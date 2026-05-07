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TCEX được Bộ Tài chính chấp thuận vòng 1 cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa

Đình Tưởng

Đình Tưởng

09:06 | 07/05/2026
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Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) cho biết vừa được Bộ Tài chính chấp thuận vòng 1 trong quy trình cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.
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Nghị quyết 05/2025, white-label và bốn câu hỏi khi chọn sàn tài sản số Nghị quyết 05/2025, white-label và bốn câu hỏi khi chọn sàn tài sản số

Theo Công văn số 5547/BTC-UBCK ngày 4/5/2026 của Bộ Tài chính, hồ sơ của TCEX đã đáp ứng đầy đủ, hợp lệ các tài liệu ban đầu theo quy định tại Nghị quyết 05/2025/NQ-CP. Doanh nghiệp hiện được yêu cầu tiếp tục hoàn thiện, bổ sung hồ sơ vòng 2 để đáp ứng các điều kiện về vốn, cơ sở vật chất và an toàn hệ thống thông tin trước khi được cấp phép chính thức.

TCEX được thành lập ngày 5/5/2025 với sự tham gia góp vốn của Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS). Đây cũng là một trong những doanh nghiệp đầu tiên nộp hồ sơ xin cấp phép ngay sau khi Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ đăng ký.

TCEX tiến gần đến giấy phép sàn tài sản số
TCEX tiến gần đến giấy phép sàn tài sản số

Trước đó, hồi tháng 3/2026, Bộ Tài chính đã lấy ý kiến Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước đối với 7 hồ sơ đề nghị cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa. Qua rà soát, có 5 đơn vị đáp ứng yêu cầu hồ sơ theo quy định, gồm: VIXEX, LPEX, CAEX, TCEX và Công ty CP Tài sản số Việt Nam.

Theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, doanh nghiệp vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa phải đáp ứng hàng loạt điều kiện khắt khe về năng lực tài chính, nhân sự chuyên môn, hạ tầng công nghệ, tiêu chuẩn an toàn hệ thống, quản trị rủi ro và cơ chế bảo vệ nhà đầu tư.

Đại diện TCEX cho biết doanh nghiệp đã hoàn tất phần lớn công tác chuẩn bị về công nghệ, vận hành và nhân sự, sẵn sàng triển khai dịch vụ ngay khi được cấp phép.

Tại tọa đàm “Thí điểm sàn giao dịch tài sản số, cơ chế giám sát, năng lực vận hành và chuẩn mực đầu tư” diễn ra hồi tháng 3/2026, bà Đoàn Mai Hạnh, CEO TCEX, cho biết toàn bộ hệ thống của doanh nghiệp đã được số hóa 100% và đang vận hành thử nghiệm trong môi trường thực tế.

Ví điện tử và lưu ký tài sản số, ai thực sự nắm giữ tiền của nhà đầu tư trên sàn giao dịch Ví điện tử và lưu ký tài sản số, ai thực sự nắm giữ tiền của nhà đầu tư trên sàn giao dịch

Chỉ với một dãy ký tự gồm 12 hoặc 24 từ, người dùng có thể kiểm soát toàn bộ tài sản số của mình. Cũng ...

Theo TCEX, doanh nghiệp đã hợp tác với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực tài sản số để triển khai hệ thống quản lý ví và giám sát giao dịch bất thường. Hệ thống hiện có khả năng xử lý khoảng 100.000 giao dịch mỗi giây và đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật theo quy định tại Việt Nam.

Đối với hoạt động lưu ký, TCEX cho biết 90-95% tài sản sẽ được lưu trữ bằng ví lạnh nhằm tăng mức độ an toàn cho khách hàng. Doanh nghiệp đồng thời xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ và phương án phục hồi hệ thống trong trường hợp xảy ra sự cố.

Về nhân sự, TCEX hiện có hơn 50 nhân sự chính thức cùng đội ngũ hỗ trợ từ Techcom Securities và Techcombank. Công ty đang tiếp tục tuyển dụng để mở rộng các bộ phận công nghệ, quản trị rủi ro và vận hành thị trường tài sản số.

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PNJ Giá mua Giá bán
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Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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