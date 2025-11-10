BYD M9 chào sân Việt Nam giá từ 1,999 tỷ đồng, thách thức các đối thủ MPV hạng sang

BYD Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu MPV cỡ lớn thông minh BYD M9 hoàn toàn mới

Hôm nay (10/11/2025), BYD Việt Nam giới thiệu mẫu MPV cỡ lớn BYD M9 với hai phiên bản Advanced giá 1,999 tỷ đồng và Premium giá 2,388 tỷ đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và tiêu thụ đặc biệt. Mức giá này đặt M9 vào vị trí cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ hạng sang từ Nhật Bản và Hàn Quốc trong phân khúc MPV cao cấp tại thị trường Việt.

Ông Võ Minh Lực, Giám đốc điều hành BYD Việt Nam cho biết M9 đánh dấu một chặng đường quan trọng trong việc mang sản phẩm công nghệ cao, an toàn và thân thiện môi trường đến gần khách hàng Việt. Theo ông Lực, M9 là biểu tượng mới thể hiện sự hòa quyện giữa truyền thống với hiện đại, giữa văn hóa và công nghệ, đáp ứng nhu cầu các gia đình, doanh nghiệp cùng chuẩn mực di chuyển thời đại điện hóa.

BYD định vị M9 là sản phẩm đỉnh cao trong chiến lược toàn cầu hóa với tính cách "Thông minh - Sang trọng - Toàn diện". Mẫu xe hội tụ những tinh hoa từ ngôn ngữ thiết kế mang đậm bản sắc văn hóa phương Đông đến công nghệ tiên tiến hàng đầu ngành ô tô.

Ngoại hình lấy cảm hứng hình tượng rồng

Thiết kế ngoại thất M9 được lấy cảm hứng từ hình tượng loài rồng, biểu trưng cho uy quyền, sự bảo vệ và sức sống bền bỉ. Lưới tản nhiệt mô phỏng lớp giáp cổ xưa, tượng trưng sự vững chãi và an toàn, đồng thời mang đến vẻ ngoài uy lực. Cụm đèn trước dạng LED có chi tiết chiếu sáng tinh xảo, tạo điểm nhấn cho thần thái cuốn hút, sắc sảo, khẳng định vị thế khác biệt của MPV đầu bảng.

M9 sở hữu kích thước tổng thể 5.145 mm chiều dài, 1.970 mm chiều rộng, 1.805 mm chiều cao và chiều dài cơ sở 3.045 mm. Các thông số ấn tượng này mang đến không gian rộng rãi ở cả ba hàng ghế lẫn khoang hành lý phía sau.

Thân xe được thiết kế đường gân nổi dứt khoát, chạy dọc như hình ảnh rồng uốn lượn trên sóng nước, tạo cảm giác chuyển động liên tục ngay cả khi xe đang đứng yên. Cửa trượt điện với công nghệ mở cửa cảm ứng ánh sáng được thiết kế tinh tế, liền mạch với thân xe, vừa mang tính tiện dụng cao vừa duy trì vẻ thanh thoát trong tổng thể ngoại hình.

Phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu 3D có họa tiết đan dây may mắn, biểu tượng của sự sum vầy và thịnh vượng. Khi sáng lên, hệ thống đèn tạo hiệu ứng ánh sáng độc đáo, tăng tính nhận diện lẫn gợi nhắc về giá trị văn hóa truyền thống được kết nối trong sản phẩm giàu tính công nghệ. Cửa khoang hành lý phía sau trang bị mở cửa cảm ứng ánh sáng cùng tính năng ghi nhớ vị trí chiều cao khi mở.

Nội thất theo kiến trúc "Tứ thủy quy đường"

Không gian nội thất M9 lấy cảm hứng từ kiến trúc "Tứ thủy quy đường" trong văn hóa phương Đông, nơi mọi chi tiết hướng tới sự cân bằng, hòa hợp và sung túc. Bảng điều khiển trung tâm được ví như trục chính của ngôi nhà, các chi tiết ốp kim loại thiết kế mô phỏng mái đình cổ kính, tạo nên cảm giác bề thế và sang trọng.

Trung tâm điều khiển M9 là hệ thống màn hình giải trí 15,6 inch, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt thông minh với nhận diện đa vùng, cho phép thực hiện hàng trăm thao tác điều khiển chỉ bằng lời nói tự nhiên. Người dùng có thể điều chỉnh điều hòa, ghế ngồi, hệ thống giải trí hay thậm chí đóng mở cửa chỉ bằng một câu lệnh. Không gian bên trong luôn được giữ trong lành với hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 kết hợp công nghệ tạo ion âm.

Ghế ngồi đều được bọc da cao cấp với thiết kế công thái học, tích hợp đầy đủ tính năng làm mát và massage đa điểm, mang đến trải nghiệm thoải mái ở mọi hành trình. Hàng ghế giữa được ví như ghế thương gia hạng nhất trên không, với ghế ngồi có khả năng điều chỉnh điện bốn hướng tích hợp nhớ vị trí, điều chỉnh bệ đỡ chân, hệ thống đệm linh hoạt cùng tính năng massage 10 điểm, bàn gấp tiện dụng giúp hành khách tận hưởng sự êm ái vượt trội. Khu vực này còn được trang bị sẵn tủ lạnh, mang đến trải nghiệm tiện dụng hơn bao giờ hết.

