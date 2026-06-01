Meta xác nhận mở rộng dịch vụ trả phí trên Facebook, Instagram và WhatsAppPhần mềm - Ứng dụng
Meta xác nhận chiến lược dịch vụ đăng ký quy mô toàn cầu
Sau nhiều ngày xuất hiện "đồn đoán" Facebook thu phí trên mạng xã hội, Meta đã chính thức xác nhận kế hoạch mở rộng các dịch vụ đăng ký trả phí trên Facebook, Instagram và WhatsApp. Đây là lần đầu tiên Meta công bố định hướng xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ trả phí thống nhất dưới tên Meta One.
Trao đổi với Điện tử và Ứng dụng ngày 01/6/2026, đại diện Meta cho biết công ty đang triển khai các thử nghiệm mới liên quan dịch vụ đăng ký dành cho người dùng cá nhân, doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung trên phạm vi toàn cầu.
Đại diện Meta nhấn mạnh việc các nền tảng vẫn duy trì miễn phí cho toàn bộ người dùng, các gói trả phí chỉ dành cho nhóm muốn sử dụng thêm công cụ nâng cao, khả năng cá nhân hóa hoặc các tính năng xử lý chuyên sâu.
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Đại diện Meta cho biết sẽ sớm triển khai toàn cầu các gói Instagram Plus, Facebook Plus và WhatsApp Plus sau thời gian thử nghiệm tích cực.
Meta đang thử nghiệm hai gói Meta One Plus giá 8 USD mỗi tháng và Meta One Premium giá 20 USD mỗi tháng dành cho người dùng Meta AI, trong đó bản Premium mở rộng khả năng xử lý tác vụ phức tạp và tăng hạn mức tạo ảnh, video.
Với doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung, Meta thử nghiệm Meta One Essential giá 15 USD mỗi tháng và Meta One Advanced giá 50 USD mỗi tháng. Gói Advanced bổ sung khả năng tăng hiển thị nội dung, làm nổi bật nút Theo dõi trên Reels và hỗ trợ tiếp cận khán giả tốt hơn trên Facebook và Instagram.
Theo Meta, những dịch vụ đăng ký mới bổ sung nhiều tính năng mở rộng phục vụ nhóm người dùng thường xuyên hoạt động trên mạng xã hội. Người dùng Instagram Plus có thể xem số lượt xem lại story, kéo dài thời gian hiển thị story, xem story ẩn danh, tìm kiếm người xem cụ thể và ghim nhiều bài viết hơn trên trang cá nhân. WhatsApp Plus tập trung vào khả năng cá nhân hóa giao diện, mở rộng quản lý tin nhắn và bổ sung sticker độc quyền.
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Từ các thử nghiệm ban đầu, Meta cho biết người dùng muốn có thêm công cụ hỗ trợ thể hiện bản thân và tăng khả năng kết nối trên mạng xã hội. Đây là lý do công ty quyết định mở rộng các gói đăng ký trên quy mô lớn hơn.
Meta xác nhận thử nghiệm dịch vụ xử lý nội dung tạo sinh trả phí
Bên cạnh các gói Plus cho mạng xã hội, Meta cũng lần đầu xác nhận kế hoạch thử nghiệm mô hình sử dụng miễn phí có giới hạn đối với một số tính năng xử lý nội dung tạo sinh.
Theo thông tin công bố, Meta vẫn duy trì miễn phí các tính năng cơ bản phục vụ nhu cầu hằng ngày, chỉ áp dụng giới hạn với các công cụ xử lý chuyên sâu như tạo video, tạo hình ảnh hoặc chế độ suy luận mở rộng trên Meta AI. Người dùng cần khai thác với tần suất cao hơn sẽ có tùy chọn đăng ký trả phí để mở rộng giới hạn sử dụng.
Meta cho biết mô hình tương đồng nhiều nền tảng công nghệ quốc tế hiện nay, người dùng phổ thông tiếp tục sử dụng miễn phí trong hạn mức cơ bản, nhóm sử dụng chuyên nghiệp trả phí khi cần khai thác sâu hơn.
