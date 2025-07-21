Lộ clip thân mật với giám đốc nhân sự, CEO Astronomer mất chức

Theo tuyên bố của Astronomer, cựu CEO Andy Byron đã từ chức khỏi vị trí quản lý do vụ việc ngoại tình vừa qua.

“Hội đồng Quản trị đã chấp thuận đơn từ chức của ông Andy Byron”, công ty cho biết trong thông cáo báo chí. “Chúng tôi đang bắt đầu quá trình tìm kiếm CEO mới. Trong thời gian đó, đồng sáng lập kiêm Giám đốc sản phẩm Pete DeJoy sẽ đảm nhiệm vai trò CEO tạm thời.”

Sự việc bắt đầu khi Byron, người đã kết hôn và có con, xuất hiện cùng Cabot trên màn hình lớn tại buổi hòa nhạc ở Boston hôm thứ Tư. Cả hai được ghi lại trong tư thế ôm nhau tình tứ, trước khi nhanh chóng tách ra khi nhận thấy bị chiếu hình. Ca sĩ chính của Coldplay, Chris Martin, bình luận ngay trên sân khấu: “Hoặc là họ đang ngoại tình, hoặc là họ chỉ đang quá ngại ngùng.” Đoạn video ngay lập tức gây bão trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và nhiều ý kiến trái chiều.

Chỉ một ngày sau đó, Astronomer thông báo đã mở cuộc điều tra nội bộ và tạm thời đình chỉ chức vụ của Byron. Đến cuối tuần, công ty quyết định chấm dứt vai trò lãnh đạo của ông.

Sự việc diễn ra chỉ hai tháng sau khi Astronomer công bố vòng gọi vốn trị giá 93 triệu USD do Bain Capital Ventures và Salesforce Ventures dẫn đầu – một cột mốc lớn trong tham vọng mở rộng ảnh hưởng trong lĩnh vực DataOps.

“Chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong trong việc cung cấp giải pháp vận hành dữ liệu cho các doanh nghiệp hiện đại, từ phân tích cho đến AI”, đại diện Astronomer cho biết. “Chúng tôi đặt kỳ vọng cao vào các lãnh đạo trong công ty cả về chuyên môn lẫn đạo đức. Rất tiếc, kỳ vọng đó đã không được đáp ứng gần đây.”