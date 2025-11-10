Xe và phương tiện
Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm

BYD M9 chào sân Việt Nam giá từ 1,999 tỷ đồng, thách thức các đối thủ MPV hạng sang

Hải Nguyên

Hải Nguyên

13:19 | 10/11/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
BYD M9 ra mắt chính thức tại Việt Nam, mẫu MPV cao cấp với thiết kế sang trọng, công nghệ tiên tiến, pin Blade Battery an toàn, giá từ 1,999 tỷ đồng.
BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam BYD Việt Nam hé lộ mẫu sedan PHEV hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam
BYD SEAL 5 ra mắt Việt Nam: Sedan hạng C đầu tiên tích hợp công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến BYD SEAL 5 ra mắt Việt Nam: Sedan hạng C đầu tiên tích hợp công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến
BYD Qin L DM-i 2026: Bước đột phá mới của xe hybrid BYD Qin L DM-i 2026: Bước đột phá mới của xe hybrid

BYD M9 RA MẮT TẠI VIỆT NAM: MPV ĐIỆN HOÁ GIÁ GẦN 2 TỶ ĐỒNG

BYD Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu MPV cỡ lớn thông minh BYD M9 hoàn toàn mới

Hôm nay (10/11/2025), BYD Việt Nam giới thiệu mẫu MPV cỡ lớn BYD M9 với hai phiên bản Advanced giá 1,999 tỷ đồng và Premium giá 2,388 tỷ đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và tiêu thụ đặc biệt. Mức giá này đặt M9 vào vị trí cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ hạng sang từ Nhật Bản và Hàn Quốc trong phân khúc MPV cao cấp tại thị trường Việt.

Ông Võ Minh Lực, Giám đốc điều hành BYD Việt Nam cho biết M9 đánh dấu một chặng đường quan trọng trong việc mang sản phẩm công nghệ cao, an toàn và thân thiện môi trường đến gần khách hàng Việt. Theo ông Lực, M9 là biểu tượng mới thể hiện sự hòa quyện giữa truyền thống với hiện đại, giữa văn hóa và công nghệ, đáp ứng nhu cầu các gia đình, doanh nghiệp cùng chuẩn mực di chuyển thời đại điện hóa.

BYD định vị M9 là sản phẩm đỉnh cao trong chiến lược toàn cầu hóa với tính cách "Thông minh - Sang trọng - Toàn diện". Mẫu xe hội tụ những tinh hoa từ ngôn ngữ thiết kế mang đậm bản sắc văn hóa phương Đông đến công nghệ tiên tiến hàng đầu ngành ô tô.

BYD M9 RA MẮT TẠI VIỆT NAM: MPV ĐIỆN HOÁ GIÁ GẦN 2 TỶ ĐỒNG

Ngoại hình lấy cảm hứng hình tượng rồng

Thiết kế ngoại thất M9 được lấy cảm hứng từ hình tượng loài rồng, biểu trưng cho uy quyền, sự bảo vệ và sức sống bền bỉ. Lưới tản nhiệt mô phỏng lớp giáp cổ xưa, tượng trưng sự vững chãi và an toàn, đồng thời mang đến vẻ ngoài uy lực. Cụm đèn trước dạng LED có chi tiết chiếu sáng tinh xảo, tạo điểm nhấn cho thần thái cuốn hút, sắc sảo, khẳng định vị thế khác biệt của MPV đầu bảng.

M9 sở hữu kích thước tổng thể 5.145 mm chiều dài, 1.970 mm chiều rộng, 1.805 mm chiều cao và chiều dài cơ sở 3.045 mm. Các thông số ấn tượng này mang đến không gian rộng rãi ở cả ba hàng ghế lẫn khoang hành lý phía sau.

