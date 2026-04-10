Lào Cai: Tích cực triển khai mô hình hợp tác "3 nhà"

Nhằm thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tỉnh Lào Cai triển khai mô hình hợp tác "Nhà nước - Nhà trường - Nhà doanh nghiệp" giai đoạn 2026 - 2030. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn đang chủ động liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Học đôi với hành, sinh viên tự tin bước vào thị trường lao động

Tỉnh Lào Cai xác định 4 lĩnh vực trọng điểm khi triển khai mô hình hợp tác "3 nhà": nông nghiệp, du lịch, công nghiệp và công nghệ số.

Tại Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, mô hình đào tạo kết hợp giữa học lý thuyết trên lớp và thực hành trực tiếp tại doanh nghiệp đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Sinh viên được tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp, vận hành dây chuyền sản xuất hiện đại và mở rộng cơ hội việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Nhờ quá trình cọ xát thực tế, nhiều sinh viên đã nghiên cứu thành công các dự án khởi nghiệp sáng tạo như: hệ thống tủ mát và máy làm nước lạnh thông minh Smartcool, xe nâng hàng thủ công, các sản phẩm chế biến từ quả táo mèo, hay công nghệ chuyển đổi động cơ diesel sang động cơ khí gas.

Sinh viên Tráng A Hiếu, Khoa Nông Lâm, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái (ngồi giữa) đã nghiên cứu thành công sản phẩm giấm gỗ sinh học.

Trần Quang Nguyên, sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, chia sẻ: "Song song với việc học lý thuyết tại trường, chúng em được làm việc, thực hành trực tiếp trên dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp. Điều đó giúp em có nền tảng nhất định, tự tin khi tham gia vào các dự án khởi nghiệp và tăng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp".

Trung bình mỗi năm, Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đưa khoảng 400 sinh viên đến thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp. Mối liên kết này tạo ra lợi ích thiết thực cho cả ba phía: nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo, doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng, còn sinh viên có việc làm phù hợp ngay sau tốt nghiệp.

Từ nghiên cứu khoa học đến sản phẩm hàng hóa

Mô hình liên kết "3 nhà" không dừng lại ở đào tạo tay nghề. Với sự hỗ trợ của nhà trường, Tráng A Hiếu, sinh viên Khoa Nông Lâm, đã nghiên cứu thành công sản phẩm giấm gỗ sinh học chiết xuất từ gỗ quế, có khả năng thay thế một số loại thuốc bảo vệ thực vật hóa học trong sản xuất rau màu và hoa.

Sau thời gian thử nghiệm thực địa, sản phẩm nhận được đánh giá tích cực từ nhiều nhà vườn và cơ sở sản xuất rau quả sạch, mở ra triển vọng thương mại hóa trong thời gian tới. Tráng A Hiếu cho biết: "Nhà trường tạo điều kiện cho chúng em học tập, nghiên cứu khoa học và liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã, đồng thời hỗ trợ hoàn thiện để thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu".

Nguyễn Thị Xuân, người dùng thử sản phẩm tại phường Âu Lâu, nhận xét sản phẩm giúp quy trình sản xuất rau đảm bảo an toàn, tiết giảm chi phí và mang lại tâm lý yên tâm hơn khi cung ứng ra thị trường. Chị bày tỏ mong muốn sản phẩm sớm được sản xuất thương mại để người dân dễ dàng tiếp cận.

Thanh niên xã Văn Bàn tích cực ứng dụng chuyển đổi số trên các lĩnh vực để nâng cao thu nhập. Ảnh: BLC

Nhà trường giữ vai trò "cầu nối"

Ông Nguyễn Tuấn Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, cho biết trong mô hình liên kết "3 nhà", nhà trường đóng vai trò cầu nối giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất. Nhà trường chủ động phối hợp với doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu thị trường, từ đó định hướng hoạt động nghiên cứu theo hướng thiết thực và có khả năng ứng dụng cao. Cùng với đó, nhà trường phối hợp với cơ quan quản lý đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.

Đến năm 2030, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu triển khai thí điểm ít nhất 4 mô hình hợp tác, tạo ra trên 500 việc làm mới và có trên 25% doanh nghiệp địa phương tham gia hợp tác nghiên cứu với các viện, trường. Mỗi năm, tỉnh phấn đấu có trên 10 đề tài nghiên cứu với sự đồng hành của doanh nghiệp, đạt trên 10 bằng sáng chế hoặc quyền sở hữu trí tuệ, và thương mại hóa tối thiểu 20 sản phẩm nghiên cứu. Tỉnh cũng hướng đến hình thành ít nhất 5 vườn ươm công nghệ hoặc trung tâm đổi mới sáng tạo, triển khai 100% chương trình STEM/STEAM tại các cơ sở giáo dục, đồng thời đảm bảo toàn bộ doanh nghiệp được tiếp cận thông tin về hoạt động hợp tác.

Khi tri thức được chuyển hóa thành giá trị kinh tế, các mục tiêu về tăng năng suất, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế tri thức sẽ từng bước trở thành hiện thực.