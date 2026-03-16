Thanh tra Hà Nội chỉ ra loạt sai phạm tại Văn phòng công chứng Phạm Thiện

Hải Thủy

12:41 | 16/03/2026
Thanh tra TP Hà Nội vừa ban hành Kết luận thanh tra số 1605/KL-TTTP-NV5, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Văn phòng công chứng Phạm Thiện, liên quan đến việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng và thực hiện một số thủ tục nghiệp vụ.
Theo kết luận do Thanh tra TP Hà Nội ký ban hành ngày 27/2/2026, cuộc thanh tra được thực hiện theo Quyết định số 6123/QĐ-TTTP-NC ngày 13/10/2025 của Chánh Thanh tra TP Hà Nội. Nội dung thanh tra tập trung vào công tác quản lý nhà nước của Sở Tư pháp Hà Nội trong lĩnh vực cấp phép, quản lý sau cấp phép đối với các tổ chức hành nghề công chứng, đồng thời kiểm tra hoạt động của 17 tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn, trong đó có Văn phòng công chứng Phạm Thiện.

Văn phòng công chứng Phạm Thiện được thành lập năm 2012, với tên gọi ban đầu là Văn phòng công chứng Bắc Thăng Long. Văn phòng có trụ sở tại số 1 Khúc Thừa Dụ, phường Cầu Giấy, Hà Nội và hoạt động theo mô hình công ty hợp danh, do ông Phạm Văn Thiện làm Trưởng văn phòng.

Kết quả thanh tra cho thấy văn phòng hoạt động đúng địa chỉ đăng ký; cơ sở vật chất và trang thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động công chứng. Trụ sở được bố trí hợp lý, có khu vực tiếp nhận hồ sơ, phòng làm việc của công chứng viên và kho lưu trữ hồ sơ riêng biệt.

Bên cạnh đó, văn phòng đã thực hiện niêm yết nội quy, thủ tục công chứng, thời gian giải quyết, biểu phí và thù lao công chứng theo quy định. Hồ sơ công chứng, chứng thực được lưu trữ tương đối khoa học, thuận tiện cho việc tra cứu.

Đáng chú ý, văn phòng đã kết nối với hệ thống quản lý thông tin ngăn chặn và hợp đồng, giao dịch đã công chứng (UCHI), đồng thời cập nhật thông tin các hợp đồng, giao dịch lên hệ thống theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kết luận thanh tra cũng chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong hoạt động của văn phòng.

Cụ thể, Văn phòng công chứng Phạm Thiện không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên trong giai đoạn từ ngày 1/1/2020 đến ngày 10/5/2021, vi phạm quy định của Luật Công chứng năm 2014. Sau đó, trong thời gian từ ngày 11/5/2021 đến 11/5/2022, văn phòng có mua bảo hiểm nhưng mức phí không đảm bảo mức tối thiểu theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, việc tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng của một số công chứng viên chưa đầy đủ. Thanh tra TP Hà Nội cho biết trong các năm 2020 và 2023, một số công chứng viên tham gia bồi dưỡng chưa đủ thời gian theo quy định, thậm chí có trường hợp không tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ bắt buộc.

Trong hoạt động nghiệp vụ, một số hồ sơ công chứng và chứng thực còn tồn tại sai sót như lập sổ chứng thực bản sao từ bản chính năm 2024 chưa đúng mẫu quy định; một số hồ sơ công chứng hợp đồng, giao dịch sửa lỗi kỹ thuật chưa đúng quy định; có hồ sơ chưa lưu đầy đủ thành phần tài liệu theo quy định.

Bên cạnh đó, một số bản dịch công chứng thiếu chữ ký của công chứng viên hoặc người dịch trên từng trang, hoặc không đánh số trang theo quy định.

Đối với hoạt động chứng thực chữ ký, cơ quan thanh tra phát hiện một số hồ sơ ghi lời chứng chưa đúng mẫu; có trường hợp chứng thực ngoài trụ sở nhưng hồ sơ không nêu rõ lý do. Đáng chú ý, có một hồ sơ chứng thực chữ ký tại giấy ủy quyền có nội dung giao dịch, không phù hợp với quy định của pháp luật về chứng thực.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, nhiều hành vi vi phạm đã hết thời hiệu xử phạt hành chính.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra TP Hà Nội yêu cầu Văn phòng công chứng Phạm Thiện nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được kết luận.

