Các bảo tàng trực thuộc Bộ VHTTDL mở cửa miễn phí ba ngày kỷ niệm Quốc khánh 2.9

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa chỉ đạo các bảo tàng trực thuộc Bộ VHTTDL mở cửa miễn phí từ ngày 1 đến 3/9/2025, phục vụ nhân dân và du khách quốc tế nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Quyết định này được đưa ra tại cuộc họp với tập thể lãnh đạo Bộ VHTTDL về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của dịp kỷ niệm 80 năm thành lập nước, yêu cầu tạo động lực truyền cảm hứng cho dân tộc bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 – 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025)

Bảo tàng Hồ Chí Minh chuẩn bị ba hoạt động lớn. Trưng bày chuyên đề "80 năm Công an nhân dân khắc ghi lời Bác" khai mạc 15/8, tiếp theo là trưng bày "Mùa thu Độc lập" kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh từ 26/8. Đặc biệt, tranh sơn dầu khổ lớn "Mùa Xuân độc lập" sẽ trưng bày tại không gian ngoài trời vào dịp 2/9.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam tổ chức trưng bày "Bình dân học vụ - Thắp sáng tương lai" từ 22/8. Triển lãm này khôi lại giai đoạn quan trọng của phong trào xóa nạn mù chữ thời kỳ đầu độc lập.

Tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, du khách sẽ được chiêm ngưỡng triển lãm "Những người con của Tổ quốc" mở cửa 15/8 và triển lãm "Trí tuệ nhân tạo trong mỹ thuật ứng dụng" từ 22/8. Chi nhánh tại TP HCM đồng thời tổ chức triển lãm "Hồ Chí Minh - Chân dung một con người".

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam dự kiến mở cửa phục vụ miễn phí 50 nghìn lượt du khách trong 3 ngày 1-3.9

Cục trưởng Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam Trịnh Ngọc Chung cho biết Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam dự kiến đón 50.000 lượt du khách trong ba ngày miễn phí. Làng sẽ tổ chức không gian chợ vùng cao cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc của đồng bào các dân tộc.

Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam Nguyễn Thị Quỳnh Trang thông báo đơn vị mở cửa miễn phí với chương trình múa rối nước và các tiết mục ca nhạc hấp dẫn, đặc biệt dành cho trẻ em.

Việc mở cửa miễn phí các bảo tàng trực thuộc Bộ VHTTDL thể hiện cam kết đưa văn hóa đến gần với nhân dân. Đây cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế, đồng thời tạo điều kiện cho các tầng lớp dân cư tiếp cận di sản văn hóa dân tộc.

Biểu diễn múa rối nước của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam

Từ góc độ kinh tế, chính sách này có thể tác động tích cực đến du lịch Việt Nam trong dịp lễ lớn. Việc miễn phí vé tham quan các cơ sở văn hóa lớn sẽ thu hút đông đảo gia đình, du khách trong nước và quốc tế, góp phần kích cầu du lịch nội địa.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh các hoạt động này nhằm "để người dân được hưởng thụ thành quả của đất nước một cách thực sự". Quan điểm này phản ánh chính sách văn hóa hướng về nhân dân, đảm bảo quyền được thưởng thức văn hóa nghệ thuật của mọi tầng lớp xã hội.

Các đơn vị đã lên kế hoạch chu đáo để đón lượng khách lớn trong ba ngày lễ. Bên cạnh việc chuẩn bị nội dung triển lãm văn hóa phong phú, các bảo tàng cũng tăng cường nhân lực phục vụ, đảm bảo an ninh và hướng dẫn tham quan chất lượng.

Dự kiến sự kiện sẽ tạo ra làn sóng quan tâm mới đối với các hoạt động văn hóa, khuyến khích công chúng thường xuyên tham gia các chương trình tại các cơ sở văn hóa quốc gia.