Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu và cử tri Hà Nội tham gia ngày hội bầu cử

Tham dự và bỏ phiếu tại khu vực số 26 cùng Chủ tịch nước Lương Cường còn có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị gồm Thượng tướng Trương Thiên Tô; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng (Ủy viên Trung ương Đảng); Thượng tướng Lê Quang Minh (Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị), cùng đông đảo cử tri là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân sinh sống trên địa bàn.

Ngay từ sáng sớm, khu vực bỏ phiếu số 26 đã có đông đảo cử tri có mặ tham dự với tâm thế phấn khởi, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với quyền và nghĩa vụ công dân. Công tác tổ chức bầu cử được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu.

Sau lễ chào cờ, đại diện Tổ bầu cử số 26 đã tiến hành các thủ tục theo quy định như kiểm tra, niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri và các đại biểu. Trong phát biểu khai mạc, đại diện Tổ bầu cử nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là dịp để mỗi cử tri phát huy quyền làm chủ của mình, trực tiếp lựa chọn những người đại diện tiêu biểu tham gia vào bộ máy quyền lực nhà nước.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các lãnh đạo, tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện nghi lễ chào cờ

Bài phát biểu cũng nhấn mạnh tư tưởng xuyên suốt trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng với quan điểm “Dân là gốc”, khẳng định nhân dân là trung tâm, là chủ thể, đồng thời là mục tiêu và động lực của sự phát triển. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, mở ra những định hướng chiến lược quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Trước ngày bầu cử, cử tri tại địa phương và cán bộ, chiến sĩ thuộc Cơ quan Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã chủ động nghiên cứu Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, tìm hiểu kỹ hồ sơ các ứng cử viên để lựa chọn những người xứng đáng, đáp ứng sự tin tưởng của nhân dân.

Sau khi lễ khai mạc kết thúc, Chủ tịch nước Lương Cường cùng Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu đã thực hiện bỏ những lá phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu. Không khí bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, trật tự nhưng cũng rất phấn khởi, thể hiện niềm tin của cử tri đối với sự phát triển của đất nước và tương lai của bộ máy chính quyền các cấp.

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 26, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nguồn: Thông tin Chính phủ

Theo số liệu của Hội đồng Bầu cử quốc gia, trên cả nước có gần 79 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu tại hơn 72.000 khu vực bỏ phiếu. Tại nhiều địa phương, cử tri đã đến các điểm bỏ phiếu từ rất sớm, cho thấy sự quan tâm và trách nhiệm của nhân dân đối với sự kiện chính trị quan trọng này.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ chính trị - Bí thư trung ương Đảng, cùng các lãnh đạo cấp cao trong quân đội bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 26

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được xem là ngày hội lớn của toàn dân, góp phần củng cố và phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.