Kiện toàn bộ máy, tăng cường chuyển đổi số

Đại hội được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đồng thời triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Bên cạnh đó, Luật Công chứng năm 2024 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành đã và đang đặt ra những yêu cầu mới đối với tổ chức và hoạt động công chứng, mở ra giai đoạn phát triển mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, ứng dụng công nghệ số và tăng cường vai trò tự quản nghề nghiệp của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: VGP

Trong chương trình làm việc, Đại hội đã nghe và thảo luận sôi nổi về các văn kiện quan trọng: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ II; phương hướng nhiệm kỳ III; Báo cáo tài chính và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hiệp hội.

Trong hiệm kỳ II, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực của toàn thể đội ngũ công chứng viên cả nước, hoạt động của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng tự hào. Đội ngũ hội viên tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 3.796 công chứng viên hành nghề tại 1.524 tổ chức hành nghề công chứng. Trong nhiệm kỳ đã thực hiện hơn 17 triệu việc công chứng, đóng góp ngân sách hơn 1.700 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ III, Đại hội xác định các nhiệm vụ cụ thể như: Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam và các Hội địa phương; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, thực chất và phù hợp với yêu cầu tự quản nghề nghiệp trong giai đoạn mới; Tiếp tục xây dựng đội ngũ công chứng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nghề nghiệp cao và năng lực chuyên môn; Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động công chứng theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng theo hướng gắn với thực tiễn hành nghề và yêu cầu chuyển đổi số…

Đoàn Chủ tịch Đại hội làm việc. Ảnh: Khánh Huy

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Hội đồng công chứng viên toàn quốc nhiệm kỳ III gồm 45 ủy viên (trong đó có 11 ủy viên bầu trực tiếp và 34 ủy viên đương nhiên là Chủ tịch Hội công chứng viên địa phương).

Tại phiên họp thứ nhất, Hội đồng đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 9 ủy viên và các chức danh lãnh đạo chủ chốt: Chủ tịch Hiệp hội: Công chứng viên Nguyễn Thị Thơ; các Phó Chủ tịch: Công chứng viên Đào Duy An, công chứng viên Nguyễn Văn Hải, công chứng viên Nguyễn Văn Hòa; Tổng Thư ký: Công chứng viên Đào Thị Hồng Nhung.

Lá chắn pháp lý trong kỷ nguyên số

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhận định, những năm qua, hoạt động công chứng ở nước ta đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng và phạm vi hoạt động. Thể chế về công chứng ngày càng được hoàn thiện.

Luật Công chứng năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng vừa được Quốc hội thông qua ngày 23/4/2026 đã kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về đẩy mạnh xã hội hóa, phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính. Trên cơ sở đó, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho bước phát triển mới của nghề công chứng, phù hợp thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong giai đoạn mới.

Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ III. Ảnh: Khánh Huy

Dù vậy, theo Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng, ngành công chứng vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục: Chất lượng đội ngũ công chứng viên chưa đồng đều; vẫn còn hiện tượng vi phạm pháp luật, đạo đức hành nghề, cạnh tranh không lành mạnh ở một số địa phương; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động công chứng còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát hội viên chưa thực sự sâu sát; bộ máy nhân sự biến động đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động…

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng đồng đề nghị Hiệp hội công chứng viên Việt Nam tập trung thực hiện tốt một số yêu cầu để hoàn thành tốt sứ mệnh tạo lập niềm tin và bảo đảm an toàn pháp lý cho xã hội trong kỷ nguyên số:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về cải cách tư pháp và phát triển nghề công chứng. Xây dựng đội ngũ công chứng viên vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy thực thi pháp luật. Hoạt động công chứng phải bám sát tinh thần cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Công chứng viên không chỉ là người chứng nhận mà phải thực sự là một "thẩm phán về hợp đồng", một chuyên gia tư vấn công tâm, giúp các bên nhận thức đầy đủ quyền, nghĩa vụ và ngăn ngừa tranh chấp ngay từ khi khởi đầu giao dịch.

Ra mắt Hội đồng công chứng viên toàn quốc nhiệm kỳ III gồm 45 ủy viên.

Quyết liệt thực hiện chuyển đổi số, coi đây là đột phá chiến lược. Chuyển mình sang "Công chứng số" thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; bảo đảm an toàn giao dịch trên môi trường mạng.

Đề cao đạo đức nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp. Công chứng viên phải luôn coi trọng và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, tuyệt đối không vì lợi ích kinh tế mà hạ thấp tiêu chuẩn nghiệp vụ hay vi phạm pháp luật. Hiệp hội cần phát huy hơn nữa vai trò tự quản, tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh sai phạm để giữ vững niềm tin của Nhân dân vào nghề công chứng.

Chủ động hội nhập và nâng tầm vị thế quốc tế. Hiệp hội cần tích cực học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức công chứng quốc tế, đặc biệt là mô hình công chứng Latinh để hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ. Phải làm sao để nghề công chứng Việt Nam không chỉ mạnh ở trong nước mà còn có tiếng nói và vị thế xứng đáng trên bản đồ công chứng thế giới.