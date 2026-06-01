Tập đoàn công nghệ Meta vừa chính thức triển khai các gói thuê bao trả phí dành cho Facebook, Instagram và WhatsApp trên phạm vi toàn cầu. Động thái này đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của "gã khổng lồ" mạng xã hội khi tìm cách giảm phụ thuộc vào nguồn thu quảng cáo và mở rộng mô hình kinh doanh dựa trên dịch vụ đăng ký trả phí.

Theo thông báo từ Meta, các gói dịch vụ mới mang tên Facebook Plus, Instagram Plus và WhatsApp Plus sẽ được triển khai từng bước tại nhiều quốc gia. Mức giá khởi điểm lần lượt là 3,99 USD/tháng đối với Facebook và Instagram, trong khi WhatsApp Plus có giá 2,99 USD/tháng.

Biểu tượng của Instagram và Facebook. (Ảnh: Bloomberg)

Meta mở rộng nguồn thu ngoài quảng cáo

Trong nhiều năm qua, phần lớn doanh thu của Meta đến từ quảng cáo trực tuyến trên Facebook, Instagram và các nền tảng liên quan. Tuy nhiên, áp lực đầu tư hàng chục tỷ USD vào trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu và các công nghệ mới khiến công ty phải tìm kiếm những nguồn thu bền vững hơn.

Giới phân tích cho rằng việc tung ra các gói thuê bao trả phí là bước đi tương tự chiến lược mà nhiều nền tảng công nghệ lớn đang áp dụng. Thay vì chỉ cung cấp dịch vụ miễn phí, doanh nghiệp sẽ bổ sung các tính năng nâng cao dành cho nhóm người dùng sẵn sàng chi tiền để có trải nghiệm tốt hơn.

Meta khẳng định các dịch vụ cơ bản của Facebook, Instagram và WhatsApp vẫn tiếp tục được cung cấp miễn phí. Các gói Plus chỉ bổ sung những tính năng nâng cao, cá nhân hóa hoặc hỗ trợ người sáng tạo nội dung.

Facebook bắt đầu thu phí những tính năng nào?

Với Facebook Plus, người dùng trả phí sẽ được tiếp cận nhiều công cụ mới nhằm tăng khả năng tương tác và cá nhân hóa tài khoản.

Một trong những nhóm tính năng đáng chú ý là mở rộng khả năng sử dụng Stories. Người dùng có thể kéo dài thời gian hiển thị Story vượt quá mốc 24 giờ truyền thống, đồng thời nhận thêm các thống kê chi tiết về lượt xem và mức độ tương tác.

Bên cạnh đó, Meta còn bổ sung các hiệu ứng phản ứng động (animated reactions), cho phép người dùng thể hiện cảm xúc phong phú hơn khi tương tác với nội dung của bạn bè.

Facebook Plus cũng hỗ trợ tùy chỉnh hồ sơ cá nhân với nhiều lựa chọn về giao diện, biểu tượng ứng dụng và công cụ làm nổi bật nội dung. Đây được xem là nhóm tính năng hướng tới những người thường xuyên hoạt động trên mạng xã hội hoặc các nhà sáng tạo nội dung muốn gia tăng độ nhận diện cá nhân.

Instagram Plus tập trung vào người sáng tạo nội dung

Trong số các nền tảng của Meta, Instagram được bổ sung nhiều tính năng trả phí nhất.

Người dùng Instagram Plus có thể xem thống kê số lần Story bị xem lại, thay vì chỉ biết tổng lượt xem như trước đây. Đây là dữ liệu được đánh giá hữu ích với những người làm nội dung hoặc kinh doanh trực tuyến.

Meta cũng cho phép tạo không giới hạn các nhóm đối tượng xem Story, thay vì chỉ có tùy chọn "Bạn thân" như hiện nay. Điều này giúp người dùng phân loại người xem theo nhiều nhóm khác nhau.

Hai gói dịch vụ "Instagram Plus" và "Facebook Plus" với mức giá khoảng 4 USD/tháng, mang lại nhiều đặc quyền chưa từng có.

