Thiết bị “Đầu báo khói không dây T8-BC01” được nghiên cứu, phát triển trên cơ sở đề tài khoa học của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đã được nghiệm thu cấp quốc gia.

Sản phẩm được Công an TP. Hà Nội giao Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn phối hợp với Công ty TNHH MTV Tháng 8 triển khai nghiên cứu, hoàn thiện theo Đề án ứng dụng sản phẩm nghiên cứu khoa học để phát triển thiết bị báo cháy không dây trên địa bàn Thủ đô.

Đầu báo khói không dây. Ảnh: CA TP Hà Nội

Điểm đột phá của thiết bị nằm ở công nghệ truyền dẫn vô tuyến Lora, cho phép tín hiệu xuyên qua các lớp tường bê tông ổn định trong phạm vi 15m (tương đương nhà cao 4-5 tầng) mà không cần đục phá. Khi xuất hiện khói dưới 15 giây, thiết bị không chỉ kích hoạt còi hú tại chỗ mà còn thực hiện chức năng Auto Call – tự động gọi điện thoại liên tục đến chủ nhà, phá vỡ "điểm mù" cảnh báo vào ban đêm.

Đồng thời, tọa độ hỏa hoạn lập tức được ghim trên bản đồ số, truyền dữ liệu thẳng về trung tâm chỉ huy chữa cháy. Sản phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy số 124/KĐ-PCCC ngày 30/4 và Giấy chứng nhận hợp quy thiết bị sử dụng đường truyền vô tuyến theo quy định, bảo đảm đầy đủ điều kiện pháp lý để lưu thông trên thị trường.

Trung tá Nguyễn Xuân Trung, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ của Công an TP Hà Nội trong triển khai các giải pháp phòng cháy, chữa cháy thông minh.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP Hà Nội giới thiệu các tính năng đột phá của sản phẩm.

Theo ông, thiết bị đầu báo khói không dây T8-BC01 có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực cảnh báo sớm và giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Vì vậy, Công an TP Hà Nội cần khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đề xuất Bộ Công an công nhận đây là sản phẩm công nghiệp an ninh quốc gia, đồng thời đẩy mạnh kết nối dữ liệu với hệ thống viễn thông GTEL để phục vụ công tác quản lý, điều hành và xử lý sự cố hiệu quả hơn.

Tại sự kiện, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, “Đầu báo khói không dây T8-BC01” là một bước đi cụ thể trong quá trình xây dựng hệ sinh thái công nghệ số phục vụ công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Qua đó, từng bước hình thành mạng lưới cảnh báo cháy sớm rộng khắp, kết nối dữ liệu, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước;” chỉ huy điều hành và tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Lắp đặt thực tế bản demo trong nhà trọ trên địa bàn xã Hoài Đức. Ảnh: CA TP Hà Nội.

“Việc nghiên cứu, sản xuất thành công sản phẩm báo cháy không dây thể hiện tinh thần tự chủ, đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ của Công an TP. Hà Nội và sản xuất các sản phẩm phục vụ trực tiếp yêu cầu công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân” - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đồng thời cho biết, thời gian tới, Công an TP. Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, thiết bị theo hướng hiện đại, thông minh, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Mục tiêu từng bước hình thành chuỗi sản phẩm công nghệ của Việt Nam với mục tiêu lâu dài là xây dựng mô hình “Đô thị an toàn Phòng cháy chữa cháy thông minh”; kết nối đồng bộ giữa thiết bị cảnh báo tại hộ gia đình, cơ sở với các nền tảng quản lý tập trung, trung tâm điều hành thông minh và lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và tham gia tích cực vào quá trình phát triển nền công nghiệp quốc phòng, an ninh tự chủ, hiện đại của đất nước.