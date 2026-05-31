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Giới trẻ hào hứng trải nghiệm sớm Xiaomi 17T series tại Di Động Việt

Huyền Vân

Huyền Vân

22:57 | 31/05/2026
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Sự kiện đã thu hút đông đảo giới trẻ yêu công nghệ tham gia, bởi đây còn là dịp để khách hàng trải nghiệm sớm, sở hữu sớm dòng flagship này với loạt đặc quyền hấp dẫn từ Di Động Việt.
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Giới trẻ hào hứng trải nghiệm sớm Xiaomi 17T series tại Di Động Việt
Các KOL công nghệ chia sẻ trải nghiệm thực tế về Xiaomi 17T series trong buổi workshop của hệ thống Di Động Việt.

Ngay sau khi Xiaomi 17T series chính thức ra mắt trên toàn cầu, hệ thống bán lẻ Di Động Việt đã tiên phong tổ chức buổi trải nghiệm trực tiếp dành cho khách hàng. Được thiết kế như một hành trình khám phá sống động, workshop mang đến không gian để khách tham gia trải nghiệm hiệu năng, camera Leica, thỏa sức sáng tạo góc chụp qua các mô hình độc đáo và nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ minigame.

Điểm nhấn của chương trình là buổi talkshow giao lưu cùng các KOL công nghệ, nơi các chuyên gia bóc tách sâu thông số kỹ thuật và chia sẻ góc nhìn khách quan về hiệu năng xử lý, cũng như trải nghiệm quay chụp trong đời sống hàng ngày.

Giới trẻ hào hứng trải nghiệm sớm Xiaomi 17T series tại Di Động Việt
Theo đại diện Di Động Việt, khách hàng trẻ hiện nay rất chú trọng chất lượng camera và khả năng quay chụp thực tế.

Theo đại diện Di Động Việt, khách hàng trẻ hiện nay rất chú trọng chất lượng camera và khả năng quay chụp thực tế. Với ống kính Leica cao cấp, khả năng zoom ấn tượng cùng thiết kế thời thượng, Xiaomi 17T series hứa hẹn sẽ là cái tên được giới trẻ yêu nhiếp ảnh quan tâm và chọn sở hữu. Đó cũng là lý do Di Động Việt tổ chức sự kiện Tech Offline lần này.

“Chúng tôi mong muốn khách hàng được trực tiếp trải nghiệm và đánh giá thay vì chỉ nhìn thông số trên giấy, đồng thời đảm bảo người dùng được tư vấn chuyên sâu và hưởng chính sách tốt nhất khi chọn sở hữu sớm”, đại diện Di Động Việt chia sẻ.

Giới trẻ hào hứng trải nghiệm sớm Xiaomi 17T series tại Di Động Việt
Khách hàng hào hứng trải nghiệm thực tế hệ thống camera Leica trên Xiaomi 17T series tại buổi workshop.

Theo đó, từ ngày 29/5 đến ngày 07/6/2026, Di Động Việt triển khai chương trình sở hữu sớm Xiaomi 17T series trên toàn hệ thống với loạt ưu đãi hấp dẫn bậc nhất thị trường. Cụ thể, khách hàng được giảm trực tiếp đến 5,5 triệu đồng, tặng kèm gói bảo hành tiêu chuẩn 24 tháng của hãng cùng thêm 6 tháng bảo hành màn hình và 6 tháng bảo hành tại nhà.

Các chủ nhân sở hữu sớm còn nhận được bộ quà tặng giải trí và AI gồm: 4 tháng Spotify Premium, 3 tháng Google AI và 12 tháng VieON. Đây được xem là nhóm ưu đãi hấp dẫn với tệp khách hàng trẻ - những người có nhu cầu cao về giải trí, học tập và làm việc bằng AI trên smartphone.

Giới trẻ hào hứng trải nghiệm sớm Xiaomi 17T series tại Di Động Việt
Từ ngày 29/5 đến ngày 07/6/2026, Di Động Việt triển khai chương trình sở hữu sớm Xiaomi 17T series trên toàn hệ thống với loạt ưu đãi hấp dẫn bậc nhất thị trường.

Nhằm hỗ trợ người dùng lên đời thiết bị nhanh chóng với chi phí tối ưu, Di Động Việt áp dụng chương trình Thu cũ - Đổi mới với mức trợ giá lên đến 5 triệu đồng cùng quy trình định giá nhanh gọn, thuận tiện, máy cũ của khách chỉ xét ngoại quan với giá thu cạnh tranh so với thị trường.

Ngoài ra, khách hàng còn có thể tiếp cận siêu phẩm dễ dàng qua chương trình Trả góp 30: 0% lãi, 0 phí ẩn, 0 phí chuyển đổi với thời gian 30 tháng. Hệ thống cũng dành thêm ưu đãi riêng cho học sinh, sinh viên, tài xế công nghệ với mức giảm tối đa 200.000 đồng, cùng chính sách giảm thêm đến 1% trực tiếp vào hóa đơn dành cho thành viên D.Member.

Giới trẻ hào hứng trải nghiệm sớm Xiaomi 17T series tại Di Động Việt
Xiaomi 17T series hứa hẹn sẽ là cái tên được giới trẻ yêu nhiếp ảnh quan tâm và chọn sở hữu.

Có thể bạn chưa biết?

Xiaomi 17T series ra mắt với 2 phiên bản: Xiaomi 17T (12GB/512GB) và Xiaomi 17T Pro (12GB/512GB), có mức giá lần lượt là 20,99 triệu đồng và 24,99 triệu đồng. Thiết bị sở hữu thiết kế cao cấp với các màu sắc thời thượng gồm Đen, Tím, Trắng ngọc trên bản 17T và Đen, Xanh thẫm, Tím trầm trên bản 17T Pro.

Giới trẻ hào hứng trải nghiệm sớm Xiaomi 17T series tại Di Động Việt
Xiaomi 17T series mang đến hiệu năng mạnh mẽ với chip MediaTek Dimensity 9500 trên bản Pro và Dimensity 8500-Ultra trên bản tiêu chuẩn

Để khẳng định vị thế “flagship killer”, Xiaomi 17T series mang đến hiệu năng mạnh mẽ với chip MediaTek Dimensity 9500 trên bản Pro và Dimensity 8500-Ultra trên bản tiêu chuẩn. Hệ thống camera cũng được nâng cấp toàn diện với thấu kính Leica Summilux cao cấp, tính năng Leica Live Moment và camera Telephoto 5x hỗ trợ siêu zoom AI lên đến 120x, mang lại trải nghiệm nhiếp ảnh di động chuyên nghiệp, sắc nét đến từng chi tiết. Thiết bị còn nổi bật với màn hình bảo vệ mắt tần số quét lên đến 144Hz, pin Silicon-Carbon dung lượng đến 7.000mAh cùng HyperOS tích hợp sâu HyperAI thông minh.

Độc giả có nhu cầu trải nghiệm và sở hữu sớm Xiaomi 17T series hoặc mua sắm các sản phẩm di động chính hãng, đồ gia dụng, xe máy điện có thể đến các cửa hàng của Di Động Việt, tìm hiểu thông tin trên website didongviet.vn, hoặc gọi tổng đài 1800.6018 (miễn phí).
Di Động Việt trải nghiệm workshop Xiaomi 17T series

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026