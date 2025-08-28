Chuyển động số
Lan toả tinh thần yêu nước, khát vọng vươn mình qua Triển lãm Thành tựu đất nước

16:47 | 28/08/2025
Bộ VHTTDL và các Ban, Bộ, ngành, đơn vị liên quan đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.
Sáng 28.8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội), Bộ VHTTDL và các Ban, Bộ, ngành, đơn vị liên quan đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Tổng Bí thư Tô Lâm dự buổi Lễ.

Cùng dự buổi Lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng.

Tham dự buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, cùng lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương…

Lan toả tinh thần yêu nước, khát vọng vươn mình qua Triển lãm Thành tựu đất nước - ảnh 1

Tổng Bí tư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Triển lãm

Về phía lãnh đạo Bộ VHTTDL, dự buổi Lễ có Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng; Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Lê Hải Bình; các Thứ trưởng: Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thuỷ, Hoàng Đạo Cương, Phan Tâm.

Tự hào với những thành tựu to lớn trong hành trình 80 năm

Lễ khai mạc được mở màn chương trình nghệ thuật đặc sắc, lan tỏa thông điệp tự hào về những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước trong hành trình 80 năm qua.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho biết: Căn cứ Đề án tổ chức Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đã được Ban Chỉ đạo phê duyệt, Bộ VHTTDL đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các địa phương và cùngTập đoàn Vingroupđể huy động mọi nguồn lực, tập trung triển khai tổ chức Triển lãm với quyết tâm và nỗ lực cao nhất.

Lan toả tinh thần yêu nước, khát vọng vươn mình qua Triển lãm Thành tựu đất nước - ảnh 2

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ khai mạc

Theo đó, Bộ VHTTDL đã chủ trì xây dựng đề cương ý tưởng chủ đạo của Triển lãm, phối hợp chặt chẽ với tư vấn quốc tế để hoàn thiện thiết kế bộ nhận diện, ứng dụng trong không gian tổng thể triển lãm, đảm bảo tính khái quát, tổng thể, chiều sâu tư tưởng và tính nghệ thuật, vừa mang tính hiện đại, vừa đậm yếu tố văn hóa Việt Nam.

Chủ đề xuyên suốt của Triển lãm là 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, với nội dung trọng tâm: Khẳng định yếu tố then chốt cho mọi thành công đó là sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự quản lý, điều hành hiệu quả của Nhà nước, sự đồng lòng, sáng tạo và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong suốt 80 năm qua;

Tôn vinh tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc ta; Truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn mới. Triển lãm không chỉ mang tính tuyên truyền - giáo dục mà còn là một không gian văn hóa - trải nghiệm cho người dân và du khách quốc tế.

Lan toả tinh thần yêu nước, khát vọng vươn mình qua Triển lãm Thành tựu đất nước - ảnh 3

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu ấn nút khai mạc Triển lãm

Theo Bộ trưởng, dưới sự chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, của Thường trực Chính phủ, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thủ tướng Chính phủ, quá trình chuẩn bị cho Triển lãm được triển khai khẩn trương, đồng bộ, hiệu quả.

Trong suốt thời gian qua, Thường trực Chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc họp, khảo sát thực địa, chỉ đạo kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Triển lãm được tổ chức theo hình thức mở, đa tầng, không gian trưng bày được bố trí logic trên diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời của Trung tâm Triển lãm Quốc gia lên đến gần 260.000m2, với 03 phân khu chính:

Lan toả tinh thần yêu nước, khát vọng vươn mình qua Triển lãm Thành tựu đất nước - ảnh 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai mạc

(1) Khu trưng bày khái quát tại Nhà triển lãm Kim Quy với chủ đề “Việt Nam - Hành trình đến kỷ nguyên mới”: Giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của Đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển; giới thiệu văn hóa Việt Nam - Đất nước - Con người với truyền thống văn hóa 4000 năm lịch sử; sự giàu có đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước.

Đặc biệt là không gian trưng bày chủ đề: “95 năm cờ Đảng soi đường” tái hiện những sự kiện lớn, những mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam hiện đại, những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ;

Không gian trưng bày lịch sử hình thành, thành tựu đổi mới cùng bản sắc văn hóa, tiềm năng, lợi thế phát triển của các địa phương với chủ đề “Tỉnh giàu nước mạnh”; không gian trưng bày thành tựu của các doanh nghiệp với khát vọng, tinh thần phát triển nhanh “như Thánh Gióng” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm khi gặp mặt đội ngũ doanh nhân…

Lan toả tinh thần yêu nước, khát vọng vươn mình qua Triển lãm Thành tựu đất nước - ảnh 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lan toả tinh thần yêu nước, khát vọng vươn mình qua Triển lãm Thành tựu đất nước

