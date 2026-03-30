Nhà đầu tư cá nhân chịu thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng tài sản mã hóa

Sơn Tinh

12:46 | 30/03/2026
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thuế đối với giao dịch và chuyển nhượng tài sản mã hóa, theo đó mọi nhà đầu tư cá nhân, bất kể cư trú hay không cư trú, đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân với mức 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Mức thuế này tương đương cách tính hiện hành áp dụng cho giao dịch chứng khoán.
Thông tư được ban hành trong khuôn khổ chương trình thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP. Đây là lần đầu tiên loại tài sản này có quy định thuế riêng, thay vì áp dụng chung như chứng khoán như trước đây.

Bộ Tài chính xác định hoạt động chuyển nhượng và kinh doanh tài sản mã hóa không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

Nhà đầu tư cá nhân 0,1% trên mỗi lần chuyển nhượng

Theo quy định mới, nhà đầu tư cá nhân có hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân với mức 0,1% trên giá chuyển nhượng từng giao dịch. Mức thuế này áp dụng thống nhất, không phân biệt cá nhân cư trú hay không cư trú.

Trước đó, cơ quan quản lý từng đề xuất tính thuế theo doanh thu của mỗi giao dịch. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước phản ánh dự thảo chưa làm rõ cách xác định doanh thu, đặc biệt đối với tổ chức nước ngoài và cá nhân tham gia thị trường, nên quy định cuối cùng được điều chỉnh về cách tính dựa trên giá chuyển nhượng, tương tự chứng khoán.

Nhà đầu tư tổ chức thuế thu nhập doanh nghiệp với nhiều mức khác nhau

Đối với nhà đầu tư tổ chức trong nước, thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng tài sản mã hóa chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất phổ thông 20%. Thu nhập chịu thuế được xác định bằng giá bán trừ đi giá mua và các chi phí liên quan có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Riêng với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm dưới 3 tỷ đồng, thuế suất áp dụng là 15%. Doanh nghiệp có doanh thu từ trên 3 tỷ đến không quá 50 tỷ đồng chịu mức 17%. Các mức này căn cứ theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Đối với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài thực hiện chuyển nhượng tài sản mã hóa qua tổ chức cung cấp dịch vụ, mức thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo tỷ lệ 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng lần, thay vì áp dụng thuế suất 20% như doanh nghiệp trong nước.

Tối đa 5 sàn giao dịch trong giai đoạn thí điểm

Tài sản mã hóa là loại tài sản số sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số để xác thực trong quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ và chuyển giao. Thị trường này được thí điểm tại Việt Nam trong vòng 5 năm, tính từ tháng 9/2025, với yêu cầu mọi hoạt động chào bán, phát hành, giao dịch và thanh toán đều thực hiện bằng đồng Việt Nam.

Chính phủ giới hạn tối đa 5 doanh nghiệp được thí điểm lập sàn giao dịch trong giai đoạn đầu nhằm kiểm soát rủi ro và đánh giá tác động trước khi mở rộng. Vốn điều lệ tối thiểu để tham gia là 10.000 tỷ đồng, cao gấp 3 lần so với yêu cầu vốn tối thiểu của một ngân hàng thương mại. Nhà đầu tư nước ngoài được nắm tối đa 49% vốn tại các sàn này.

Theo văn bản ngày 12/3 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước để lấy ý kiến, hiện có 5 hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, bao gồm: Sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (liên quan Chứng khoán VIX), Lộc Phát Việt Nam (liên quan LPBank), Việt Nam Thịnh Vượng (liên quan VPBank), Techcom (liên quan Techcombank) và Tài sản số Việt Nam (liên quan Sun Group).

Việc ban hành Thông tư hướng dẫn thuế được đánh giá là bước tiếp theo nhằm hoàn thiện khung pháp lý, làm rõ trách nhiệm của chủ tài khoản ví điện tử trước khi thị trường bước vào giai đoạn giao dịch chính thức.

