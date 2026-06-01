Tại buổi lễ, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam Nguyễn Thị Hay đã công bố quyết định thành lập Chi hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Nhất Tâm.

Các đại biểu tham dự lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Chi hội Giáo dục Chăm sóc sức khỏe cộng đồng Nhất Tâm.

Theo quyết định, Chi hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Nhất Tâm có 15 hội viên tham gia sinh hoạt. Ông Trịnh Hải Hà được chỉ định giữ chức Chi hội trưởng.

Phát biểu tại lễ công bố, Chủ tịch Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam Nguyễn Hồng Quân cho biết, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam được thành lập hơn 17 năm trước trên cơ sở tinh thần Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/2/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Trong quá trình hoạt động, Hội luôn bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong đó, điểm xuyên suốt là chuyển mạnh tư duy từ chữa bệnh sang phòng bệnh, nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe của mỗi người dân, hướng tới xây dựng một xã hội khỏe mạnh và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Hồng Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam phát biểu.

Chủ tịch Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam Nguyễn Hồng Quân nhận định, sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người, mỗi gia đình và toàn xã hội. Vì vậy, chăm lo sức khỏe nhân dân luôn là nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Những chủ trương, định hướng được ban hành trong thời gian qua tiếp tục khẳng định yêu cầu đặt người dân ở vị trí trung tâm của công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe.

Chủ tịch Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam Nguyễn Hồng Quân đồng thời khẳng định, với tôn chỉ “Đồng tâm hiệp lực vì sự nghiệp giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng nòi giống và góp phần bồi dưỡng nhân tài cho đất nước”, Hội đang từng bước mở rộng mạng lưới hội viên và các tổ chức cơ sở, lan tỏa kiến thức chăm sóc sức khỏe, nâng cao nhận thức phòng ngừa bệnh tật trong nhân dân.

Ban Chấp hành Chi hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Nhất Tâm ra mắt.

“Việc thành lập thêm một tổ chức cơ sở mới sẽ tăng cường lực lượng thực hiện các nhiệm vụ của Hội, đồng thời mở rộng phạm vi tuyên truyền, giáo dục sức khỏe tới người dân” - Chủ tịch Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam Nguyễn Hồng Quân khẳng định.

Tại lễ công bố, Chi hội trưởng Chi hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Nhất Tâm Trịnh Hải Hà cho biết, Chi hội trưởng Chi hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Nhất Tâm tin tưởng và mong muốn đồng hành cùng Trung ương Hội trong công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe Việt Nam. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ sức khỏe, chủ động phòng ngừa bệnh tật và xây dựng lối sống lành mạnh

“Chi hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Nhất Tâm sẽ hoạt động theo đúng điều lệ Hội, bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng của ngành y tế. Tập trung triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe, kết nối nguồn lực xã hội; tăng cường phối hợp các chuyên gia, doanh nghiệp, cơ quan báo chí và các tổ chức liên quan nhằm lan tỏa kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động. Chi hội cũng đặt mục tiêu xây dựng mô hình hoạt động hiệu quả, mở rộng mạng lưới tại các địa phương và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Hội” - ông Trịnh Hải Hà nêu rõ.