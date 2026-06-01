Real Madrid tiếp tục giữ vị trí số một với mức định giá 7,5 tỷ USD, tăng 12% so với năm ngoái.

CNBC vừa công bố bảng xếp hạng chính thức 30 câu lạc bộ bóng đá giá trị nhất thế giới năm 2026. Theo dữ liệu định giá mới nhất, giá trị trung bình của 30 đội bóng đạt 2,66 tỷ USD, cho thấy bóng đá tiếp tục là một trong những ngành công nghiệp thể thao có quy mô tài chính lớn nhất toàn cầu.

Trong bảng xếp hạng năm nay, Real Madrid tiếp tục giữ vị trí số một với mức định giá 7,5 tỷ USD, tăng 12% so với năm ngoái. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng lập kỷ lục doanh thu 1,26 tỷ USD trong mùa giải 2024-2025, chỉ thấp hơn khoảng 10 triệu USD so với đội Dallas Cowboys của giải NFL.

CNBC cho biết thành công tài chính của Real Madrid đến từ hai yếu tố chính gồm thành tích thể thao và khả năng thương mại hóa thương hiệu. Đội bóng này hiện sở hữu 36 chức vô địch La Liga cùng 15 danh hiệu Champions League, nhiều nhất lịch sử bóng đá châu Âu.

Riêng doanh thu thương mại của Real Madrid đạt 642 triệu USD trong mùa giải vừa qua, mức cao nhất từng ghi nhận đối với một CLB bóng đá. Khoản thu này bao gồm tài trợ, bán hàng lưu niệm, tổ chức sự kiện và các hoạt động ngoài bóng đá.

Bảng xếp hạng CLB bóng đá giá trị nhất thế giới năm 2026

Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng là FC Barcelona với giá trị 6,4 tỷ USD, tăng 13% so với năm trước. Đội bóng xứ Catalonia đã vượt qua Manchester United để giành vị trí á quân.

Barcelona ghi nhận doanh thu 1,05 tỷ USD trong mùa giải 2024-2025, trong đó doanh thu thương mại đạt 564 triệu USD. Đây cũng là CLB có tốc độ hồi phục tài chính mạnh sau giai đoạn khủng hoảng nợ kéo dài nhiều năm.

Trong khi đó, Manchester United dù tụt xuống vị trí thứ ba nhưng vẫn được định giá 6,3 tỷ USD. Đội bóng nước Anh dẫn đầu về doanh thu ngày thi đấu với 206 triệu USD, bao gồm bán vé, phòng VIP, đồ ăn thức uống và các dịch vụ tiếp đón doanh nghiệp tại sân Old Trafford.

CNBC đánh giá Manchester United hiện là CLB có EBITDA cao nhất thế giới bóng đá, đạt 234 triệu USD. Điều này phản ánh khả năng khai thác thương mại ổn định bất chấp thành tích chuyên môn chưa tương xứng trong nhiều mùa giải gần đây.

Một trong những đội bóng gây chú ý nhất năm nay là Inter Miami CF. Đội bóng của giải MLS được CNBC định giá 1,6 tỷ USD, tăng tới 60%, mức tăng mạnh nhất trong toàn bộ bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng CLB bóng đá giá trị nhất thế giới năm 2026

Theo nguồn tin CNBC, Inter Miami đạt doanh thu 215 triệu USD trong mùa giải gần nhất, mức cao nhất lịch sử MLS. Sự xuất hiện của Lionel Messi cùng việc chuyển sang sân vận động Nu Stadium mới tại Miami Freedom Park đã giúp đội bóng tăng mạnh nguồn thu thương mại và bán vé.

CNBC nhận định doanh thu của Inter Miami có thể tăng thêm khoảng 250 triệu USD trong mùa giải tiếp theo nhờ sân vận động mới được tài trợ tư nhân.

