Phát động cuộc thi sáng tác truyện ngắn 'Cây Bút Xanh' lần thứ I

Phát biểu tại lễ phát động, nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật, Trưởng ban tổ chức cho biết, cuộc thi được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời hưởng ứng Nghị quyết số 71-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

“Thông qua việc xây dựng một không gian sáng tạo văn học lành mạnh, “Cây Bút Xanh” hướng tới khơi dậy niềm yêu thích văn chương, nuôi dưỡng tư duy ngôn ngữ và khả năng sáng tạo cho thế hệ trẻ”, nhà báo Hoàng Dự nhấn mạnh.

Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự - Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: BTC

Cuộc thi sáng tác truyện ngắn “Cây Bút Xanh” là sân chơi dành cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi, đang học tập tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trong và ngoài nước. Các tác phẩm dự thi thuộc thể loại truyện ngắn, phản ánh đời sống, con người Việt Nam, đặc biệt là những mối quan hệ gần gũi của các em với gia đình, bạn bè, nhà trường và xã hội... qua lăng kính trong trẻo, chân thành của tuổi học trò.

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn khơi dậy niềm yêu thích văn chương, khả năng tư duy ngôn ngữ và sáng tạo; phát hiện, bồi dưỡng các cây bút trẻ giàu tiềm năng; góp phần hình thành thế hệ tác giả trẻ kế cận cho nền văn học nước nhà.

Đồng hành cùng cuộc thi, BOOKAS là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản nội dung số - sách điện tử, ông Nguyễn Anh Dũng, Nhà sáng lập và điều hành BOOKAS chia sẻ, đơn vị muốn tham gia tổ chức và triển khai cuộc thi “Cây Bút Xanh” nhằm thực hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng các hoạt động giáo dục, nuôi dưỡng sáng tạo văn học và tạo điều kiện để các tác phẩm trẻ được tiếp cận rộng rãi thông qua nền tảng công nghệ. Việc tổ chức cuộc thi sáng tác truyện ngắn với sự tham gia của các doanh nghiệp lấy nền tảng số làm chiến lược phát triển cũng thể hiện tinh thần hưởng ứng với hoạt động chuyển đổi số quốc gia.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Nhà sáng lập và điều hành BOOKAS – đơn vị đồng hành cùng cuộc thi chia sẻ tại sự kiện.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, văn hóa đọc không còn giới hạn trên bản sách giấy, mà còn có sách nói, sách điện tử. Truyền thông số, thương mại điện tử chính là những phương pháp mới tiếp cận độc giả, thúc đẩy văn hóa đọc.

Với “Cây Bút Xanh”, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa được tinh thần này đến các thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh. Ngoài ra, việc đăng tải sản phẩm số sẽ giúp các em, các thầy cô và phụ huynh bước đầu tiếp cận với hình thức sách mới, khám phá và trải nghiệm một cách hoàn chỉnh.

Theo quy định của Ban tổ chức, tác phẩm dự thi phải do chính tác giả sáng tác, chưa từng công bố, không sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Mỗi thí sinh được gửi tối đa 3 tác phẩm. Những tác phẩm đạt yêu cầu sẽ được Ban tổ chức duyệt và tiến hành xuất bản trên nền tảng số.

Các đại biểu cùng Ban Tổ chức tham dự lễ phát động. Ảnh BTC

Tác giả dự thi đăng tải tác phẩm dự thi trên nền tảng BOOKAS, website https://caybutxanh.bookas.vn, từ ngày 12/1 đến hết ngày 20/10/2026. Ban giám khảo quy tụ các nhà văn có tên tuổi, giàu kinh nghiệm sáng tác và hoạt động chuyên môn, gồm: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà (Trưởng ban giám khảo), nhà văn Nguyễn Đình Tú và nhà văn Tống Phước Bảo.

Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải diễn ra ngày 20/11/2026, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích, 10 giải Yêu thích và 3 giải Đồng hành dành cho tác giả, trường học và thầy cô có đóng góp tích cực cho cuộc thi.