(2) Khu triển lãm ngoài trời tại sân Tây, Nam, Đông với chủ đề “Hội nhập và Phát triển”: Giới thiệu các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; ngành công nghiệp an ninh - quốc phòng của Việt Nam với chủ đề “Thanh gươm và lá chắn”; ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ với “Khát vọng bầu trời”; cùng các không gian biểu diễn nghệ thuật, hội chợ du lịch, ẩm thực…

(3) Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa với chủ đề “Hội nhập và Sáng tạo” tại nhà triển lãm khối A: Trưng bày và sắp đặt các tác phẩm, sản phẩm của 12 ngành công nghiệp văn hóa và các thành tựu của từng lĩnh vực, với phương châm “Sáng tạo để kiến thiết” cùng không gian trưng bày chủ đề “Việt Nam và Thế giới”.

“Một trong những điểm nhấn nổi bật của Triển lãm lần này chính là việc ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ hiện đại và giới thiệu nhiều ý tưởng trưng bày sáng tạo lần đầu tiên xuất hiện trong một triển lãm quy mô quốc gia.

Công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường, màn hình cảm ứng tương tác, mô hình 3D và trình chiếu đa phương tiện sẽ được tích hợp đồng bộ trong các không gian trưng bày, giúp công chúng không chỉ quan sát mà còn trực tiếp tương tác, khám phá và trải nghiệm, giúp truyền tải nội dung một cách trực quan, sinh động và dễ tiếp cận hơn”- Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết.

Công tác truyền thông, quảng bá, kết nối du lịch cũng được triển khai đồng bộ, phối hợp với các địa phương và doanh nghiệp lữ hành, kỳ vọng Triển lãm sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa, cùng với chuỗi các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn được tổ chức trước và trong thời gian Triển lãm sẽ góp phần thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Lan toả tinh thần yêu nước, khát vọng vươn mình qua Triển lãm Thành tựu đất nước - ảnh 6

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng báo cáo tại Lễ khai mạc Triển lãm

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng vui mừng báo cáo với các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các vị đại biểu, khách quý, chỉ tính riêng 4 concert đã diễn ra tại quần thể Trung tâm Triển lãm Quốc gia do Bộ VHTTDL, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Tập đoàn Vingroup tổ chức đã thu hút sự tham gia của gần 120.000 người hâm mộ, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

“Triển lãm không chỉ là sự kiện trưng bày mà còn là không gian kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, giữa lòng yêu nước và khát vọng phát triển, giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại. Qua đó khẳng định tầm vóc của dân tộc Việt Nam trên hành trình 80 năm gìn giữ và phát huy những giá trị Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”- Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc tích cực, tổ chức triển khai thi công không quản ngày đêm, mưa nắng của các Ban, Bộ, ngành, địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp để góp phần tạo dựng nên tầm vóc, quy mô hoành tráng, tính đặc sắc gắn khát vọng phát triển tại các không gian trưng bày ngày hôm nay.

Thay mặt BTC, Bộ trưởng cam kết sẽ tiếp tục duy trì, vận hành hiệu quả các hoạt động của Triển lãm, đảm bảo chất lượng phục vụ, an toàn, hấp dẫn, lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa và truyền cảm hứng tới đông đảo công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

Lan toả tinh thần yêu nước, khát vọng vươn mình qua Triển lãm Thành tựu đất nước - ảnh 7

Tiết mục nghệ thuật tại Lễ khai mạc

Lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng vươn mình

Phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, cách đây đúng 1 năm, vào ngày 30.8.2024, Lễ khởi công xây dựng Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại vùng đất Đông Anh địa linh nhân kiệt, nơi có thành Cổ Loa, gắn liền với truyền thuyết về Rùa thần Kim Quy trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc đã diễn ra.

Thủ tướng nhấn mạnh, điểm đặc biệt và đáng chú ý của Trung tâm Triển lãm là có hệ thống mái vòm thép vào loại lớn nhất thế giới, cao 56m, đường kính 360m, khối lượng lên tới 24 nghìn tấn do Việt Nam sản xuất, thiết kế, thi công theo mô phỏng mai rùa.

