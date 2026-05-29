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Khai mạc Triển lãm Quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 5

Thiên Phúc

Thiên Phúc

12:34 | 29/05/2026
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Ngày 28/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Sữa Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam khai mạc chuỗi sự kiện Triển lãm Quốc tế ngành Sữa và sản phẩm Sữa lần thứ 5 tại Việt Nam (Vietnam Dairy 2026); Triển lãm Kem Việt Nam (Vietnam Ice Cream Expo) và Triển lãm Trà sữa và Thức uống hiện đại tại Việt Nam (Vietnam Milk Tea and Beverage Innovation Expo).
Gần 200 gian hàng tham gia triển lãm quốc tế ngành sữa lần thứ 4 Đặt mục tiêu tăng trưởng ngành sữa bình quân hàng năm đạt từ 4,0-4,5% Xây dựng nền tảng kết nối toàn diện của ngành sữa Việt Nam

Sự kiện diễn ra từ ngày 28/5-31/5, tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô với chủ đề “Chuỗi giá trị ngành sữa: Đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững”. Sự kiện có quy mô 250 gian hàng, quy tụ sự tham gia của các thương hiệu, sản phẩm của các tổ chức, doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ: Australia, Bỉ, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ireland, Nhật Bản, New Zealand, Pháp, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Trung Quốc và Việt Nam.

Khai mạc Triển lãm Quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 5
Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam Trần Quang Trung phát biểu tại lễ khai mạc.

Tại sự kiện, các đơn vị sẽ trưng bày, giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới và tiên tiến nhất của các nhóm ngành hàng: Sữa và các sản phẩm từ sữa; các sản phẩm kem, nguyên liệu, phụ liệu, thiết bị, công nghệ sản xuất kem; Trà sữa, nguyên liệu pha chế, thiết bị, mô hình kinh doanh đồ uống; công nghệ, dây chuyền chế biến, bao bì và giải pháp chuỗi; nguyên liệu, phụ gia và công nghệ thực phẩm; thiết bị và phương pháp kiểm nghiệm, kiểm soát chất lượng; hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng an toàn thực phẩm; nguyên liệu đầu vào ngành sữa và mô hình phát triển bền vững; kiến thức, kỹ năng chăn nuôi, thuốc thú y, vắc xin cho bò sữa; giải pháp môi trường, tái chế bao bì; chuyển đổi số, quản lý và tiêu chuẩn chất lượng; dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ hỗ trợ ngành…

Sự kiện ghi nhận sự tham gia của nhiều thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế như: Vinamilk, Tetra Pak, Nestle, Frieslandcamina, Vinasoy, Vitadairy, TH True milk, Hanoimilk, Mocchau milk, Care for Vietnam, Nuti KD, Nhất Hương, Abbott, Butricare, Morinaga, Nestlé, Dutch Lady, Eurofins…

Khai mạc Triển lãm Quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 5
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của sự kiện lần này là không gian trưng bày của các thương hiệu sản phẩm. Vinamilk với chủ đề “50 năm – phụng sự khát vọng Việt” mang đến cho khách tham quan cơ hội khám phá đa dạng các sản phẩm dinh dưỡng, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về hành trình phát triển và vươn ra thị trường quốc tế của thương hiệu sữa hàng đầu Việt Nam. TH True MILK tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong bằng một không gian triển lãm đậm chất thiên nhiên, giới thiệu toàn diện hệ sinh thái sản phẩm “hoàn toàn từ thiên nhiên” và vì sức khỏe cộng đồng. Nestlé Việt Nam lại mang đến triển lãm các dòng sản phẩm sữa lúa mạch cải tiến, bổ sung vi chất tối ưu cho sự phát triển thể chất của trẻ em Việt Nam; điểm nhấn là khu vực tương tác thể thao và thực tế ảo, nơi khách tham quan có thể tham gia các thử thách vận động và nhận về những phần quà dinh dưỡng hấp dẫn. Cô Gái Hà Lan (Dutch Lady) giới thiệu quy trình nghiêm ngặt “từ đồng cỏ xanh đến ly sữa mát”, đồng thời tổ chức các hoạt động nếm thử dòng sữa tươi cải tiến mới nhất, ghi điểm nhờ vị ngon thuần khiết và độ an toàn vượt trội.

Khai mạc Triển lãm Quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 5

Ông Phạm Tuyên, Giám đốc Vinamilk Hà Nội cho biết, năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu hành trình “50 năm phụng sự khát vọng Việt” của Vinamilk nói riêng và 50 năm phát triển của ngành sữa trong nước nói chung. Suốt gần nửa thế kỷ qua, Vinamilk luôn kiên định với sứ mệnh mang đến nguồn dinh dưỡng chất lượng cao cho cộng đồng. Vinamilk đồng thời không ngừng đổi mới để bắt kịp các tiêu chuẩn quốc tế và xu hướng tiêu dùng hiện đại.

“Đến nay Vinamilk đã xây dựng một hệ sinh thái toàn diện với 15 trang trại bò sữa hiện đại, 16 nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, cùng danh mục hơn 300 loại sản phẩm đa dạng phục vụ mọi độ tuổi và nhu cầu dinh dưỡng” - ông Phạm Tuyên chia sẻ.