Thân xe được thiết kế đường gân nổi dứt khoát, chạy dọc như hình ảnh rồng uốn lượn trên sóng nước, tạo cảm giác chuyển động liên tục ngay cả khi xe đang đứng yên. Cửa trượt điện với công nghệ mở cửa cảm ứng ánh sáng được thiết kế tinh tế, liền mạch với thân xe, vừa mang tính tiện dụng cao vừa duy trì vẻ thanh thoát trong tổng thể ngoại hình.

Phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu 3D có họa tiết đan dây may mắn, biểu tượng của sự sum vầy và thịnh vượng. Khi sáng lên, hệ thống đèn tạo hiệu ứng ánh sáng độc đáo, tăng tính nhận diện lẫn gợi nhắc về giá trị văn hóa truyền thống được kết nối trong sản phẩm giàu tính công nghệ. Cửa khoang hành lý phía sau trang bị mở cửa cảm ứng ánh sáng cùng tính năng ghi nhớ vị trí chiều cao khi mở.

BYD M9 RA MẮT TẠI VIỆT NAM: MPV ĐIỆN HOÁ GIÁ GẦN 2 TỶ ĐỒNG

Nội thất theo kiến trúc "Tứ thủy quy đường"

Không gian nội thất M9 lấy cảm hứng từ kiến trúc "Tứ thủy quy đường" trong văn hóa phương Đông, nơi mọi chi tiết hướng tới sự cân bằng, hòa hợp và sung túc. Bảng điều khiển trung tâm được ví như trục chính của ngôi nhà, các chi tiết ốp kim loại thiết kế mô phỏng mái đình cổ kính, tạo nên cảm giác bề thế và sang trọng.

Trung tâm điều khiển M9 là hệ thống màn hình giải trí 15,6 inch, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt thông minh với nhận diện đa vùng, cho phép thực hiện hàng trăm thao tác điều khiển chỉ bằng lời nói tự nhiên. Người dùng có thể điều chỉnh điều hòa, ghế ngồi, hệ thống giải trí hay thậm chí đóng mở cửa chỉ bằng một câu lệnh. Không gian bên trong luôn được giữ trong lành với hệ thống lọc bụi mịn PM2.5 kết hợp công nghệ tạo ion âm.

Ghế ngồi đều được bọc da cao cấp với thiết kế công thái học, tích hợp đầy đủ tính năng làm mát và massage đa điểm, mang đến trải nghiệm thoải mái ở mọi hành trình. Hàng ghế giữa được ví như ghế thương gia hạng nhất trên không, với ghế ngồi có khả năng điều chỉnh điện bốn hướng tích hợp nhớ vị trí, điều chỉnh bệ đỡ chân, hệ thống đệm linh hoạt cùng tính năng massage 10 điểm, bàn gấp tiện dụng giúp hành khách tận hưởng sự êm ái vượt trội. Khu vực này còn được trang bị sẵn tủ lạnh, mang đến trải nghiệm tiện dụng hơn bao giờ hết.

Với chiều dài trên 5,1 mét và trục cơ sở hơn ba mét, M9 tạo ra khoang nội thất rộng rãi bậc nhất phân khúc MPV. Ba hàng ghế được bố trí linh hoạt, có thể dễ dàng chuyển đổi giữa chế độ gia đình, thương gia hoặc chở hàng hóa. Dung tích khoang hành lý có thể mở rộng tối đa hơn 2.000 lít khi gập ghế, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển đường dài, du lịch hay phục vụ công việc.

M9 vừa là chiếc xe dành cho gia đình đông thành viên, vừa phù hợp cho các doanh nhân, hoặc dành cho dịch vụ di chuyển cao cấp hay những chuyến đi đường dài cần sự tiện nghi và thoải mái tuyệt đối.

Công nghệ Super Hybrid DM-i thế hệ năm

Bên cạnh ngôn ngữ thiết kế giàu bản sắc, M9 còn là biểu tượng của sự tiên phong công nghệ, khi tích hợp những giải pháp kỹ thuật hiện đại nhất của ngành ô tô toàn cầu. Đây là minh chứng cho năng lực sáng tạo và định hướng phát triển bền vững mà BYD theo đuổi từ khi thành lập.

