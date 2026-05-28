Việt Nam và Meta phối hợp xây dựng môi trường mạng an toàn cho thanh thiếu niên

Hướng tới cơ chế bảo vệ thay vì cấm đoán

Trao đổi về việc Meta triển khai tính năng “Tài khoản Thanh thiếu niên” tại Việt Nam, bà Malina Enlund, đại diện Meta, khẳng định:

“Chính phủ Việt Nam và chúng tôi đều có mục tiêu chung là bảo vệ quyền lợi cho trẻ em, sao cho chúng được an toàn trên không gian mạng, chúng tôi không ngăn cấm những đứa trẻ sử dụng mạng xã hội, vì việc ngăn cấm không bao giờ là câu trả lời”.

Theo bà Malina, sự phát triển của công nghệ số khiến mạng xã hội trở thành một phần trong đời sống của thanh thiếu niên. Vì vậy, việc cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội không phải giải pháp hiệu quả trong dài hạn. Thay vào đó, các nền tảng công nghệ cần phối hợp với cơ quan quản lý để xây dựng cơ chế bảo vệ phù hợp với hành vi thực tế của người dùng trẻ.

Đại diện Meta dẫn trường hợp tại Australia, nơi nhiều trẻ em vẫn tìm cách truy cập mạng xã hội thông qua VPN sau khi bị hạn chế sử dụng. Theo bà, điều này cho thấy nếu trẻ hoạt động ngoài vùng kiểm soát của nền tảng và cơ quan quản lý, việc bảo vệ các em sẽ càng trở nên khó khăn hơn.

Từ thực tế đó, Meta cho rằng việc phối hợp với Chính phủ Việt Nam để thiết lập một “không gian số có kiểm soát” là hướng tiếp cận phù hợp hơn. Mô hình này vừa tạo điều kiện để thanh thiếu niên học tập, kết nối và khám phá trên Internet, vừa duy trì các lớp bảo vệ cần thiết nhằm hạn chế rủi ro trên môi trường mạng.

Điều chỉnh chính sách để phù hợp với thực tế tại Việt Nam

Theo Meta, tính năng “Tài khoản Thanh thiếu niên” được xây dựng theo hướng tăng cường vai trò của phụ huynh trong quá trình quản lý con em sử dụng mạng xã hội. Hệ thống cho phép phụ huynh kiểm soát thời gian sử dụng, nội dung tiếp cận và các hoạt động tương tác của trẻ trên nền tảng.

Doanh nghiệp này cho biết việc triển khai tính năng tại Việt Nam cũng được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện sử dụng Internet trong nước. Một trong những đặc điểm phổ biến hiện nay là nhiều trẻ em Việt Nam sử dụng chung thiết bị với gia đình hoặc dùng tài khoản được lập bằng thông tin của người thân. Điều này gây khó khăn cho việc xác minh độ tuổi người dùng.

Bà Malina cho biết Meta đã tính đến thực tế này trong quá trình triển khai sản phẩm tại Việt Nam. Theo đó, doanh nghiệp đang nghiên cứu cơ chế liên kết tài khoản giữa các thành viên trong gia đình, đồng thời khuyến khích mỗi trẻ sử dụng tài khoản riêng để tăng hiệu quả quản lý và bảo vệ.

“Chúng tôi ghi nhận thực tế tại Việt Nam và sẽ tiếp tục điều chỉnh hệ thống để phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng trong nước”, bà nói.

Tăng cường kiểm soát quảng cáo và xác minh độ tuổi

Ngoài vấn đề quản lý tài khoản, Meta cũng phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát quảng cáo và nội dung dành cho thanh thiếu niên. Đại diện doanh nghiệp cho biết Meta đang áp dụng cơ chế kiểm soát đa lớp dựa trên công nghệ AI để phát hiện các trường hợp khai man tuổi.

Hệ thống AI của Meta có thể phân tích hành vi, hình ảnh hoặc các dấu hiệu liên quan đến độ tuổi người dùng. Khi phát hiện nghi vấn, nền tảng sẽ yêu cầu xác minh lại bằng giấy tờ cá nhân hoặc các phương thức nhận diện phù hợp.

Bà Malina cho biết Meta đã có những điều chỉnh nhằm phù hợp với thị trường Việt Nam

Bên cạnh đó, Meta cũng triển khai công nghệ nhận diện khuôn mặt trong một số trường hợp nhằm xác thực độ tuổi người dùng, qua đó hạn chế tình trạng trẻ em sử dụng tài khoản “người lớn” để vượt qua các giới hạn an toàn.

Theo Meta, việc kết hợp giữa chính sách quản lý của Chính phủ Việt Nam với các giải pháp công nghệ từ doanh nghiệp sẽ giúp nâng cao hiệu quả bảo vệ trẻ em trên môi trường số. Thay vì chỉ tập trung vào các biện pháp hạn chế truy cập, mô hình này hướng đến xây dựng hệ sinh thái mạng xã hội an toàn hơn ngay từ bên trong nền tảng.

Meta đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục áp dụng các tiêu chuẩn chung trên toàn cầu nhằm ngăn chặn quảng cáo không phù hợp với thanh thiếu niên như rượu, thuốc lá hoặc các nội dung có nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em.

Trong bối cảnh trẻ em tiếp cận Internet ngày càng sớm, việc phối hợp giữa cơ quan quản lý và các nền tảng công nghệ được xem là yếu tố quan trọng để bảo đảm an toàn cho người dùng trẻ tuổi. Với các công cụ kiểm soát mới cùng sự tham gia của phụ huynh, Việt Nam và Meta đang hướng tới xây dựng môi trường mạng cân bằng giữa quyền tiếp cận công nghệ và yêu cầu bảo vệ trẻ em trên không gian số.