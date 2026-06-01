Meta xác nhận chiến lược dịch vụ đăng ký quy mô toàn cầu

Sau nhiều ngày xuất hiện "đồn đoán" Facebook thu phí trên mạng xã hội, Meta đã chính thức xác nhận kế hoạch mở rộng các dịch vụ đăng ký trả phí trên Facebook, Instagram và WhatsApp. Đây là lần đầu tiên Meta công bố định hướng xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ trả phí thống nhất dưới tên Meta One.

Trao đổi với Điện tử và Ứng dụng ngày 01/6/2026, đại diện Meta cho biết công ty đang triển khai các thử nghiệm mới liên quan dịch vụ đăng ký dành cho người dùng cá nhân, doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung trên phạm vi toàn cầu.

Đại diện Meta nhấn mạnh việc các nền tảng vẫn duy trì miễn phí cho toàn bộ người dùng, các gói trả phí chỉ dành cho nhóm muốn sử dụng thêm công cụ nâng cao, khả năng cá nhân hóa hoặc các tính năng xử lý chuyên sâu.

Qua đó, thông tin xác nhận từ Meta giúp làm rõ nhiều đồn đoán trước đó liên quan khả năng Facebook và Instagram chuyển sang mô hình thu phí toàn bộ người dùng.

Đại diện Meta cho biết sẽ sớm triển khai toàn cầu các gói Instagram Plus, Facebook Plus và WhatsApp Plus sau thời gian thử nghiệm tích cực.

Meta đang thử nghiệm hai gói Meta One Plus giá 8 USD mỗi tháng và Meta One Premium giá 20 USD mỗi tháng dành cho người dùng Meta AI, trong đó bản Premium mở rộng khả năng xử lý tác vụ phức tạp và tăng hạn mức tạo ảnh, video.

Với doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung, Meta thử nghiệm Meta One Essential giá 15 USD mỗi tháng và Meta One Advanced giá 50 USD mỗi tháng. Gói Advanced bổ sung khả năng tăng hiển thị nội dung, làm nổi bật nút Theo dõi trên Reels và hỗ trợ tiếp cận khán giả tốt hơn trên Facebook và Instagram.

Theo Meta, những dịch vụ đăng ký mới bổ sung nhiều tính năng mở rộng phục vụ nhóm người dùng thường xuyên hoạt động trên mạng xã hội. Người dùng Instagram Plus có thể xem số lượt xem lại story, kéo dài thời gian hiển thị story, xem story ẩn danh, tìm kiếm người xem cụ thể và ghim nhiều bài viết hơn trên trang cá nhân. WhatsApp Plus tập trung vào khả năng cá nhân hóa giao diện, mở rộng quản lý tin nhắn và bổ sung sticker độc quyền. Xem bài viết này trên Instagram Bài viết do Naomi Gleit (@naomigleit) chia sẻ Naomi Gleit, Trưởng bộ phận Sản phẩm của Meta, đã công bố những thông tin mới nhất về các hoạt động phát triển dịch vụ đăng ký cuả Meta trên Instagram Từ các thử nghiệm ban đầu, Meta cho biết người dùng muốn có thêm công cụ hỗ trợ thể hiện bản thân và tăng khả năng kết nối trên mạng xã hội. Đây là lý do công ty quyết định mở rộng các gói đăng ký trên quy mô lớn hơn.

Meta xác nhận thử nghiệm dịch vụ xử lý nội dung tạo sinh trả phí

Bên cạnh các gói Plus cho mạng xã hội, Meta cũng lần đầu xác nhận kế hoạch thử nghiệm mô hình sử dụng miễn phí có giới hạn đối với một số tính năng xử lý nội dung tạo sinh.

Theo thông tin công bố, Meta vẫn duy trì miễn phí các tính năng cơ bản phục vụ nhu cầu hằng ngày, chỉ áp dụng giới hạn với các công cụ xử lý chuyên sâu như tạo video, tạo hình ảnh hoặc chế độ suy luận mở rộng trên Meta AI. Người dùng cần khai thác với tần suất cao hơn sẽ có tùy chọn đăng ký trả phí để mở rộng giới hạn sử dụng.

Meta cho biết mô hình tương đồng nhiều nền tảng công nghệ quốc tế hiện nay, người dùng phổ thông tiếp tục sử dụng miễn phí trong hạn mức cơ bản, nhóm sử dụng chuyên nghiệp trả phí khi cần khai thác sâu hơn.