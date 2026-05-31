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Haier ra mắt dòng tủ lạnh Haier Horizon Collection thế hệ mới

Hồng Nhung

Hồng Nhung

19:56 | 31/05/2026
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Đồng thời, dải sản phẩm cao cấp mới ra mắt lần này cũng sẽ giúp người tiêu dùng tái định nghĩa lại không gian sống cũng như mang đến cơ hội lựa chọn sản phẩm đẳng cấp toàn cầu.
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Đáng chú ý, dải sản phẩm mới ra mắt lần này đúng dịp kỷ niệm hành trình 1 năm bứt phá của Haier tại Việt Nam. Không chỉ ghi nhận dấu mốc tăng trưởng ấn tượng tại thị trường còn quá mới mẻ này, tại thị trường quốc tế Haier cũng khẳng định vị thế dẫn đầu với 17 năm liên tục được Euromonitor International vinh danh là thương hiệu thiết bị gia dụng lớn số 1 thế giới.

Haier ra mắt dòng tủ lạnh Haier Horizon Collection thế hệ mới
Haier ra mắt dòng tủ lạnh Haier Horizon Collection thế hệ mới

Kể từ khi thành lập vào năm 1984 đến nay, tập đoàn đã hiện diện tại hơn 200 quốc gia, dẫn đầu tại các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Úc và nhiều thị trường trọng điểm khác, phục vụ hơn 400 triệu hộ gia đình thông qua mạng lưới 13 thương hiệu toàn cầu bao gồm GE Appliances, Fisher & Paykel, Candy và AQUA… Haier cũng là thương hiệu sở hữu nhiều nhà máy tủ lạnh đạt chuẩn "Lighthouse" nhất ngành - danh hiệu do Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos trao tặng cho các nhà máy hiện đại bậc nhất thế giới.

Haier ra mắt dòng tủ lạnh Haier Horizon Collection thế hệ mới
Ms Xue Yanhui - Tổng Giám đốc ngành hàng điện lạnh Haier

Tháng 5 năm 2025, Haier chính thức gia nhập thị trường Việt Nam và nhanh chóng chinh phục niềm tin người tiêu dùng thông qua quan hệ đối tác chiến lược cùng Điện Máy Xanh. Các dòng sản phẩm công nghệ đột phá chỉ có tại Điện Máy Xanh đã được phủ rộng qua hệ thống hơn 150 quầy thương hiệu tiêu chuẩn trên toàn quốc, cùng chính sách bảo hành vượt trội, minh chứng cho cam kết đồng hành dài hạn của Haier với người tiêu dùng Việt Nam.

Haier ra mắt dòng tủ lạnh Haier Horizon Collection thế hệ mới
Ông Song Yujun, Phó Chủ tịch Giải pháp nhà thông minh Haier, Giám đốc điều hành Haier thị trường nước ngoài chia sẻ tại sự kiện

Chia sẻ nhân sự kiện đặc biệt này, ông Song Yujun, Phó Chủ tịch Giải pháp nhà thông minh Haier, Giám đốc điều hành Haier thị trường nước ngoài, cho biết: "Một năm tại Việt Nam không chỉ là cột mốc, đó là sự khẳng định cho cam kết đầu tư dài hạn mà chúng tôi đã đặt ra ngay từ ngày đầu tiên. Sự đón nhận nồng nhiệt của người tiêu dùng và sự đồng hành chiến lược của Điện Máy Xanh chính là động lực để Haier tiếp tục mở rộng hệ sinh thái, không ngừng nâng tầm các chuẩn mực. Người tiêu dùng Việt Nam xứng đáng được trải nghiệm những gì tốt nhất thế giới và với Tủ lạnh cùng TV thế hệ mới hôm nay, chúng tôi không đơn thuần mang đến sản phẩm, mà đang hiện thực hóa khát vọng kiến tạo không gian sống thông minh, tiện nghi và đẳng cấp quốc tế cho hàng triệu gia đình Việt."