Với chiều dài trên 5,1 mét và trục cơ sở hơn ba mét, M9 tạo ra khoang nội thất rộng rãi bậc nhất phân khúc MPV. Ba hàng ghế được bố trí linh hoạt, có thể dễ dàng chuyển đổi giữa chế độ gia đình, thương gia hoặc chở hàng hóa. Dung tích khoang hành lý có thể mở rộng tối đa hơn 2.000 lít khi gập ghế, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển đường dài, du lịch hay phục vụ công việc.

M9 vừa là chiếc xe dành cho gia đình đông thành viên, vừa phù hợp cho các doanh nhân, hoặc dành cho dịch vụ di chuyển cao cấp hay những chuyến đi đường dài cần sự tiện nghi và thoải mái tuyệt đối.

Công nghệ Super Hybrid DM-i thế hệ năm

Bên cạnh ngôn ngữ thiết kế giàu bản sắc, M9 còn là biểu tượng của sự tiên phong công nghệ, khi tích hợp những giải pháp kỹ thuật hiện đại nhất của ngành ô tô toàn cầu. Đây là minh chứng cho năng lực sáng tạo và định hướng phát triển bền vững mà BYD theo đuổi từ khi thành lập.

Mẫu xe được trang bị công nghệ Super Hybrid DM-i thế hệ thứ năm, với động cơ xăng 1,5 lít tăng áp hiệu suất cao kết hợp mô-tơ điện mạnh mẽ, mang đến khả năng vận hành vượt trội. Mẫu MPV này có khả năng leo dốc nghiêng lên đến 30 độ, tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 8,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 180 km/h.

Xe có hai tùy chọn quãng đường thuần điện theo chuẩn NEDC là 95 km và 170 km, giúp người dùng linh hoạt trong các hành trình ngắn trong đô thị hoặc chuyến đi dài liên tỉnh. Khi kết hợp cả xăng và điện, tổng quãng đường di chuyển của M9 lên đến 1.000 km, đồng thời mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp trung bình chỉ 5,6 lít trên 100 km, con số tối ưu trong phân khúc.

Điểm nhấn nổi bật là pin Blade Battery thế hệ mới, biểu tượng an toàn hàng đầu thế giới. Ngoài việc vượt qua những bài thử nghiệm khắt khe nhất, pin còn có tuổi thọ bền bỉ, khả năng sạc nhanh từ 15% đến 100% chỉ trong chưa đầy 60 phút, bộ pin còn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng hằng ngày lẫn các hành trình dài.

Khung xe thép cường độ cao

M9 được phát triển trên nền tảng xe hybrid hoàn toàn mới, sử dụng kết cấu khung thép cường độ cao và thép dập nóng chiếm hơn 73% trọng lượng khung xe, giúp gia tăng độ vững chắc mà vẫn tối ưu trọng lượng.

Xe được trang bị hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết, đi kèm công nghệ treo điện tử DiSus-C. Công nghệ này kiểm soát thân xe thông minh, có khả năng tự điều chỉnh độ cứng hoặc mềm của giảm chấn dựa trên điều kiện mặt đường.

Được phát triển dựa trên tiêu chuẩn an toàn cao nhất, đạt C-NCAP năm sao, mẫu xe sở hữu bảy túi khí bao phủ toàn bộ không gian cabin, từ hàng ghế trước đến hàng ghế thứ ba, đảm bảo sự an tâm cho tất cả hành khách.

An toàn chủ động với ADAS 5R1V

Về an toàn chủ động, M9 trang bị gói hỗ trợ lái xe toàn diện ADAS 5R1V gồm năm radar và một camera, mang đến khả năng hỗ trợ lái tiên tiến như phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, kiểm soát hành trình thông minh, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp, nhận diện biển báo giao thông.

Hai phiên bản với bốn màu ngoại thất

M9 được phân phối tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản Advanced và Premium, đi kèm bốn tùy chọn màu sắc ngoại thất và hai tùy chọn màu sắc nội thất.

Phiên bản Advanced có giá niêm yết 1.999.000.000 đồng, trong khi phiên bản Premium có giá 2.388.000.000 đồng. Cả hai mức giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và tiêu thụ đặc biệt.

BYD Việt Nam đặc biệt tặng bộ quà tặng đi kèm cho tất cả khách hàng sở hữu một trong các phiên bản của mẫu xe M9 mới, bao gồm một thiết bị sạc cầm tay và một thiết bị chuyển đổi nguồn điện V2L.

Để biết thêm chi tiết hoặc sẵn sàng sở hữu ngay mẫu xe BYD M9 hoàn toàn mới, vui lòng liên hệ với một trong các đại lý chính thức ủy quyền của BYD Việt Nam tại địa phương gần nhất trên toàn quốc. Hoặc tham khảo thêm thông tin chi tiết sản phẩm tại đây.