Một tính năng gây chú ý là khả năng "xem lén" Story. Người dùng trả phí có thể xem trước Story của người khác mà không hiển thị tên trong danh sách người xem.

Ngoài ra, Instagram Plus còn cung cấp:

• Gia hạn thời gian tồn tại của Story vượt quá 24 giờ.

• Làm nổi bật một Story mỗi tuần để tăng lượng tiếp cận.

• Tìm kiếm người xem trong danh sách Story.

• Sử dụng biểu tượng ứng dụng độc quyền.

• Thay đổi phông chữ trên hồ sơ cá nhân.

• Thêm nhiều vị trí ghim nội dung trên trang cá nhân.

• Đăng bài trực tiếp lên hồ sơ mà không xuất hiện trên bảng tin của người theo dõi.

Theo Meta, các công cụ này được thiết kế nhằm hỗ trợ người sáng tạo nội dung hiểu rõ hơn hành vi khán giả và tối ưu khả năng tiếp cận người xem.

WhatsApp Plus bổ sung khả năng cá nhân hóa

Không giống Facebook hay Instagram vốn tập trung vào nội dung công khai, WhatsApp Plus chủ yếu hướng tới trải nghiệm nhắn tin cá nhân.

Người dùng trả phí sẽ được sử dụng các bộ giao diện độc quyền, nhãn dán cao cấp, nhạc chuông tùy chỉnh và nhiều tùy chọn cá nhân hóa khác.

Ngoài ra, WhatsApp Plus còn cho phép ghim nhiều cuộc trò chuyện hơn so với tài khoản thông thường, đồng thời bổ sung công cụ quản lý danh sách và nhóm liên lạc linh hoạt hơn.

Meta nhấn mạnh rằng các cuộc gọi và tin nhắn trên WhatsApp vẫn hoàn toàn miễn phí. Những tính năng trả phí chỉ nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng thay vì thay đổi mô hình hoạt động cốt lõi của ứng dụng.

Meta chuẩn bị tung gói AI trả phí

Không dừng lại ở Facebook, Instagram và WhatsApp, Meta còn lên kế hoạch thu phí các dịch vụ AI trong thời gian tới.

Theo công bố, công ty sẽ thử nghiệm hai gói Meta One Plus giá 7,99 USD/tháng và Meta One Premium giá 19,99 USD/tháng. Các gói này hướng đến người dùng thường xuyên sử dụng Meta AI để tạo hình ảnh, video hoặc xử lý các tác vụ phức tạp.

Người dùng trả phí sẽ được cấp thêm tài nguyên tính toán, khả năng suy luận nâng cao và hạn mức tạo nội dung AI lớn hơn so với phiên bản miễn phí.

Meta cho biết AI vẫn tiếp tục có phiên bản miễn phí, song các tác vụ nặng hoặc nhu cầu sử dụng chuyên sâu sẽ được ưu tiên cho nhóm thuê bao trả phí.

Tương lai của hệ sinh thái Meta

Meta đang định hướng hợp nhất các dịch vụ thuê bao dưới thương hiệu chung mang tên Meta One. Đây được xem là trung tâm quản lý tất cả các gói trả phí của tập đoàn trong tương lai, từ mạng xã hội, AI cho tới các công cụ dành cho doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung.

Giới chuyên gia nhận định xu hướng thu phí sẽ ngày càng phổ biến trong ngành công nghệ khi các công ty phải đầu tư mạnh cho AI và hạ tầng dữ liệu. Thay vì chỉ dựa vào quảng cáo, những tập đoàn như Meta đang tìm cách xây dựng nguồn doanh thu định kỳ từ hàng tỷ người dùng trên toàn cầu.

Dù vậy, Meta khẳng định các tính năng cốt lõi của Facebook, Instagram và WhatsApp vẫn tiếp tục được duy trì miễn phí. Các gói Plus hiện chỉ đóng vai trò lựa chọn bổ sung cho những người dùng muốn trải nghiệm nhiều công cụ nâng cao hơn trên hệ sinh thái của hãng.