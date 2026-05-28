Meta sẽ triển khai tính năng bảo vệ trẻ em trên Threads tại Việt Nam vào cuối năm 2026

Meta mở rộng hệ thống bảo vệ trẻ em trên Threads tại Việt Nam

Trao đổi về việc công bố tính năng bảo vệ trẻ em trên Threads tại Việt Nam, bà Malina, đại diện Meta cho biết Threads thực tế đã được tích hợp các công cụ bảo vệ trẻ em trong hệ thống vận hành toàn cầu. Tuy nhiên, các tính năng này hiện chưa được công bố và kích hoạt đối với tài khoản tại Việt Nam. Theo kế hoạch của Meta, việc cập nhật sẽ bắt đầu từ tháng 7 năm nay và dự kiến được triển khai rộng rãi tại Việt Nam vào cuối năm 2026.

Bà Malina Enlund, đại diện Meta, chia sẻ tại sự kiện

Theo đại diện Meta, bộ công cụ mới trên Threads sẽ bao gồm đầy đủ các tính năng quan trọng nhằm tăng cường an toàn cho người dùng nhỏ tuổi. Trong đó, nền tảng sẽ cung cấp hơn 50 công cụ hỗ trợ phụ huynh theo dõi và hiểu rõ cách thức bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Các công cụ này được thiết kế theo hướng mặc định an toàn, giúp hạn chế rủi ro ngay từ khi người dùng bắt đầu sử dụng nền tảng.

Threads là nền tảng mạng xã hội tập trung chủ yếu vào nội dung văn bản, được Meta phát triển như một không gian trao đổi ngắn gọn, cập nhật nhanh và có khả năng kết nối chặt chẽ với Instagram. Tại Việt Nam, Threads nhanh chóng thu hút lượng lớn người dùng trẻ nhờ giao diện đơn giản, khả năng tương tác nhanh và tính lan truyền mạnh.

Threads đối mặt thách thức kiểm soát nội dung và độ tuổi người dùng

Nhiều chuyên gia cho rằng chính đặc điểm thiên về nội dung văn bản và tính tương tác mở của Threads cũng khiến nền tảng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người dùng nhỏ tuổi. Khác với các nền tảng thiên về hình ảnh hoặc video, Threads cho phép người dùng đăng tải suy nghĩ, quan điểm và trao đổi trực tiếp theo thời gian thực. Điều này làm gia tăng nguy cơ phát sinh nội dung độc hại, quấy rối trực tuyến hoặc các hành vi công kích cá nhân.

Một vấn đề khác được đặt ra là tính ẩn danh trên Threads tương đối cao. Người dùng có thể tạo tài khoản và tham gia thảo luận với ít rào cản hơn so với nhiều nền tảng khác. Trong khi đó, việc kiểm soát độ tuổi thực tế của người dùng trên môi trường mạng vẫn là thách thức lớn đối với các công ty công nghệ.

Threads (thuộc Meta) là nền tảng mạng xã hội phát triển mạnh trong thời gian gần đây

Nhiều ý kiến cho rằng với đặc điểm chủ yếu là văn bản, Threads hoàn toàn có khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện và lọc các nội dung độc hại hiệu quả hơn. Trước những lo ngại này, Meta khẳng định việc triển khai các tính năng bảo vệ trẻ em trên Threads là một phần trong chiến lược mở rộng an toàn số trên toàn bộ hệ sinh thái của tập đoàn. Đại diện Meta cho biết các công cụ mới không chỉ hỗ trợ phụ huynh quản lý tài khoản của con em mà còn giúp trẻ em chủ động nhận biết các nguy cơ khi tham gia môi trường mạng.

Các tính năng dự kiến bao gồm kiểm soát nội dung nhạy cảm, giới hạn khả năng nhắn tin từ người lạ, cảnh báo hành vi bất thường, thiết lập quyền riêng tư mặc định ở mức cao và hỗ trợ phụ huynh theo dõi hoạt động tài khoản. Ngoài ra, hệ thống AI sẽ được sử dụng để phát hiện sớm các hành vi có dấu hiệu gây hại hoặc tiếp cận không phù hợp đối với người dùng nhỏ tuổi.

Tại Việt Nam, cùng với sự phát triển mạnh của mạng xã hội, vấn đề an toàn số cho trẻ em cũng ngày càng được chú ý. Nhiều phụ huynh cho rằng trẻ em hiện tiếp cận mạng xã hội từ rất sớm nhưng thiếu kỹ năng nhận biết rủi ro và tự bảo vệ bản thân. Trong khi đó, không gian mạng xuất hiện ngày càng nhiều nội dung độc hại, ngôn từ công kích và các hành vi bắt nạt trực tuyến.

Việc Meta bổ sung các công cụ bảo vệ trẻ em trên Threads được đánh giá là bước đi cần thiết trong bối cảnh nền tảng này ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng công nghệ chỉ là một phần trong giải pháp tổng thể. Bên cạnh vai trò của doanh nghiệp công nghệ, việc giáo dục kỹ năng số cho trẻ em và tăng cường sự đồng hành của phụ huynh vẫn là yếu tố quan trọng để xây dựng môi trường mạng an toàn hơn.

Theo kế hoạch của Meta, các tính năng bảo vệ trẻ em trên Threads sẽ được cập nhật từng bước trong thời gian tới trước khi triển khai chính thức tại Việt Nam vào cuối năm nay.