Công nghệ Việt hiện diện tại sự kiện lớn nhất ngành di động

Viettel cho biết họ là đại diện duy nhất của Việt Nam giới thiệu công nghệ tại Hội nghị Di động toàn cầu MWC năm nay. "Đây là cơ hội để Viettel cập nhật sự tiến bộ của khoa học công nghệ từ các đối tác quốc tế, từ đó ứng dụng tại Việt Nam và mở rộng đầu tư, xuất khẩu công nghệ Việt ra thế giới", ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel, nói.

Drone cung cấp giải pháp "trạm BTS trên không" được trưng bày tại MWC 2025. Ảnh: Thọ Trần

Mobile World Congress - MWC là sự kiện lớn nhất ngành di động, được tổ chức hàng năm tại Barcelona, Tây Ban Nha, thu hút hàng trăm gian hàng từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới tham gia, như Samsung, Qualcomm, Huawei, Ericsson, Dell, Docomo, AT&T, cùng khách tham quan từ các quốc gia.

Năm nay, tập đoàn công nghiệp viễn thông của Việt Nam cho biết đã mang tới 22 sản phẩm thuộc các nhóm hạ tầng 5G, nền tảng số và ứng dụng số, tăng 5 sản phẩm so với năm ngoái.

Trong đó, nhóm hạ tầng mạng lưới gồm sản phẩm trong hệ sinh thái 5G như hệ thống 5G Private, 5G ORAN, 5G Core, chip RF-SoC, chip bảo mật, chip 5W X-Band FEM, bản sao số trạm viễn thông và tổ hợp robot logistics.

Nhóm nền tảng số gồm dịch vụ cung cấp API từ mạng di động, mạng phân phối nội dung, hệ thống quản trị hạ tầng trung tâm dữ liệu, nền tảng an ninh mạng thế hệ mới, hệ thống quản trị giao thông thông minh. Nhóm ứng dụng số có trợ lý ảo, video chờ meCall, sách nói Mydio, TV360.

Viettel cho biết sản phẩm mang tới triển lãm được chọn theo tiêu chí công nghệ mới, ý tưởng mới, có giá trị đóng góp kinh tế xã hội, hỗ trợ xây dựng hạ tầng số, có thể cá nhân hóa theo nhu cầu khách hàng. Tập đoàn này cũng hé lộ sẽ có các ký kết hợp tác kinh doanh, phát triển công nghệ với một số đối tác quốc tế tại sự kiện.

Lưu Quý