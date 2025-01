Xe đưa đón trẻ và học sinh đến trường cần được gắn camera AI

Camera giám sát trên xe đưa rước học sinh đến trường tại một hệ thống trường quốc tế. Ảnh: Lê Mỹ.

Việc cháu bé 5 tuổi, tại Thái Bình, bị bỏ quên dẫn đến tử vong trên xe đưa đón đến trường mầm non là lời cảnh tỉnh cho công tác dùng xe đưa rước trẻ em và học sinh thiếu sự giám sát chặt chẽ hiện nay.

Các giải pháp công nghệ để giám sát việc đưa đón trẻ và học sinh bằng ô tô hiện nay, trong đó điển hình là việc dùng camera AI, có thể hạn chế những sự cố đáng tiếc.

Theo anh Bùi An, chuyên gia công nghệ đang làm việc tại TP.HCM, việc để cô giáo hay tài xế quản lý quy trình lên xuống của học sinh đi xe đưa đón hiện nay dễ xảy ra sơ sót khi có quá nhiều học sinh lên xuống cùng một lúc. Chính vì thế, cần có thêm sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ để giải quyết tình trạng này, điển hình là sử dụng các camera AI thực hiện việc giám sát trực tuyến. Khi trẻ chưa xuống xe nhưng đã đến giờ lên lớp, camera AI hoàn toàn có thể phát hiện sự việc và gửi cảnh báo đến hệ thống, người quản lý. Việc này sẽ giúp cho những sai sót khi quên trẻ trên xe khó có thể xảy ra.

Anh Nguyễn Hoàng Anh, một kỹ thuật viên camera tại TP.HCM cũng cho rằng, nên bắt buộc các xe đưa đón trẻ và học sinh đến trường, nhất là học sinh mẫu giáo và cấp 1, phải gắn camera AI, đặc biệt là các camera có tính năng cảnh báo bằng tin nhắn hoặc giọng nói. Camera gắn trên xe phải có nguồn pin dự phòng đủ để duy trì hoạt động một thời gian sau khi xe tắt máy và dừng đỗ trong sân bãi. Bên cạnh đó, các xe đưa đón học sinh cần làm kính trong suốt để dễ dàng phát hiện các trường hợp trẻ bị bỏ quên trên xe, thay vì dán kín các cửa kính như hiện nay.

Ở góc độ là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ camera giám sát, ông Võ Đức Thọ, Tổng Giám đốc Hanet Technology cho rằng, thực tế hiện nay việc đưa camera AI vào giám sát công tác dùng xe đưa đón trẻ và học sinh đến trường đã được một số trường áp dụng và đem lại hiệu quả cao. Hanet cũng đang triển khai cho một hệ thống trường quốc tế tại Việt Nam.

Theo ông Võ Đức Thọ, chi phí lắp đặt các camera giám sát cũng không lớn. Với một camera AI giá 3,5 triệu đồng, kèm SIM 4G và Modem 4G, tính cả công lắp đặt tổng giá trị khoảng 6 triệu đồng/xe. Camera này sẽ nhận dạng được hết các học sinh khi lên, xuống xe.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng cần lắp thêm thiết bị nhận diện khuôn mặt kết nối vào hệ thống, để biết các học sinh đã lên xe nhưng chưa vào lớp và thời gian các em lên, xuống xe.

Tuy vậy, ông Võ Đức Thọ lưu ý, công nghệ chỉ là giải pháp để hỗ trợ, quan trọng vẫn là quy trình giám sát của nhà trường. Nhà trường cần có quy trình kiểm tra, giám sát công tác này một cách chặt chẽ, bởi công nghệ mà thiếu quy trình vẫn có thể xảy ra sự cố.

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với nữ nhân viên đón trẻ liên quan vụ để bé 5 tuổi chết trong ô tô.

Ngày 30-5, một lãnh đạo Công an TP Thái Bình xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phương Quỳnh Anh (nhân viên được giao nhiệm vụ đưa - đón trẻ của Trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2).

Người này bị bắt để điều tra liên quan việc bé trai 5 tuổi chết trong xe đưa đón của Trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 vì bị bỏ quên trong xe.

Theo đó, Công an TP Thái Bình đã điều tra, khám nghiệm tử thi nạn nhân và bước đầu xác định nguyên nhân cái chết của cháu bé là do bị mắc kẹt trong ô tô đưa đón suốt thời gian dài, dưới điều kiện thời tiết nắng nóng và trong dạ dày không có thức ăn.

"Sức lực cháu suy kiệt, kết hợp với không gian hẹp nên chúng tôi nhận định cháu bị suy hô hấp" - lãnh đạo Công an TP Thái Bình cho hay.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra quyết khởi tố vụ án "vô ý làm chết người" để tiến hành điều tra theo quy định.

Cơ quan điều tra cũng ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nhân viên phụ trách đưa đón học sinh từ nhà đến trường.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy khoảng 6h20 sáng 29-5, tài xế Nguyễn Văn Lâm lái ô tô 29 chỗ cùng nhân viên Phương Quỳnh Anh đi đón cháu Trần Gia Huy (5 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và 9 học sinh khác đến Trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 tại xã Phú Xuân, TP Thái Bình.