Theo Meta, công ty đã thử nghiệm nhiều tính năng đăng ký trong thời gian qua nhằm tăng khả năng cá nhân hóa và kết nối trên mạng xã hội thông qua các công cụ như tùy chỉnh hồ sơ cá nhân, phân tích chi tiết story và Siêu tương tác trên Facebook, Instagram và WhatsApp, đồng thời ghi nhận phản hồi tích cực từ người dùng nên quyết định sớm triển khai Instagram Plus, Facebook Plus và WhatsApp Plus trên phạm vi toàn cầu, qua đó cho thấy Meta đang chuyển dần mạng xã hội từ mô hình phục vụ đại trà sang mô hình phân tầng dịch vụ khi người dùng phổ thông vẫn tiếp tục sử dụng miễn phí còn nhóm sử dụng chuyên sâu sẽ trả phí để tiếp cận thêm các công cụ mở rộng.
Không dừng lại ở người dùng cá nhân, Meta đồng thời mở rộng thử nghiệm các dịch vụ dành cho doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung khi phát triển thêm nhiều gói đăng ký tập trung vào công cụ phân tích mức độ hiện diện, tự động hóa, cộng tác và phân tích hoạt động, bởi công ty cho rằng Meta Verified đã giúp tăng độ uy tín cho doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung nhưng nhu cầu thực tế trên thị trường hiện không còn dừng ở xác minh tài khoản mà đã chuyển sang nhu cầu khai thác dữ liệu chuyên sâu, quản trị vận hành và mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng trên nền tảng số, qua đó cho thấy Meta đang dịch chuyển dần từ mô hình mạng xã hội đại chúng sang hạ tầng kinh doanh nội dung số khi nhà sáng tạo nội dung bắt đầu trở thành nhóm khách hàng trực tiếp tạo doanh thu cho nền tảng.
Đặc biệt hơn, Meta bắt đầu hợp nhất toàn bộ dịch vụ đăng ký dưới thương hiệu Meta One khi người dùng sẽ sớm nhìn thấy các thử nghiệm mới xuất hiện trên các ứng dụng và thiết bị đeo thông minh của hãng, đồng thời Meta cũng kỳ vọng Meta One sẽ trở thành trung tâm quản lý dịch vụ đăng ký cho toàn bộ hệ sinh thái trong tương lai, qua đó cho thấy công ty không còn xem các gói trả phí là những thử nghiệm riêng lẻ mà đang xây dựng một nền tảng dịch vụ dài hạn để tạo thêm nguồn thu ngoài quảng cáo.
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Meta cũng xác nhận kế hoạch thử nghiệm mô hình miễn phí có giới hạn đối với một số công cụ xử lý nội dung tạo sinh khi vẫn duy trì miễn phí các nhu cầu sử dụng thông thường nhưng bắt đầu áp dụng giới hạn với những tính năng cần năng lực xử lý lớn hơn như tạo video, tạo hình ảnh hoặc chế độ suy luận mở rộng trên Meta AI, đồng thời cho phép người dùng đăng ký trả phí để mở rộng hạn mức sử dụng hằng tháng nếu có nhu cầu khai thác nhiều hơn, qua đó cho thấy Meta đang áp dụng mô hình tương tự nhiều nền tảng công nghệ quốc tế hiện nay khi người dùng phổ thông vẫn tiếp tục sử dụng miễn phí trong giới hạn cơ bản.
Nhìn rộng hơn, Meta mở rộng dịch vụ đăng ký đặt các nền tảng mạng xã hội toàn cầu vào bài toán tìm kiếm nguồn tăng trưởng mới sau hơn mười năm duy trì mô hình miễn phí khi các nền tảng số hiện bắt đầu chuyển trọng tâm sang khai thác chiều sâu người dùng thay vì chỉ tăng số lượng tài khoản mới.
Đồng thời giá trị của mạng xã hội cũng không còn nằm hoàn toàn ở quảng cáo mà dịch chuyển dần sang dữ liệu, công cụ sáng tạo nội dung và khả năng cá nhân hóa trải nghiệm, qua đó Meta đang mở đầu xu hướng phân tầng dịch vụ trên mạng xã hội toàn cầu khi người dùng cơ bản vẫn tiếp tục sử dụng miễn phí còn nhóm người dùng chuyên nghiệp bắt đầu trả tiền để tiếp cận nhiều công cụ mạnh hơn.