Mẫu xe được trang bị công nghệ Super Hybrid DM-i thế hệ thứ năm, với động cơ xăng 1,5 lít tăng áp hiệu suất cao kết hợp mô-tơ điện mạnh mẽ, mang đến khả năng vận hành vượt trội. Mẫu MPV này có khả năng leo dốc nghiêng lên đến 30 độ, tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 8,5 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 180 km/h.

Xe có hai tùy chọn quãng đường thuần điện theo chuẩn NEDC là 95 km và 170 km, giúp người dùng linh hoạt trong các hành trình ngắn trong đô thị hoặc chuyến đi dài liên tỉnh. Khi kết hợp cả xăng và điện, tổng quãng đường di chuyển của M9 lên đến 1.000 km, đồng thời mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp trung bình chỉ 5,6 lít trên 100 km, con số tối ưu trong phân khúc.

Điểm nhấn nổi bật là pin Blade Battery thế hệ mới, biểu tượng an toàn hàng đầu thế giới. Ngoài việc vượt qua những bài thử nghiệm khắt khe nhất, pin còn có tuổi thọ bền bỉ, khả năng sạc nhanh từ 15% đến 100% chỉ trong chưa đầy 60 phút, bộ pin còn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng hằng ngày lẫn các hành trình dài.

BYD M9 RA MẮT TẠI VIỆT NAM: MPV ĐIỆN HOÁ GIÁ GẦN 2 TỶ ĐỒNG

Khung xe thép cường độ cao

M9 được phát triển trên nền tảng xe hybrid hoàn toàn mới, sử dụng kết cấu khung thép cường độ cao và thép dập nóng chiếm hơn 73% trọng lượng khung xe, giúp gia tăng độ vững chắc mà vẫn tối ưu trọng lượng.

Xe được trang bị hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết, đi kèm công nghệ treo điện tử DiSus-C. Công nghệ này kiểm soát thân xe thông minh, có khả năng tự điều chỉnh độ cứng hoặc mềm của giảm chấn dựa trên điều kiện mặt đường.

Được phát triển dựa trên tiêu chuẩn an toàn cao nhất, đạt C-NCAP năm sao, mẫu xe sở hữu bảy túi khí bao phủ toàn bộ không gian cabin, từ hàng ghế trước đến hàng ghế thứ ba, đảm bảo sự an tâm cho tất cả hành khách.

An toàn chủ động với ADAS 5R1V

Về an toàn chủ động, M9 trang bị gói hỗ trợ lái xe toàn diện ADAS 5R1V gồm năm radar và một camera, mang đến khả năng hỗ trợ lái tiên tiến như phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, kiểm soát hành trình thông minh, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp, nhận diện biển báo giao thông.

BYD M9 RA MẮT TẠI VIỆT NAM: MPV ĐIỆN HOÁ GIÁ GẦN 2 TỶ ĐỒNG

Hai phiên bản với bốn màu ngoại thất

M9 được phân phối tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản Advanced và Premium, đi kèm bốn tùy chọn màu sắc ngoại thất và hai tùy chọn màu sắc nội thất.

Phiên bản Advanced có giá niêm yết 1.999.000.000 đồng, trong khi phiên bản Premium có giá 2.388.000.000 đồng. Cả hai mức giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và tiêu thụ đặc biệt.

BYD Việt Nam đặc biệt tặng bộ quà tặng đi kèm cho tất cả khách hàng sở hữu một trong các phiên bản của mẫu xe M9 mới, bao gồm một thiết bị sạc cầm tay và một thiết bị chuyển đổi nguồn điện V2L.