Haier ra mắt dòng tủ lạnh Haier Horizon Collection thế hệ mới
BST Horizon được xem là biểu tượng tiên phong về công nghệ "Trữ tươi vượt trội" và thiết kế

Và để tri ân khách hàng Việt Nam cũng như mang đến cho người tiêu dùng Việt cơ hội sở hữu những sản phẩm cao cấp đẳng cấp toàn cầu, Haier đã ra mắt BST Horizon, dòng tủ lạnh được xem là biểu tượng tiên phong về công nghệ "Trữ tươi vượt trội" và thiết kế. Đồng thời đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của Haier trong việc định vị thương hiệu toàn cầu tại thị trường châu Á. Đây cũng sẽ là dải sản phẩm cao cấp nhằm kiến tạo trải nghiệm sống thượng lưu ngay tại nhà, qua 4 điểm chạm công nghệ độc đáo.

Cửa sổ thông minh SmartView: Được tích hợp cảm biến người dùng, tự động bật sáng giúp dễ dàng quan sát bên trong mà không cần mở cửa tủ, hạn chế thất thoát hơi lạnh, duy trì nhiệt độ ổn định bên trong, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả.

Hệ thống làm đá chuyên nghiệp PureSpace Ice: Ngăn làm đá tự động khép kín kết hợp lấy đá ngoài tiện lợi, hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn chéo và lẫn mùi từ các ngăn bảo quản khác, cho đá viên luôn sạch tinh khiết và giữ trọn hương vị thanh mát cho mọi thức uống.

Ngăn từ trường Nutri Bank: Môi trường từ trường tĩnh giúp ổn định phân tử nước, giảm thiểu phá vỡ tế bào khi rã đông, bảo vệ cấu trúc thực phẩm, giữ đến 95% protein trong thịt sau 10 ngày và trữ tươi cá đến 7 ngày, với 3 chế độ nhiệt linh hoạt để đông mềm và bảo quản đa dạng thực phẩm. (Độc quyền trên model HM800ASWMBVNU1)

Không gian lưu trữ vượt trội: Với dung tích sử dụng lên đến 716L, Horizon Collection mang đến không gian bảo quản rộng rãi, đáp ứng nhu cầu lưu trữ thực phẩm của cả gia đình một cách thoải mái và ngăn nắp.

* Đáng chú ý, các công nghệ này đều dạt chứng nhận bởi Viện Kiểm định và Chứng nhận VDE số: ID.40058948 / 40059956.

Haier ra mắt dòng tủ lạnh Haier Horizon Collection thế hệ mới
Horizon Collection mang đến không gian bảo quản rộng rãi, đáp ứng nhu cầu lưu trữ thực phẩm của cả gia đình một cách thoải mái và ngăn nắp.
Haier ra mắt dòng tủ lạnh Haier Horizon Collection thế hệ mới
Dòng tủ lạnh âm tường thông minh Space Fit+

Bên cạnh BST Horizon, Haier cũng đồng thời giới thiệu dòng tủ lạnh âm tường thông minh Space Fit+ thiết lập chuẩn mực mới cho không gian bếp thượng lưu với 3 thế mạnh cốt lõi:

Trợ lý AI thông minh: Màn hình điều khiển tích hợp cho phép hệ thống AI nhận diện mùi bất thường, kiểm tra trạng thái khử trùng và theo dõi chất lượng không khí trong tủ. Chế độ Smart AI tự động điều chỉnh nhiệt độ theo môi trường thực tế, tối ưu hiệu quả bảo quản thực phẩm.

Công nghệ từ trường kép NutriBank: Điểm khác biệt của Space Fit+ nằm ở hệ thống NutriBank được trang bị đồng thời trên cả ngăn mát lẫn ngăn đông. Ở ngăn mát, từ trường tĩnh giúp bảo vệ cấu trúc thực phẩm từ bên trong, giữ đến 95% protein trong thịt sau 10 ngày và trữ tươi cá đến 7 ngày với 3 chế độ nhiệt linh hoạt. Ở ngăn đông, công nghệ này giúp thực phẩm giữ nguyên vị tươi và bảo toàn trọn đến 98% dưỡng chất sau 60 ngày cấp đông.

