Trao giải Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Phát biểu tổng kết Cuộc thi, ông Nguyễn Thái An - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, đại diện ban tổ chức Cuộc thi cho biết, cuộc thi được tổ chức nhằm huy động trí tuệ, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ họa sĩ, văn nghệ sĩ, đoàn viên, thanh niên tham gia sáng tác các tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật và tính tuyên truyền cao; qua đó lan tỏa tinh thần, thông điệp và khát vọng của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Các đại biểu tham dự lễ trao giải.

Sau 2 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 1.852 bài dự thi của các thí sinh chuyên và không chuyên từ 32/34 tỉnh thành trên toàn quốc. Đây là số lượng tác phẩm lớn nhất trong các cuộc thi sáng tác tranh cổ động phục vụ các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc.

Cuộc thi đã thu hút đa dạng đối tượng tham gia, từ các họa sĩ chuyên nghiệp đến lực lượng đoàn viên thanh niên các trường học, thanh niên quân đội, học sinh trung học cơ sở và tiểu học… trên cả nước. Có 31 tập thể có tác phẩm dự thi, tiêu biểu là các đơn vị đến từ Đồng Nai, Nghệ An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Đà Nẵng, Ninh Bình, Hưng Yên, Huế… Nhiều thí sinh gửi nhiều tác phẩm dự thi, đặc biệt, có thí sinh gửi tới 30 tác phẩm dự thi của cá nhân. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức, qua đó đã thể hiện được sự quan tâm và tình cảm sâu sắc của các thí sinh với Cuộc thi.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao giải nhất cuộc thi cho tác giả Nguyễn Duy Thành.

Ông Bùi Tuấn Nghĩa - Giám đốc Nhà xuất bản Kim Đồng trao giải Khuyến khích cho các tác giả.

Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn Nguyễn Thái An trao giải tập thể cho các tác giả.

Ban tổ chức cho biết, các tác phẩm đoạt giải đã thể hiện được tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, mang tinh thần khát vọng của thanh niên Việt Nam: Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai.

Căn cứ thực tế chất lượng các tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức đã xét bổ sung 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 01 giải Phòng trào và 03 giải Sáng tạo ngoài các giải thưởng đã công bố trong thể lệ,nâng tổng số giải thưởng cá nhân lên tới 15 giải, giải tập thể là 02 giải.

Trải qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho tác phẩm “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai” của tác giả tác giả Nguyễn Duy Thành (phường Phúc Lợi, TP. Hà Nội). Tác phẩm được phát triển theo Biểu trưng Đại hội Đoàn lần thứ XIII với hình tượng chính là Chim bồ câu - Biểu tượng của hoà bình, khát vọng tuổi trẻ; tác phẩm khẳng định thanh niên Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và làm chủ tương lai, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững trong kỷ nguyên mới. Cũng tại buổi trao giải, Ban tổ chức đã trao giải cho 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích; 3 giải Sáng tạo và 1 giải Thí sinh nhỏ tuổi có tác phẩm xuất sắc nhất.

Các đại biểu và tác giả đoạt giải tham dự buổi lễ.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo đánh giá cao các tác phẩm đoạt giải năm nay, với ngôn ngữ hội họa mới mẻ, phá cách. “Đây là tín hiệu vui cho thời kỳ mới của những người trẻ mới, của thế kỷ mới, của kỷ nguyên mới. “Chúng tôi hết sức kỳ vọng vào bước chuyển sắp tới của những người trẻ Việt” - họa sĩ Lương Xuân Đoàn chia sẻ.

Theo Ban tổ chức, ngay sau lễ trao giải, các tác phẩm đoạt giải sẽ được tuyên truyền rộng rãi trên báo chí, nền tảng số và mạng xã hội nhằm lan tỏa tinh thần Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tới đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân cả nước.