Đối với Sở Tư pháp Hà Nội, Thanh tra TP đề nghị tổ chức chấn chỉnh đối với các sai phạm trong hoạt động công chứng của Văn phòng công chứng Phạm Thiện, đồng thời rút kinh nghiệm chung đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn.

Cơ quan Thanh tra TP Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các tổ chức hành nghề công chứng, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động công chứng, chứng thực.

công chứng Phạm Thiện Thanh tra Hà Nội sai phạm công chứng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật Công chứng Sở Tư pháp Hà Nội thanh tra công chứng chứng thực chữ ký hồ sơ công chứng quản lý công chứng

Lào Cai đạt 100% cử tri đi bầu: Giải pháp nào giúp miền núi xóa tỷ lệ vắng mặt?

Lào Cai đạt 100% cử tri đi bầu: Giải pháp nào giúp miền núi xóa tỷ lệ vắng mặt?

Cuộc sống số
Kết quả thống kê mới nhất cho thấy, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đạt tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử gần như tuyệt đối. Đáng chú ý, Lào Cai đạt 100%, Lai Châu đạt 99,97%, Tuyên Quang đạt 99,96%, Điện Biên đạt 99,91%, trong khi Lạng Sơn và Thái Nguyên cùng đạt 99,82%.
Giảng viên, cán bộ và sinh viên Trường ĐH KHXH&NV tham gia ngày hội bầu cử

Giảng viên, cán bộ và sinh viên Trường ĐH KHXH&NV tham gia ngày hội bầu cử

Cuộc sống số
Sáng 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, đông đảo giảng viên, cán bộ và sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn.
Rộn ràng bầu cử ở nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội

Rộn ràng bầu cử ở nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội

Cuộc sống số
Sáng ngày 15/3, trong không khí tưng bừng của ngày hội bầu cử, cử tri các xã, phường đên địa bàn Hà Nội đã nô nức tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.
Ứng dụng công nghệ tạo dấu ấn trong ngày bầu cử tại Thái Nguyên

Ứng dụng công nghệ tạo dấu ấn trong ngày bầu cử tại Thái Nguyên

Chuyển động số
Một điểm nổi bật trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Thái Nguyên là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác tổ chức. Danh sách cử tri được rà soát, quản lý trên cơ sở khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần nâng cao độ chính xác và cập nhật kịp thời thông tin.
Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia bỏ phiếu cùng lãnh đạo và cử tri Thủ đô

Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia bỏ phiếu cùng lãnh đạo và cử tri Thủ đô

Cuộc sống số
Sáng 15/3/2026, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thực hiện quyền công dân khi tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

'Xôi Lạc TV' sụp đổ: Người xem các trang phát sóng lậu có bị xử lý?

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Web tra cứu đăng kiểm chính thức từ 01/3: không còn bản in

Web tra cứu đăng kiểm chính thức từ 01/3: không còn bản in

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Sony Be Alpha Day 2026: Ngày hội nhiếp ảnh mang đậm bản sắc Việt

Đèn học Xiaomi tích hợp radar AI, độ sáng 12.700 lumen, giá gần 10 triệu đồng

vivo tuyên bố hợp tác cùng ZSIGA từ POP MART

Cảnh báo nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi đăng tải thẻ cử tri lên mạng xã hội

Ninh Bình: Giữ vững mạch thông tin trong ngày bầu cử

FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Cập nhật xu thế mới trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện E

Hành trình từ nữ sinh nông thôn đến ước mơ đổi mới giáo dục và công nghệ

Hội Nội khoa TP Hà Nội kỷ niệm 50 năm thành lập, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số y tế

Robocon ORC miền Trung 2025-2026: Hơn 400 học sinh, sinh viên tranh tài tại Đà Nẵng

Kinh tế Trung Quốc khởi đầu năm 2026 mạnh hơn dự báo

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Trải nghiệm ngân hàng số, khách hàng ABBank nhận quà 100%

Thanh tra VRG: Hàng nghìn tỷ đồng vốn nhà nước tồn tại rủi ro, hơn 1.600 ha đất bị lấn chiếm tranh chấp

FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

UAV bầy đàn: Giải pháp chữa cháy cho ngõ hẻm đô thị tại Việt Nam

Lynk & Co 02 EV nhận đặt cọc tại Việt Nam, giá bán dưới 1 tỷ đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Valve đối mặt với vụ kiện về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng Steam

Tựa game Indie thuần Việt

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

