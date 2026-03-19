Công nghệ số
AI

NVIDIA đưa AI lên quỹ đạo

Tấn Phong

08:40 | 19/03/2026
Module Space-1 Vera Rubin của NVIDIA vượt GPU H100 tới 25 lần về công suất xử lý trí tuệ nhân tạo, biến vệ tinh thành trung tâm điện toán tự vận hành ngay trên quỹ đạo. Sáu tập đoàn hàng đầu thế giới gồm Aetherflux, Axiom Space, Kepler Communications, Planet, Sophia Space và Starcloud đã triển khai nền tảng này cho các sứ mệnh không gian tự vận hành trên quỹ đạo.

Trong suốt lịch sử phát triển công nghệ vũ trụ, dữ liệu thu thập từ vệ tinh luôn phải truyền về Trái Đất để xử lý. Quy trình đó tiêu tốn băng thông, gây trễ thông tin và phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng mặt đất. NVIDIA phá vỡ mô hình cũ tại sự kiện GTC 2026 khi công bố nền tảng điện toán Space-1 Vera Rubin Module, thiết bị đầu tiên mang hiệu năng xử lý trí tuệ nhân tạo ngang cấp trung tâm dữ liệu lên thẳng quỹ đạo.

Module Space-1 Vera Rubin vượt GPU H100 tới 25 lần về công suất xử lý trí tuệ nhân tạo trong môi trường không gian, đồng thời duy trì kiến trúc tích hợp CPU-GPU và băng thông bộ nhớ cao để xử lý luồng dữ liệu khổng lồ từ các thiết bị quan sát vũ trụ theo thời gian thực. Năng lực đó cho phép các mô hình ngôn ngữ lớn và nền tảng học sâu vận hành trực tiếp trên quỹ đạo mà không cần kết nối liên tục về mặt đất.

Jensen Huang, Giám đốc điều hành NVIDIA, tuyên bố tại GTC 2026: "Điện toán không gian, biên giới cuối cùng, đã đến. Khi chúng ta triển khai các chùm vệ tinh và thám hiểm sâu hơn vào vũ trụ, trí thông minh phải hiện diện ở bất cứ nơi nào dữ liệu được tạo ra. Xử lý thông tin xuyên suốt từ không gian đến mặt đất cho phép cảm biến, ra quyết định và vận hành tự chủ theo thời gian thực, biến các trung tâm dữ liệu quỹ đạo thành công cụ khám phá và biến tàu vũ trụ thành hệ thống tự điều hướng".

NVIDIA chia tầng phần cứng theo từng cấp độ nhiệm vụ

NVIDIA triển khai ba dòng sản phẩm phần cứng phủ đủ các cấp độ yêu cầu khác nhau trong môi trường không gian.

Space-1 Vera Rubin Module là giải pháp cấp cao nhất, thiết kế cho các trung tâm dữ liệu quỹ đạo và vận hành tự động trên diện rộng. IGX Thor cung cấp khả năng xử lý trí tuệ nhân tạo theo thời gian thực ở cấp độ công nghiệp, hỗ trợ khởi động an toàn và vận hành tự chủ, phù hợp với các nhiệm vụ đòi hỏi độ bền cao trong môi trường khắc nghiệt. Jetson Orin phục vụ nhu cầu điện toán biên trên vệ tinh nhỏ, xử lý dữ liệu thị giác, dẫn đường và cảm biến ngay trên tàu vũ trụ mà không cần truyền xuống mặt đất, nhờ đó giảm độ trễ và tối ưu băng thông.

Cả ba nền tảng đều được tối ưu hóa cho môi trường vũ trụ theo ba ràng buộc kỹ thuật cốt lõi: kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và tiêu thụ điện năng thấp. Đây cũng là ba thông số quyết định tính khả thi của bất kỳ thiết bị nào khi đưa lên quỹ đạo.

Xử lý ảnh địa lý nhanh hơn 100 lần so với CPU truyền thống

Song song với nền tảng quỹ đạo, NVIDIA nâng cấp hạ tầng xử lý mặt đất cho phân tích ảnh địa lý. GPU RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition mang lại tốc độ xử lý nhanh hơn 100 lần so với hệ thống CPU truyền thống khi phân tích kho lưu trữ ảnh quy mô lớn.

Tốc độ xử lý đó có ý nghĩa thực tiễn rõ ràng trên ba lĩnh vực. Trong ứng phó thảm họa, hệ thống phân tích ảnh độ phân giải cao phát hiện cháy rừng, lũ lụt và tràn dầu theo thời gian thực để kích hoạt cảnh báo khẩn cấp. Trong dự báo thời tiết và khí hậu, năng lực điện toán mới cho phép theo dõi diễn biến khí quyển và biến đổi dài hạn với độ chính xác cao. Trong quản lý hạ tầng, hệ thống tự động theo dõi lưới điện toàn cầu, mạng giao thông và tình trạng nông nghiệp thông qua phân tích đối tượng phức tạp và theo dõi xu hướng tự động.

Hàng nghìn vệ tinh thương mại lên quỹ đạo mỗi năm, tạo ra hàng trăm petabyte dữ liệu lịch sử, trong khi nhu cầu phân tích theo thời gian thực ngày càng cấp thiết. Hạn chế băng thông trên đường truyền từ vệ tinh xuống mặt đất buộc ngành phải tìm giải pháp xử lý tại chỗ.

Nền tảng điện toán không gian của NVIDIA đáp ứng chính xác nhu cầu đó bằng cách đưa năng lực tính toán lên ngay quỹ đạo. Các trung tâm dữ liệu quỹ đạo vận hành bằng năng lượng mặt trời và tản nhiệt tự nhiên trong môi trường chân không, hứa hẹn cung cấp hạ tầng điện toán có thể mở rộng trong bối cảnh nguồn điện và đất đai cho trung tâm dữ liệu mặt đất ngày càng khan hiếm.

Sáu công ty hàng đầu trong ngành công nghiệp vũ trụ thương mại đã triển khai nền tảng NVIDIA vào hoạt động thực tế.

Aetherflux xây dựng hạ tầng điện toán trí tuệ nhân tạo vận hành bằng năng lượng mặt trời trực tiếp trên quỹ đạo.

Kepler Communications dùng Jetson Orin để điều phối dữ liệu thông minh xuyên mạng lưới vệ tinh, giảm độ trễ và tăng độ tin cậy kết nối toàn cầu.

Planet tích hợp nền tảng NVIDIA từ không gian đến mặt đất, áp dụng mô hình CorrDiff để chuyển đổi ảnh thô thành thông tin phân tích gần như tức thời. Planet chụp ảnh toàn bộ bề mặt Trái Đất mỗi ngày, khối lượng dữ liệu đó đòi hỏi năng lực điện toán ở tầng cao nhất.

Sophia Space phát triển các nền tảng điện toán mô-đun làm mát thụ động, cho phép nhúng khả năng xử lý thông minh vào cơ sở hạ tầng chuyên dụng trên quỹ đạo.

Starcloud xây dựng các trung tâm dữ liệu quỹ đạo chuyên dụng, đưa điện toán đám mây và huấn luyện mô hình trí tuệ nhân tạo trực tiếp lên không gian, giảm sự phụ thuộc vào đường truyền xuống mặt đất.

