cùng quan trọng. Tại sự kiện BTC cũng đã mang đến loạt giải pháp âm thanh mới với sức mạnh của công nghệ Trinnov và hệ thống loa K-array.

Được biết, Trinnov WaveForming là giải pháp cho vấn đề nan giải bấy lâu nay cho bất kỳ phòng giải trí tại gia nói chung, và phòng xem phim tại gia nói riêng, đó là loại bỏ room mode một cách chủ động, đây là kết quả hơn 6 năm nghiên cứu của các chuyên gia đến từ Trinnov Audio.

Với phương pháp bố trí loa, kết hợp với thuật toán xử lý của bộ giải mã Trinnov Altitude mạnh mẽ, Waveforming giảm thiểu các vấn đề liên quan đến âm trầm: âm thanh phản xạ gây ra hiện tượng room mode, khiến cho âm lượng không đồng đều giữa các ghế ngồi. Kết quả là tạo ra hệ thống âm thanh với độ động và chi tiết chưa từng thấy, đặc biệt là ở dải tần thấp.

Từ phòng giải trí cho đến phòng chiếu phim chuẩn rạp chiếu phim tại gia

Trong khi đó, hệ thống power và loa của K-array, với loa toàn dải Domino KF210 và loa siêu trần Thunder KSC18P, đại diện cho chuẩn mực âm thanh Pro-Grade (chuyên nghiệp), mang lại dải dynamic vượt trội và chi tiết đáng kinh ngạc. Toàn bộ sản phẩm được sản xuất tại Ý với sự tỉ mỉ và kiểm soát chất lượng chặt chẽ. -array không chỉ làm hài lòng những chuyên gia âm thanh khó tính mà còn là lựa chọn hàng đầu cho các dự án đạt giải CEDIA Award danh giá trên toàn thế giới, chứng minh chất lượng âm thanh và thẩm mỹ tuyệt vời trong không gian sống hiện đại.

Tại sự kiện, các thiết bị âm thanh được trình diễn có thể kể đến như:

Processor Trinnov ALT16

Power K-array Komander KA104, KA28

Loa vệ tinh K-array Domino KF210

Loa subwoofer K-array Thunder KSC18P

Có thể nói, hội thảo “Home Cinema Experience 2025” đã mang đến một cái nhìn toàn cảnh về các giải pháp giải trí tại gia, trong khi các chuyên gia và đại diện nhãn hàng Epson đã giải đáp tất cả những thắc mắc của người dùng về cách sử dụng, các tính năng ưu việt cũng như những điểm cần lưu ý khi thiết lập một hệ thống giải trí tại gia bằng máy chiếu Epson.