Một đội MLS khác cũng lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng là New York City FC với giá trị 1,55 tỷ USD. Đội bóng dự kiến chuyển sang sân vận động riêng tại Queens vào năm 2027, qua đó mở rộng đáng kể doanh thu từ ngày thi đấu và tài trợ.

Danh sách của CNBC cho thấy các CLB châu Âu vẫn thống trị tuyệt đối về quy mô tài chính. Anh dẫn đầu với 12 đội góp mặt trong top 30, tiếp theo là Mỹ với 7 đội. Ý có 4 đại diện, trong khi Đức và Tây Ban Nha cùng có 3 CLB.

Sự áp đảo của bóng đá châu Âu đến từ lợi thế doanh thu truyền hình, lượng người hâm mộ toàn cầu và khả năng khai thác thương mại lâu năm. Trong khi đó, các đội MLS đang tăng trưởng nhanh nhờ chiến lược đầu tư sân vận động riêng và thu hút các ngôi sao quốc tế.

Theo CNBC, phương pháp định giá năm nay dựa trên giá trị doanh nghiệp, gồm vốn chủ sở hữu cộng nợ ròng. Các yếu tố được xem xét gồm doanh thu, lợi nhuận, kinh tế sân vận động, thành tích thi đấu và khả năng tham dự các giải châu Âu.

Báo cáo cũng cho thấy bóng đá hiện đứng sau NFL, NBA và MLB về giá trị trung bình mỗi đội, nhưng vẫn vượt NHL. Điều này phản ánh tiềm năng tăng trưởng lớn của ngành công nghiệp bóng đá toàn cầu, đặc biệt tại Mỹ và khu vực Trung Đông, nơi các quỹ đầu tư tiếp tục đổ vốn mạnh vào thể thao.

Thắng Arsenal nghẹt thở, PSG đăng quang Champions League

PSG năm thứ hai liên tiếp bước lên bục vinh quang Champions League nhờ chiến thắng Arsenal 4-3 ở loạt penalty cân não, sau khi hòa 1-1 trong 120 phút chính thức.

Đội hình ra sân

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Arsenal (4-3-3): David Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie; Lewis-Skelly, Odegaard, Declan Rice; Saka, Trossard, Havertz.

Bàn thắng: Havertz 6' - Dembele 65' (pen)

Những người hâm mộ Paris Saint-Germain hân hoan tràn ra đường phố Paris, một số người đã đụng độ với cảnh sát.

Cũng trong đêm qua, cảnh sát Paris đã triển khai hàng nghìn sĩ quan để kiểm soát đám đông tại một số điểm nóng của thành phố, sử dụng hơi cay và bắt giữ hàng chục người sau chiến thắng của câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League hôm thứ Bảy.

Đoạn phim được phát sóng trên kênh tin tức BFM cho thấy những cảnh căng thẳng và các cuộc đụng độ ngắn xung quanh sân vận động Parc de Princes của PSG ở phía tây Paris, nơi hơn 40.000 người đã theo dõi câu lạc bộ giành chức vô địch lần thứ hai liên tiếp trên các màn hình khổng lồ.

Vốn quen với những cuộc đụng độ bạo lực thường xuyên làm lu mờ các sự kiện lớn, Pháp đã triển khai 22.000 cảnh sát để duy trì trật tự tại thủ đô. Năm ngoái, hai người thiệt mạng và gần 200 người bị thương sau khi PSG lần đầu tiên vô địch Champions League.

Đại lộ Champs Élysées, nơi chính quyền đã phong tỏa một phần, đang dần chật kín người hâm mộ PSG, phần lớn là những người ôn hòa, theo hình ảnh truyền hình cho thấy. Cảnh sát ước tính đám đông khoảng 20.000 người. Một số cổ động viên đã đốt pháo hoa và pháo sáng.

Đến 23 giờ (2100 GMT), cảnh sát Paris cho biết đã bắt giữ hơn 130 người. Một phát ngôn viên cảnh sát nói với Reuters rằng sáu chiếc xe và hai cửa hàng đã bị hư hại.