Thiết kế âm tường chuyên nghiệp: Độ sâu 594mm vừa khít tủ bếp tiêu chuẩn 600mm, khoảng cách hai bên thu hẹp tối đa chỉ 0cm cùng tản nhiệt đáy phía trước, mang đến vẻ đẹp liền mạch, hài hòa với mọi không gian bếp.

*Số liệu dựa trên báo cáo kiểm nghiệm của Trung tâm Quốc gia về Kiểm soát Chất lượng và An toàn Thịt - Đại học Nông nghiệp Nam Kinh (14/02/2025). Hiệu quả thực tế có thể thay đổi tùy theo loại thực phẩm, cách sử dụng và điều kiện bảo quản.

Haier ra mắt dòng tủ lạnh Haier Horizon Collection thế hệ mới
Cả hai dòng tủ lạnh đều được trang bị công nghệ ABT Pro, giúp chủ động khử mùi và diệt khuẩn lên đến 99,9%

Đáng chú ý, cả hai dòng sản phẩm tủ lạnh Haier - BST Horizon & Space Fit+ đều được trang bị các tính năng chung nổi bật như:

Đèn cảm biến ánh sáng xanh: Hệ thống đèn cảm biến trên cánh cửa tủ lấy cảm hứng từ đường chân trời, mang đến vẻ đẹp hiện đại và sáng bừng không gian sống.

Đèn DayLight: Hệ thống đèn kích thước lớn chiếu sáng toàn diện bên trong khoang tủ, tự động sáng dần khi mở cửa.

Công nghệ ABT Pro: Chủ động khử mùi và diệt khuẩn lên đến 99,9%

Haier ra mắt dòng tủ lạnh Haier Horizon Collection thế hệ mới
Haier triển khai chương trình đặt trước đặc biệt từ ngày 05/05/2026 đến 06/06/2026 tại Điện Máy Xanh

Nhân dịp này Haier triển khai chương trình đặt trước đặc biệt từ ngày 05/05/2026 đến 06/06/2026 tại Điện Máy Xanh. Khách hàng tiên phong đặt mua các mẫu tủ lạnh cao cấp thuộc bộ sưu tập Horizon, Space Fit+ sẽ nhận ngay quà tặng tùy theo model lựa chọn:

Tủ lạnh Haier HM720AGWVNU1 578L - tặng Máy rửa chén Haier HDWA18-686BK3VN trị giá 19,9 triệu đồng.

Tủ lạnh Haier HM800ASWMBVNU1 638L và HM829AWMBVNU1 700L - tặng Máy giặt AQUA AWM13-B2158L(B) trị giá 8,6 triệu đồng.

Tủ lạnh Haier 495L HM610AGBVNU1, 545L HM650AGLVNU1 và HM650AGWVNU1 - tặng Tủ lạnh AQUA 90L AQR-D100FA(BS) trị giá 3,3 triệu đồng.

Haier ra mắt dòng tủ lạnh Haier Horizon Collection thế hệ mới
Chế độ chăm sóc VIP Care chuyên nghiệp từ Haier

Ngoài quà tặng, khách hàng còn được hưởng chế độ chăm sóc VIP Care chuyên nghiệp từ Haier.

*Lưu ý chương trình giới hạn chỉ 300 suất, quà tặng được giao tận nơi trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận sản phẩm chính và có thể kết thúc sớm hơn dự kiến khi hết quà tặng.

*Để biết thêm thông tin và các điều khoản của chương trình khuyến mãi, vui lòng tham khảo tại ĐÂY.

Haier tủ lạnh cao cấp Haier Horizon Collection Horizon

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
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Cập nhật: 28/10/2026 06:00

Chuyển động số

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