Để biết thêm chi tiết hoặc sẵn sàng sở hữu ngay mẫu xe BYD M9 hoàn toàn mới, vui lòng liên hệ với một trong các đại lý chính thức ủy quyền của BYD Việt Nam tại địa phương gần nhất trên toàn quốc. Hoặc tham khảo thêm thông tin chi tiết sản phẩm tại đây.

BYD M9 MPV điện hóa Việt Nam xe hybrid BYD BYD M9 giá bao nhiêu MPV 7 chỗ cao cấp xe BYD Việt Nam 2025 BYD M9 Advanced Premium công nghệ Super Hybrid DM-i DM-i Super Hybrid

Bài liên quan

BYD SEAL 5 ra mắt Việt Nam: Sedan hạng C đầu tiên tích hợp công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến

BYD SEAL 5 ra mắt Việt Nam: Sedan hạng C đầu tiên tích hợp công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao trải nghiệm khách hàng, Ford ra mắt Ford Signature 2.0

Nâng cao trải nghiệm khách hàng, Ford ra mắt Ford Signature 2.0

Xe và phương tiện
Ford Signature 2.0 là sự phối hợp của Ford với các Đại lý toàn cầu để thiết kế đại lý mới, tập trung vào trải nghiệm, thấu hiểu và tối ưu hành trình của khách hàng, tích hợp tương tác trực tuyến và tương tác trực tiếp, làm nổi bật hình ảnh của thương hiệu.
Piaggio gây ấn tượng tại triển lãm xe quốc tế EICMA 2025

Piaggio gây ấn tượng tại triển lãm xe quốc tế EICMA 2025

Xe và phương tiện
Tại đây, Vespa không chỉ ra mắt thế hệ mới của Primavera và Sprint S, mà còn trình làng phiên bản kỷ niệm 25 năm của dòng xe Beverly, nhằm vinh danh một trong những mẫu xe tay ga bánh lớn được yêu thích và mang tính biểu tượng nhất của hãng.
Phan Ngọc Mỹ lập kỷ lục vô địch PVOIL VOC bốn lần, cùng đội 318 tạo kỳ tích chưa từng có

Phan Ngọc Mỹ lập kỷ lục vô địch PVOIL VOC bốn lần, cùng đội 318 tạo kỳ tích chưa từng có

Xe và phương tiện
Khép lại ba ngày tranh tài tại Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL Cup 2025 (PVOIL VOC 2025), Phan Ngọc Mỹ khắc tên mình vào lịch sử giải đấu khi trở thành vận động viên thành công nhất với bốn lần vô địch PVOIL VOC trong 18 năm qua.
Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Xe và phương tiện
Cặp chú cháu Hồ Thanh Tuấn - Nguyễn Đức Duy Sang của đội 407 - Ngọc Trai Wolver lần đầu chạm tay vào cúp vàng hạng Chuyên nghiệp tại PVOIL VOC 2025 sau năm lần liên tiếp dừng bước ở vị trí Á quân.
BYD Việt Nam triển khai ưu đãi đặc biệt

BYD Việt Nam triển khai ưu đãi đặc biệt 'Siêu khuyến mãi - Quà liền tay'

Xe và phương tiện
Chương trình ưu đãi đặc biệt “Siêu khuyến mãi - Quà liền tay”, áp dụng từ nay đến hết ngày 30/11/2025 trên toàn hệ thống đại lý BYD Việt Nam.
Xem thêm

Đọc nhiều

Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

realme C85 Series siêu pin, siêu kháng nước chính thức ra mắt thị trường Việt

realme C85 Series siêu pin, siêu kháng nước chính thức ra mắt thị trường Việt

Cách tải và cài đặt game Brother Hai

Cách tải và cài đặt game Brother Hai's Pho Restaurant

Những điều đặc biệt tại ngày khai mạc giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025

Những điều đặc biệt tại ngày khai mạc giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025

Trường Đại học Y Hà Nội (HMU): Lấp khoảng trống nhân lực và chuẩn hóa thực hành lâm sàng