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý và viện nghiên cứu tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề chuyên sâu. Các chủ đề trọng điểm bao gồm việc phổ biến quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam về các sản phẩm sữa chế biến; thảo luận về vai trò của sữa đối với dinh dưỡng học đường; ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả trong chăn nuôi bò sữa bền vững… Thông qua chuỗi hội thảo, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ tháo gỡ nhiều nút thắt về mặt chính sách, kỹ thuật, giúp doanh nghiệp nội địa tiếp cận gần hơn với các tiêu chuẩn quốc tế an toàn và minh bạch.

Một điểm nhấn nữa, sự kiện kỳ vọng sẽ thu hút hơn 15.000 lượt khách tham quan nhờ những không gian trải nghiệm đặc sắc, đáp ứng nhu cầu của cả giới chuyên môn lẫn người tiêu dùng đại chúng và trẻ nhỏ: Khu trưng bày và giới thiệu thành tựu ngành sữa Việt Nam, mang lại bức tranh toàn cảnh về sự phát triển, đổi mới và hội nhập; “Phố Kem” - không gian hội tụ những sản phẩm kem đa dạng từ các thương hiệu hàng đầu; “Phố Trà Sữa” - khu vực sôi động, hấp dẫn và đậm vị trải nghiệm dành cho giới trẻ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương Quách Quang Đông khẳng định, ngành sữa tiếp tục là một trong những ngành tiêu dùng mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Quy mô thị trường sữa hiện đã vượt 5,7 tỷ USD và duy trì tốc độ tăng trưởng cao, trong khi kim ngạch xuất khẩu sữa năm 2025 đạt hơn 330 triệu USD.

Khai mạc Triển lãm Quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 5

Ông Quách Quang Đông cho rằng, với dân số hơn 100 triệu người, Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng cho ngành thực phẩm, đồ uống và sữa. Triển lãm sẽ là cầu nối để doanh nghiệp trong nước và quốc tế tăng cường giao thương, tiếp cận công nghệ mới và mở rộng thị trường. “Chuỗi triển lãm sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, mở ra cơ hội phát triển mới cho ngành sữa, kem, trà sữa và thức uống hiện đại tại Việt Nam” - ông Quách Quang Đông nhận định.

Đồng quan điểm, Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam Trần Quang Trung nhận định, những năm qua, ngành sữa Việt Nam đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, tăng trưởng vượt bậc về quy mô, không ngừng nâng cao chất lượng, khẳng định vị thế trên bản đồ quốc tế. Sự phát triển của ngành sữa kéo theo các phân khúc kem, trà sữa và thức uống hiện đại bùng nổ mạnh mẽ, tạo nên một hệ sinh thái tiêu dùng vô cùng năng động và giàu tiềm năng.

“Thông qua chuỗi triển lãm, Hiệp hội Sữa Việt Nam mong muốn góp phần nâng cao nhận thức người tiêu dùng về chất lượng, nguồn gốc và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm; khuyến khích doanh nghiệp minh bạch hóa thông tin sản phẩm; đồng thời xây dựng hệ sinh thái ngành sữa minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững” - ông Trần Quang Trung nhấn mạnh.

Cũng tại triển lãm, đại diện các đoàn ngoại giao đều đánh giá cao tiềm năng phát triển cũng như cơ hội hợp tác của ngành sữa Việt Nam trong tương lai. Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi cho rằng, chủ đề triển lãm phản ánh đúng thách thức mà nhiều ngành công nghiệp thực phẩm trên thế giới đang đối mặt. cũng theo Đại sứ Johan Ndisi, công nghệ sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong tương lai của ngành sữa, từ sản xuất thông minh, tự động hóa, truy xuất nguồn gốc số, quản trị dựa trên dữ liệu...

Khai mạc Triển lãm Quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 5

“Việt Nam - Thụy Điển đã ký kết hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025, điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho ngành thực phẩm và sữa hai bên” - Đại sứ Johan Ndisi nhận định.

Trong khi đó, Phó Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Rick Slettenhaar đánh giá cao sự hiện diện của các doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam; đồng thời cho rằng hai bên còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực như chăn nuôi bò sữa, dinh dưỡng động vật, công nghệ chế biến, an toàn thực phẩm và phát triển kỹ năng ngành sữa. Phó Đại sứ Rick Slettenhaar nhận định, thành công của các doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam cho thấy kết quả hợp tác dài hạn dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển giao tri thức và phát triển bền vững có thể tạo ra giá trị cho cả nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng.

Tổng Lãnh sự New Zealand tại TP. Hồ Chí Minh Scott James khẳng định, Việt Nam là đối tác chiến lược dài hạn của New Zealand trong ngành sữa và thực phẩm. Tổng Lãnh sự Scott James đồng thời cho biết, New Zealand đang cung ứng nguồn nguyên liệu chất lượng cao cho ngành sản xuất sữa nội địa của Việt Nam. Trên cơ sở đó, góp phần thúc đẩy chế biến, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng của thị trường trong nước.

Triển lãm Quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 5

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
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TWD 0 785 0
SJC 9999 13900000 13900000 14200000
SBJ 12500000 12500000 14200000
Cập nhật: 28/10/2026 06:00

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Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Thương hiệu gia dụng COSORI chính thức có mặt tại Việt Nam

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

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Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

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