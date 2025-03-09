Phát động chương trình 'Tìm hiểu mỹ thuật Việt Nam trực tuyến' năm 2025

Chương trình là một sáng kiến độc đáo của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Công ty công nghệ ATCom nhằm mục đích tạo ra một môi trường học tập lành mạnh, giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về các tác phẩm nghệ thuật trưng bày tại Bảo tàng.

Đây cũng là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác giáo dục nghệ thuật trong nhà trường, góp phần nâng cao nhận thức và tình yêu đối với nghệ thuật và di sản văn hóa dân tộc.

Ra mắt vào ngày 16/11/2022 với 2 đợt thi, chương trình đã thu hút hơn 10.000 lượt tham gia, thể hiện sự đón nhận và yêu thích của công chúng với chương trình.

Ảnh minh họa

Năm 2025, với kho câu hỏi được cải tiến và mở rộng, từ cơ bản đến nâng cao, chương trình “Tìm hiểu Mỹ thuật Việt Nam trực tuyến” là cơ hội tuyệt vời để công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ thử thách kiến thức và khám phá những điều thú vị về mỹ thuật Việt Nam.

Với chứng nhận tham gia chương trình từ Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và những phần thưởng hấp dẫn, chương trình hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ cho những ai đam mê nghệ thuật.

Chương trình được bắt đầu lúc 0h00p ngày 11/3/2025 và kết thúc lúc 23h59p ngày 31/5/2025, trao giải vào cuối tháng 6 năm 2025 nhân dịp ngày thành lập Bảo tang. Hình thức tổ chức: triển khai tại các trường và tìm hiểu tự do.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba. Giải đặc biệt được trao tặng cho các đơn vị có nhiều người tham gia chương trình gồm giấy chứng nhận và 1 Giải Nhất, 2 giải Nhì.