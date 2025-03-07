realme công bố chiến lược ba năm tới tại MWC 2025q

Đây sẽ là ba năm đột phá cả về công nghệ hình ảnh và AI của realme, đồng thời hãng cũng đặt mục tiêu tăng gấp đôi lượng người dùng trên toàn cầu. Đồng thời cũng tại sự kiện lần này, realme cũng gây ấn tượng mạnh khi chính thức ra mắt dòng realme 14 Pro, bên cạnh đó là thiết kế Interchangeable-lens (Hệ thống ống kính rời).

realme công bố chiến lược 3 năm đột phá tại MWC

“realme đang tiến vào một kỷ nguyên phát triển mới, nơi chúng tôi không ngừng cải tiến để mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng, tạo tiền đề cho những bước đột phá bền vững”. Ông nhấn mạnh: “Chiến lược mới của realme không chỉ tập trung mở rộng thị trường, mà còn khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc trao quyền cho thế hệ trẻ — những người tiên phong lan tỏa và định hình xu hướng công nghệ. Từ đó không ngừng vượt qua kỳ vọng về công nghệ của người dùng toàn cầu”. Ông Chase Xu, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Marketing toàn cầu của realme, chia sẻ.

realme vừa có màn trình diễn ấn tượng tại MWC 2025

Mục tiêu nhân đôi lượng người dùng realme toàn cầu trong 3 năm là một mục tiêu đầy tham vọng của realme khi thương hiệu này mới chỉ ra đời chưa lâu. Dù vậy, realme tự tin khi tiếp nối thành công từ các năm trước, cũng như thương hiệu smartphone tăng trưởng nhanh nhất tại Tây Ban Nha, Ý và Mexico trong hai quý cuối năm 2024. Với đà tăng trưởng này, realme đặt mục tiêu mở rộng mạnh mẽ tại hơn 100 thị trường toàn cầu. Trong 3 năm tới, thương hiệu hướng đến mục tiêu gấp đôi lượng người dùng toàn cầu và khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc tầm trung và cao cấp.

Để chinh phục mục tiêu đầy tham vọng đó, realme đã xây dựng lộ trình phát triển toàn diện, tập trung vào kế hoạch hóa sản phẩm, nâng tầm thương hiệu và đổi mới công nghệ. Chiến lược này sẽ là nền tảng vững chắc, giúp thương hiệu bứt phá và dẫn đầu trong hành trình mở rộng toàn cầu.

Realme cũng tái khẳng định cam kết dẫn đầu trong việc đưa AI đến gần hơn với giới trẻ

Cụ thể hơn là tại MWC 2025, realme đã công bố định vị toàn cầu cho ba dòng sản phẩm chiến lược, mỗi dòng hướng đến việc mang lại trải nghiệm công nghệ vượt trội, đáp ứng và vượt xa kỳ vọng của người dùng trẻ trên toàn thế giới. Theo đó:

Dòng GT, được xây dựng trở thành dòng “Flagship hiệu năng đỉnh cao với công nghệ AI”, sở hữu hiệu năng đỉnh cao, trải nghiệm chơi game vượt trội, công nghệ AI tiên tiến và khả năng nhiếp ảnh siêu nét, nhằm đưa trải nghiệm người dùng lên một tầm cao mới.

Dòng số (Number Series) với “Chuẩn mực hiệu năng phân khúc tầm trung” kết hợp hoàn hảo giữa hiệu năng mạnh mẽ, khả năng nhiếp ảnh ấn tượng và thiết kế độc đáo giúp người dùng trẻ thao tác tốt hơn trong các tác vụ hàng ngày lẫn giải trí đỉnh cao.

Dòng C Series, được định vị là “Công nghệ ngày một tốt hơn dành cho thế hệ trẻ”, mang lại trải nghiệm mượt mà, bền bỉ với chất lượng vượt trội trong cùng phân khúc giá.

Realme cũng tái khẳng định cam kết dẫn đầu trong việc đưa AI đến gần hơn với giới trẻ, tiên phong xu thế tích hợp AI vào điện thoại thông minh, tận dụng khả năng của AI để truyền cảm hứng cho giới trẻ cùng khám phá những tiềm năng vô hạn mà AI mang lại.

Với sáng kiến NEXT Ai, realme tập trung phát triển các công nghệ AI tối tân đồng thời dễ tiếp cận và thân thiện với người dùng, đặc biệt trong ba lĩnh vực trọng tâm: hình ảnh AI, hiệu suất AI và trò chơi AI.

Trong vòng 3 năm tới, realme đặt mục tiêu xuất xưởng 100 triệu smartphone AI trên toàn cầu, đồng thời cam kết trang bị chipset hàng đầu phân khúc và pin dung lượng lớn cho toàn bộ dải sản phẩm, bao gồm các dòng GT, Number, C và nhiều hơn thế nữa.

Những sáng kiến và thiết kế mới được realme giới thiệu tại MWC 2025

Và bắt đầu từ năm 2025 này, realme cam kết mở ra kỷ nguyên công nghệ mới với loạt sáng kiến mang tầm ảnh hưởng, được triển khai xuyên suốt 3 năm tới. Thương hiệu hướng đến việc không ngừng đổi mới để mang lại những sản phẩm mạnh mẽ về hiệu năng, đột phá trong thiết kế và đồng hành cùng phong cách sống năng động của giới trẻ toàn cầu.

“Chúng tôi rất vui mừng khi được hợp tác với những công ty game hàng đầu để dẫn đầu kỷ nguyên mới của ngành game vào năm 2025. Chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, giúp họ trở thành những chiến binh đích thực và dũng cảm. Chúng tôi tự hào đồng hành cùng các tựa game đình đám như Mobile Legends: Bang Bang, Free Fire, Honor of Kings và Battlegrounds Mobile India để mang đến những sự kiện bùng nổ, hợp tác thương hiệu độc đáo và tích hợp công nghệ tiên tiến nhất. realme sẽ tập trung vào ba trụ cột cốt lõi trong trải nghiệm gaming: hình ảnh sắc nét với tốc độ khung hình cao, kết nối mượt mà với độ trễ hình ảnh cực thấp và những trải nghiệm đắm chìm tối ưu cho từng người chơi. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến một hành trình chơi game đỉnh cao, nơi người dùng có thể tự do thể hiện bản thân và tận hưởng từng khoảnh khắc chiến thắng. Hãy sẵn sàng cho các giải đấu esports kịch tính, sự ra mắt của những công nghệ đột phá và các phiên bản sản phẩm độc quyền sẽ thổi bùng ngọn lửa đam mê trong bạn!” Ông Chase Xu, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Marketing toàn cầu của realme, chia sẻ.

realme hé lộ thiết kế Interchangeable-lens gây ấn tượng mạnh mẽ tại MWC 2025

realme cũng sẽ khởi động các dự án hợp tác đa ngành đầy mong đợi với những thương hiệu mang tính biểu tượng, gắn liền với văn hóa và giá trị của giới trẻ toàn cầu, tạo nên sự kết nối chân thực để truyền cảm hứng và khơi dậy sự sáng tạo trong cộng đồng người dùng trẻ.

Trong năm 2025, realme sẽ hợp tác cùng các thương hiệu giải trí và xa xỉ hàng đầu, đánh dấu bằng việc ra mắt các sản phẩm phiên bản giới hạn độc quyền. Những sản phẩm này không chỉ thể hiện tinh thần và sức sáng tạo của sự hợp tác mà còn thiết lập nên những tiêu chuẩn mới trong ngành công nghệ.