Công trình đã biến bãi đất hoang sơ ven sông Hồng trở thành một điểm đến hấp dẫn, sẵn sàng cho những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và nghệ thuật lớn của quốc gia, khu vực và thế giới; một điểm hẹn của những lễ hội tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc

Cũng theo Thủ tướng, Triển lãm 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc là điểm nhấn đặc biệt, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Lan toả tinh thần yêu nước, khát vọng vươn mình qua Triển lãm Thành tựu đất nước - ảnh 8

Tiết mục nghệ thuật tại Lễ khai mạc

Để chuẩn bị tổ chức sự kiện đặc biệt quan trọng này, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiều lần trực tiếp xuống công trường, khảo sát, kiểm tra, đánh giá tiến độ, đôn đốc triển khai, tháo gỡ vướng mắc; tổ chức 3 cuộc họp Thường trực Chính phủ; 5 cuộc họp của Ban Chỉ đạo ban hành 9 Kết luận, 3 Công điện chỉ đạo Bộ VHTTDL, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ để bảo đảm việc tổ chức Triển lãm đúng dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia đầy đủ của 28 bộ, cơ quan trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm Triển lãm (tại trong Nhà triển lãm Kim Quy và khu triển lãm ngoài trời ở bốn sân Đông, Tây, Nam, Bắc).

Triển lãm giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực (công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, văn hoá, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường, các làng nghề truyền thống, các sản phẩm OCOP, các sản vật đặc sắc, quốc phòng, an ninh, đối ngoại…) với nhiều tư liệu, tài liệu, hiện vật, máy móc thiết bị, phim tài liệu, phóng sự, phản ánh sinh động, khá toàn diện những thành tựu nổi bật trong suốt 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Lan toả tinh thần yêu nước, khát vọng vươn mình qua Triển lãm Thành tựu đất nước - ảnh 9

Tiết mục nghệ thuật tại Lễ khai mạc

Đồng thời thể hiện truyền thống văn hóa, tinh thần lao động hăng say, sản xuất kinh doanh hiệu quả của nhân dân, doanh nghiệp trên mọi miền đất nước; đặc biệt là khắc họa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với lịch sử hào hùng hàng nghìn năm của dân tộc; nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và thống nhất trong đa dạng của 54 dân tộc anh em; sự trù phú của sản vật trên cả 03 miền đất nước; sự phát triển, đi lên của tất cả các bộ, ban, ngành, 34 tỉnh, thành phố trong suốt 80 năm qua.

Thủ tướng đánh giá, Triển lãm được thiết kế khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp; bố cục trưng bày phong phú, đa dạng, toàn diện; nội dung chân thực, lôi cuốn, thuyết phục; cách thể hiện hấp dẫn, ấn tượng bằng nhiều phương tiện, hình thức, phong cách, từ hiện vật, hình ảnh, tài liệu được trình chiếu bởi các công nghệ hiện đại (3D, thực tế ảo, nghe nhìn đa phương tiện, trí tuệ nhân tạo…), mang tính thực tiễn, tính hưởng thụ và chiều sâu văn hoá.

Triển lãm phản ánh sâu sắc và là sự kết tinh đóng góp, cống hiến của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong suốt lịch sử 80 năm vẻ vang, hào hùng của Cách mạng Việt Nam, với sự tham gia rất tích cực, chủ động, sáng tạo của các cơ quan Đảng ở Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, các cấp, các ngành, các địa phương, đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình tổ chức thực hiện.

Lan toả tinh thần yêu nước, khát vọng vươn mình qua Triển lãm Thành tựu đất nước - ảnh 10

Quang cảnh Lễ khai mạc

“Triển lãm còn là một “trường học sống động”, với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đưa lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp cận, để những thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về nguồn cội, về những hy sinh to lớn và thành tựu của các thế hệ cha anh đi trước; từ đó tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng, nuôi dưỡng khát vọng đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu”, Thủ tướng nêu rõ.

Triển lãm lần này không chỉ về những thành tựu đã đạt được, mà còn là một minh chứng sống động cho tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và sức sáng tạo tuyệt vời của người Việt Nam về sự kết hợp hài hoà, hiệu quả giữa nội dung chính trị - kinh tế - truyền thống văn hóa - lịch sử với cách thể hiện hiện đại, hấp dẫn, khẳng định giá trị văn hóa Việt, tiềm năng thương mại hóa sản phẩm sáng tạo Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Lan toả tinh thần yêu nước, khát vọng vươn mình qua Triển lãm Thành tựu đất nước - ảnh 11

Tiết mục nghệ thuật tại Lễ khai mạc

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp tiếp tục chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt tất cả các hoạt động triển lãm, chương trình nghệ thuật, hội nghị, giao lưu, gặp gỡ, tổ chức diễn đàn… để người dân trong nước, bạn bè quốc tế được trải nghiệm, cảm nhận, tự hào những thành tựu của đất nước và hưởng thụ thành quả của Trung tâm Triển lãm Quốc gia như một biểu tượng mới của Thủ đô và cả nước.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể Nhân dân ta sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 02 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đảng đã đề ra.

Triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” diễn ra nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9. Triển lãm mở cửa miễn phí đón du khách và nhân dân từ ngày 28.8 - 5.9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội) với nhiều hoạt động hấp dẫn.

