Ngày 30/5, tại Hà Nội, Lễ vinh danh học sinh xuất sắc giành giải Đấu trường VioEdu năm học 2025-2026 (khu vực TP. Hà Nội) chính thức được diễn ra với chủ đề: “Rạng rỡ học sinh Thủ đô, dẫn đầu kỷ nguyên số”.

Sự kiện khép lại chuỗi hành trình vinh danh xuyên Việt đầy tự hào của VioEdu nhằm tôn vinh những thành tích học tập nổi bật và tinh thần chủ động hội nhập công nghệ của hàng ngàn học sinh xuất sắc.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đấu trường VioEdu năm nay đã tạo nên một làn sóng công nghệ giáo dục trên quy mô toàn quốc khi thu hút kỷ lục gần 5 triệu học sinh đăng ký tham gia tranh tài. Trong đó Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Hải Phòng và Hưng Yên là top 5 địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh tham gia đông đảo nhất.

Để tôn vinh xứng đáng cho những nỗ lực đó, ban tổ chức đã trao tặng 82.158 giải thưởng toàn quốc với tổng giá trị lên đến gần 5 tỷ đồng, bao gồm 7.679 giải Vàng, 13.172 giải Bạc, 18.089 giải Đồng và 43.218 giải Khuyến khích.

Trước khi chọn Thủ đô làm điểm kết thúc, ban tổ chức đã tổ chức thành công 6 lễ trao giải trực tiếp tại TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng và Thanh Hóa. Hà Nội chính là lễ trao giải trực tiếp thứ 7, chính thức khép lại một mùa giải đại thành công và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần học tập tích cực trong cộng đồng.

Tại Hà Nội, sân chơi năm nay ghi nhận sức hút kỷ lục tại với 457.225 học sinh tranh tài tại Đấu trường Tổng hợp (chiếm 32,55% tổng số học sinh Tiểu học và THCS toàn thành phố) cùng 220.215 học sinh tham gia Đấu trường Tiếng Anh (chiếm 15,70%).

Trải qua tiến trình sàng lọc nghiêm ngặt từ vòng Cấp Trường, Cấp Khu vực và Cấp Thành phố, 13.728 học sinh xuất sắc nhất đã bứt phá thành công để ghi danh vào bảng vàng, mang về những tấm huy chương danh giá của sân chơi.

Với gần 5 triệu học sinh tham gia và hơn 82.000 giải thưởng được trao, Đấu trường VioEdu năm học 2025-2026 ghi dấu ấn là một trong những sân chơi học tập trực tuyến lớn nhất cả nước, góp phần nuôi dưỡng tinh thần tự học và năng lực số cho thế hệ trẻ.

Những kết quả này đã cho thấy tín hiệu tích cực và sự hưởng ứng mạnh mẽ cho mô hình giáo dục số theo định hướng chiến lược của Nghị quyết 57-NQ/TW. Việc tiếp cận và chinh phục các chương trình giáo dục trên nền tảng công nghệ số trở thành lựa chọn và nhu cầu phổ biến.

Thực tế cho thấy, công nghệ đã hiện diện rõ nét trong lớp học hàng ngày trên cả nước. Các nền tảng học tập trực tuyến đang thay đổi thói quen tiếp cận kiến thức của người học, linh hoạt hơn về thời gian, chủ động hơn về lộ trình, và không bị giới hạn bởi địa lý. Đây là nền tảng để xây dựng những thế hệ công dân tự học, tự chủ và sẵn sàng hội nhập.

Hòa chung dòng chảy đó, VioEdu đã khẳng định vai trò tiên phong trong việc phổ cập kỹ năng số và mang lại cơ hội học tập bình đẳng cho học sinh mọi vùng miền. Nền tảng kéo gần khoảng cách địa lý, giúp học sinh từ các đô thị lớn đến khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa đều được tiếp cận với nguồn học liệu chất lượng cao.

Chia sẻ về những giá trị thực tế mà hành trình này mang lại, cô Nguyễn Thu Trang (Giáo viên Trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội) cho biết: “VioEdu bám rất sát chương trình học của các con. Thông qua việc tham gia đấu trường qua từng tuần, các bạn được rèn luyện kỹ năng và phát triển kiến thức một cách tự nhiên. Học sinh rất hào hứng và hy vọng Ban tổ chức sẽ tiếp tục thiết kế thêm nhiều sân chơi thú vị như thế này.”

Lễ vinh danh học sinh xuất sắc giành giải Đấu trường VioEdu năm học 2025-2026 (khu vực TP. Hà Nội).

Điểm nổi bật của mô hình học tập số này chính là khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để mở ra giải pháp cá nhân hóa lộ trình học cho từng học sinh. Thay vì áp dụng một khung chương trình cho tất cả, hệ thống sẽ tự động phân tích điểm mạnh, điểm yếu của từng em để đưa ra gợi ý bài học phù hợp.

Cách tiếp cận này đã chuyển hóa quá trình tiếp thu tri thức từ thụ động sang chủ động, giúp học sinh rèn luyện tư duy độc lập ngay từ sớm. Khi được học tập dựa trên năng lực và nhịp độ cá nhân, học sinh hình thành niềm say mê tự nhiên với môn học. Đó chính là mục tiêu cốt lõi mà giáo dục số hướng tới: giúp mỗi học sinh chủ động làm chủ hành trình học tập của chính mình.

Từ một sân chơi trực tuyến ban đầu cho đến chuỗi lễ vinh danh tại nhiều tỉnh thành, VioEdu là minh chứng cho thấy giáo dục số đang được triển khai ngày càng thực chất và sâu rộng. Hành trình xuyên Việt này không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc mà còn đặt nền móng để thế hệ trẻ Việt Nam làm chủ năng lực công nghệ chiến lược. Đó là hành trang thiết yếu để các em tự tin hội nhập và cạnh tranh trong kỷ nguyên số.