Trường Đại học Y Hà Nội (HMU): Lấp khoảng trống nhân lực và chuẩn hóa thực hành lâm sàng

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

22°C

Cảm giác: 22°C
bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
18°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
19°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
19°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
18°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 15/11/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 15/11/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
19°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
22°C
TP Hồ Chí Minh

28°C

Cảm giác: 34°C
bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 15/11/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 15/11/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
24°C
Đà Nẵng

24°C

Cảm giác: 24°C
mây thưa
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 15/11/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 15/11/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
23°C
Nghệ An

18°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
16°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
25°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
15°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
15°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
17°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
16°C
Thứ bảy, 15/11/2025 18:00
15°C
Thứ bảy, 15/11/2025 21:00
14°C
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
15°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
21°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
19°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
17°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
17°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
17°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
17°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
20°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
17°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 15/11/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 15/11/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
25°C
Quảng Bình

17°C

Cảm giác: 17°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
17°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
20°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
16°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
15°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
19°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
18°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
17°C
Thứ bảy, 15/11/2025 18:00
16°C
Thứ bảy, 15/11/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
17°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
17°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
17°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
17°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
17°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
18°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
17°C
Thừa Thiên Huế

24°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
20°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
22°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
18°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
18°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
19°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 15/11/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 15/11/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
21°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
21°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
21°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
20°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
21°C
Hà Giang

20°C

Cảm giác: 20°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
18°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
25°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
19°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
18°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
17°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
18°C
Thứ bảy, 15/11/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 15/11/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
17°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
19°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
18°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
17°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
16°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
18°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
19°C
Hải Phòng

21°C

Cảm giác: 21°C
bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
19°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
24°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
26°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
19°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
18°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
19°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 15/11/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 15/11/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
19°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
20°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 14/11/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 14/11/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 14/11/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 14/11/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 14/11/2025 12:00
21°C
Thứ sáu, 14/11/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 14/11/2025 18:00
19°C
Thứ sáu, 14/11/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 15/11/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 15/11/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 15/11/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 15/11/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 15/11/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 15/11/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 15/11/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 15/11/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 03:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 16/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 16/11/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 17/11/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 17/11/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 17/11/2025 15:00
23°C

Tỷ giáGiá vàng

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển đất nước

Hà Nội tạm ngưng đèn đếm ngược tại nhiều nút giao để nâng cấp hệ thống điều khiển bằng AI

Hà Nội tạm ngưng đèn đếm ngược tại nhiều nút giao để nâng cấp hệ thống điều khiển bằng AI

Việt Nam mở cửa thị trường tín chỉ các-bon: Cơ hội hay thách thức?

Việt Nam mở cửa thị trường tín chỉ các-bon: Cơ hội hay thách thức?

Đề xuất cắt giảm 25 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Đề xuất cắt giảm 25 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

LG ra mắt giải pháp giặt sấy công nghiệp cho mô hình thương mại và dịch vụ mới

LG ra mắt giải pháp giặt sấy công nghiệp cho mô hình thương mại và dịch vụ mới

JBL ra mắt loạt tai nghe mới trẻ trung và thời thượng

JBL ra mắt loạt tai nghe mới trẻ trung và thời thượng

Cùng Signify và Tinh tế, định hình lại không gian giải trí với đèn chiếu sáng

Cùng Signify và Tinh tế, định hình lại không gian giải trí với đèn chiếu sáng

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Fortinet thúc đẩy bảo mật cho trung tâm dữ liệu AI, hướng bảo vệ cơ sở hạ tầng quy mô lớn

Fortinet thúc đẩy bảo mật cho trung tâm dữ liệu AI, hướng bảo vệ cơ sở hạ tầng quy mô lớn

Trung Quốc buộc Apple gỡ bỏ ứng dụng hẹn hò đồng tính Blued và Finka khỏi App Store

