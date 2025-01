Phát hành tài liệu tuyên truyền “Phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục, trường học”

Cuốn sách bao gồm 144 trang, do đồng chí Trung tướng, TS Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) chỉ đạo thực hiện; đồng chí Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục C04 chủ biên được kết cấu thành 7 chuyên đề, trình bày sinh động, phù hợp với tất cả các lứa tuổi học sinh, sinh viên từ tiểu học đến đại học, dễ đọc dễ hiểu.

Nội dung cuốn sách là tập hợp các kiến thức trọng tâm như: Kiến thức chung về ma túy; Các loại ma túy thường gặp, trong đó có nhiều loại ma túy mới, ma túy “núp bóng” thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử; Phát hiện người nghiện ma túy; Kiến thức về cai nghiện ma túy; Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; Pháp luật về phòng, chống ma túy; Kỹ năng phòng, chống ma túy qua các tình huống thực tế; Thông tin địa chỉ, đường dây nóng hỗ trợ… Đặc biệt, bên cạnh các bài học được xây dựng theo phương pháp truyền thống, Ban biên soạn đã xây dựng 43 clip bài tập tình huống thường diễn ra trong thực tiễn (thông qua quét mã QR) minh họa cho các bài giảng phù hợp với từng bài học, cấp học để các thầy cô giáo và các em học sinh, sinh viên có thể khai thác, phát huy trí sáng tạo và hình thành kỹ năng phòng ngừa trước các thủ đoạn của tội phạm ma túy.

Cuốn sách là tài liệu chính thức do các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, phát hành trên cơ sở kế thừa các tài liệu giá trị, đồng thời có sự đóng góp ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và các thầy cô giáo làm công tác quản lý giáo dục. Đây cũng là tài liệu phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các nhà trường về tác hại và hậu quả của ma túy; trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phòng tránh tội phạm và tệ nạn ma túy; đồng thời cung cấp cho lực lượng Công an cấp cơ sở, các thầy, cô giáo, cán bộ phụ trách công tác đoàn, đội, cán bộ làm công tác xã hội trường học làm căn cứ xây dựng các bài giảng tuyên truyền.

Hiện cuốn tài liệu tuyên truyền “Phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục, trường học” đã được phát hành tới Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các nhà trường và Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước với mục đích triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng ma túy xâm nhập học đường ngày càng nghiêm trọng và có dấu hiệu gia tăng; góp phần xây dựng môi trường học đường lành mạnh, không ma túy và bảo vệ thế hệ tương lai của đất nước.

Theo kế hoạch, các nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy được khai thác từ cuốn tài liệu sẽ được nghiên cứu đưa vào các chương trình ngoại khóa, chính khóa hoặc lồng ghép trong các tiết học kỹ năng sống, đạo đức, giáo dục công dân, giáo dục chính trị ở tất cả các cấp học; đồng thời có sự chỉ đạo, thực hiện thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương xuống địa phương.

Mời độc giả theo dõi trailer và quét QR để đọc sách: