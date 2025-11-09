Chuyển đổi số
Hà Nội: Trường THCS Dịch Vọng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

23:28 | 09/11/2025
Ngày 8/11, Trường THCS Dịch Vọng (phường Cầu Giấy, Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Trong Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trường THCS Dịch Vọng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân – cựu học sinh nhà trường, niên khóa 1985–1988 đã bày tỏ niềm xúc động khi trở lại ngôi trường cũ sau nhiều năm.

Thứ trưởng Lê Quân gửi lời chúc mừng và tri ân tới các thế hệ thầy cô giáo, những người đã góp phần làm nên truyền thống hiếu học và tinh thần kỷ cương, trách nhiệm của nhà trường. Chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển, Trường THCS Dịch Vọng đã đóng góp cho đất nước, xã hội nhiều thế hệ cựu học sinh xuất sắc.

dich-vong
Trường THCS Dịch Vọng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Thành lập vào năm 1955, Trường THCS Dịch Vọng là một trong những ngôi trường xã hội chủ nghĩa đầu tiên của miền Bắc sau ngày tiếp quản phóng Thủ đô. Lịch sử phát triển của nhà trường gắn chặt với những bước đi của đất nước: từ những ngày đầu kiến thiết với muôn vàn khó khăn; giai đoạn vừa học tập vừa đào hào, đội mũ rơm tránh bom trong kháng chiến chống Mỹ; đến những năm tháng đổi mới, hội nhập, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế.

Trong suốt chặng đường 70 năm, thầy trò Dịch Vọng không ngừng cố gắng, kiên định mục tiêu dạy tốt học tốt. Dù trải qua gian khó hay khói lửa chiến tranh, ngọn lửa hiếu học ở Dịch Vọng chưa bao giờ tắt. Tiếng trống trường, tiếng giảng bài, tiếng học trò vẫn vang lên như khúc ca của niềm tin và nghị lực.

Trường THCS Dịch Vọng
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân phát biểu tại buổi lễ.

Trong kháng chiến chống Mỹ, hàng trăm học sinh đã lên đường nhập ngũ, trong đó 48 cựu học sinh đã anh dũng hy sinh, gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường. Những năm đầu khi nước nhà thống nhất, nhà trường vinh dự được lựa chọn làm điểm hợp tác giáo dục quốc tế, ký kết giao với Thụy Điển, Đức. Nhà trường cũng được nhân dân thủ đô trìu mến gọi là “Bắc Lý của Hà Nội” – biểu tượng cho truyền thống hiếu học. Từ mái trường này, hàng vạn học sinh đã trưởng thành, nhiều người trở thành các cán bộ lãnh đạo, nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư, nghệ sĩ, doanh nhân, … đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ôn lại lịch sử hình thành và phát triển nhà trường, cô Phạm Thị Như Hoa – Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng chia sẻ, từ mái đình làng Hậu đến điểm sáng của giáo dục Thủ đô hôm nay là hành trình của ngọn lửa của trí tuệ, tâm huyết và tình yêu nghề được gìn giữ qua bao thế hệ. Bảng vàng truyền thống nhà trường không chỉ được đo bằng số lượng các huy chương, giải thưởng hay thành tích.

Hà Nội: Trường THCS Dịch Vọng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Đó là ngọn lửa trí tuệ được lan tỏa từ lớp lớp thế hệ thầy trò, mang tinh hoa từ đây chắp cánh đến muôn nơi. Đó là truyền thống hiếu học được truyền đời, neo giữ và kế tục. Đó là sự tận tụy yêu nghề, không ngại cống hiến của các thế hệ nhà giáo. Đó là tiếng cười trong trẻo và quãng thời gian hạnh phúc bình yên dưới mái trường này của lớp lớp thế hệ học sinh. Bảy thập kỷ đã đi qua, mọi việc đã nhiều đổi thay, nhưng giữa thủ đô tấp nập, nơi ba con phố nhiều người lại qua, vẫn có mái trường rợp bóng cây xanh và tràn ngập tiếng cười nằm bình yên như thế. Đó là miền đất Dịch Vọng “ ấm nôi mẹ hiền” mà bao thế hệ vẫn hướng về.

“Bước vào kỷ nguyên mới hôm nay, thầy trò trường THCS Dịch Vọng luôn lấy truyền thống là điểm tựa đê vững vàng sáng tạo và hội nhập. Nhà trường kiên định với sứ mệnh “Xây dựng môi trường học tập hạnh phúc – nơi mỗi học sinh được phát triển toàn diện về tri thức, nhân cách và sáng tạo”. Chúng tôi cũng tin tưởng vào mục tiêu giáo dục thế hệ trẻ hôm nay: năng động, sáng tạo, yêu thương nhân ái và trân trọng nguồn cội”, cô Phạm Thị Như Hoa xúc động nói.

70 năm – một hành trình của tâm huyết, của khát vọng và niềm tin, tập thể cán bộ giáo viên nhà trường thêm vinh dự tự hào khi Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, ghi nhận những đóng góp của nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Thủ đô.

Trường THCS Dịch Vọng