Trung Quốc buộc Apple gỡ bỏ ứng dụng hẹn hò đồng tính Blued và Finka khỏi App Store

60 ngày xóa bỏ thuế khoán: Chuyển đổi kê khai chỉ trong một chạm với Tendoo

60 ngày xóa bỏ thuế khoán: Chuyển đổi kê khai chỉ trong một chạm với Tendoo

Cisco ra mắt nền tảng Unified Edge

Cisco ra mắt nền tảng Unified Edge

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Nấm có thể trở thành chip nhớ cho máy tính thế hệ mới

Nấm có thể trở thành chip nhớ cho máy tính thế hệ mới

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Từ báo cáo đến dữ liệu số: Bộ KH&CN tăng tốc chuyển đổi phương thức điều hành

Từ báo cáo đến dữ liệu số: Bộ KH&CN tăng tốc chuyển đổi phương thức điều hành

Kinh tế tuần hoàn - con đường tất yếu cắt giảm phát thải, nâng hiệu suất sử dụng năng lượng và vật liệu

Kinh tế tuần hoàn - con đường tất yếu cắt giảm phát thải, nâng hiệu suất sử dụng năng lượng và vật liệu

HCLTech củng cố cam kết phát triển hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam tại SEMIEXPO 2025

HCLTech củng cố cam kết phát triển hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam tại SEMIEXPO 2025

Hà Nội: Trường THCS Dịch Vọng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Hà Nội: Trường THCS Dịch Vọng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Thiếu hụt TNT và thuốc nổ thương mại: Khi chuỗi cung ứng quốc phòng khiến giá cả hàng ngày tăng vọt

Thiếu hụt TNT và thuốc nổ thương mại: Khi chuỗi cung ứng quốc phòng khiến giá cả hàng ngày tăng vọt

Cổ phiếu SoftBank lao dốc sau khi bán toàn bộ cổ phần Nvidia để đầu tư vào OpenAI

Cổ phiếu SoftBank lao dốc sau khi bán toàn bộ cổ phần Nvidia để đầu tư vào OpenAI

FPT mở rộng hợp tác với E.ON

FPT mở rộng hợp tác với E.ON

SoftBank dẫn đầu làn sóng AI khi OpenAI giúp quỹ Vision tăng trưởng 19 tỷ đô la

SoftBank dẫn đầu làn sóng AI khi OpenAI giúp quỹ Vision tăng trưởng 19 tỷ đô la

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
NetApp mở rộng gấp ba lần đối tác AI tại châu Á - Thái Bình Dương nhờ chương trình Partner Sphere

NetApp mở rộng gấp ba lần đối tác AI tại châu Á - Thái Bình Dương nhờ chương trình Partner Sphere

Sapo kích hoạt chương trình hỗ trợ 5 triệu hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế điện tử miễn phí

Sapo kích hoạt chương trình hỗ trợ 5 triệu hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế điện tử miễn phí

Sony nâng dự báo lợi nhuận sau khi vượt kỳ vọng, nhờ sức bật từ mảng âm nhạc và hình ảnh

Sony nâng dự báo lợi nhuận sau khi vượt kỳ vọng, nhờ sức bật từ mảng âm nhạc và hình ảnh

Samsung West Lake ghi dấu hành trình mới

Samsung West Lake ghi dấu hành trình mới

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
FC Pro Festival 2025: Việt Nam xuất sắc giành vị trí Á quân

FC Pro Festival 2025: Việt Nam xuất sắc giành vị trí Á quân

Đại chiến quân đoàn X Việt Nam League: Hệ thống giải đấu hoàn chỉnh của Esport Free Fire

Đại chiến quân đoàn X Việt Nam League: Hệ thống giải đấu hoàn chỉnh của Esport Free Fire

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

CKTG 2025:

CKTG 2025: 'Đại chiến viễn thông' kết thúc, T1 vô địch 3 lần liên tiếp