Signify Innovation Day 2023 quy tụ hơn 300 khách tham dự

Nằm trong chủ đề Green Switch nhằm mang đến làn sóng cải cách ánh sáng trên toàn cầu và cũng như tại Việt Nam, sự kiện giúp thúc đẩy sự kết nối giữa khối Chính phủ và doanh nghiệp trên khắp cả nước, hướng đến mục tiêu “Không phát thải ròng”. Đồng thời các doanh nghiệp hàng đầu Hà Lan cũng cam kết sẽ cùng chính phủ Việt Nam hướng đến mục tiêu tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2023 – 2025.

Cũng tại sự kiện 6 trạm triển lãm ánh sáng đã được lắp đặt để giới thiệu những sáng kiến chiếu sáng từ Signify trong hành trình tiên phong chuyển bước xanh. Xây dựng thế giới “xanh” hơn từ việc chuyển đổi sang hệ thống chiếu sáng thông minh và hiệu quả.

Theo mô phỏng, mô hình chuyển đổi điểm sáng được chia sẻ từ ông Phùng Hoài Dương, Tổng giám đốc Signify Việt Nam, sẽ giúp việc chuyển từ hệ thống chiếu sáng truyền thống sang hệ thống đèn LED có thể tiết kiệm 80% điện năng, tương đương với việc cắt giảm hàng trăm tấn CO 2 và tiết kiệm 6.3 triệu VND cho mỗi tấn CO 2 được cắt giảm. Ví dụ, khu dân cư có thể giảm thiểu 276 tấn CO 2 , tiết kiệm 1.732 tỷ VND.

“Bằng cách chuyển đổi từ hệ thống chiếu sáng truyền thống sang các hệ thống chiếu sáng thông minh, các doanh nghiệp lớn cũng như người dùng cá nhân có thể đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng xanh. Bên cạnh đó, việc lựa chọn đồng hành cùng các đơn vị đã đạt trung hòa carbon như Signify sẽ tạo lợi thế cạnh tranh hơn giúp doanh nghiệp đáp ứng mục tiêu phát thải đến phạm vi 3 - bao gồm tất cả các phát thải gián tiếp khác xảy ra trong toàn bộ chuỗi cung ứng, đồng thời thúc đẩy niềm tin và sự trung thành của khách hàng, thu hút nhân tài cấp cao, từ đó tăng khả năng cạnh tranh trong đa lĩnh vực từ kinh doanh đến xuất khẩu”, ông Phùng Hoài Dương chia sẻ thêm.

Hội nghị cũng đi đến cam kết đạt được mức độ trung hòa carbon vào năm 2050 bằng cách hiện thực hóa việc cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên

Buổi tọa đàm không chỉ đi đến cam kết “Không phát thải ròng”, mà còn mang đến các giải pháp tiềm năng từ các doanh nghiệp lớn. Ông Guido van Rooy, Giám đốc Điều hành của Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam (DBAV) cho biết: “Các doanh nghiệp Hà Lan cam kết hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Chúng tôi sẽ tích cực tạo điều kiện cho nỗ lực này bằng cách cung cấp nền tảng để trao đổi kiến thức, các sáng kiến hợp tác và quan hệ đối tác chiến lược. Bằng cách tận dụng các nguồn lực này, các doanh nghiệp Hà Lan đang hoạt động tại Việt Nam có thể cùng nhau điều chỉnh các chiến lược và hành động của họ để phù hợp với thị trường Việt Nam. Nỗ lực phối hợp này không chỉ thể hiện sự cống hiến của chúng tôi đối với trách nhiệm môi trường mà còn thúc đẩy mối quan hệ bền chặt và cùng có lợi giữa hai quốc gia."

Sau phiên tọa đàm, khách tham quan đã có dịp trải nghiệm 6 trạm triển lãm ánh sáng từ Signify giúp hiện thực hóa hành trình chuyển bước xanh một cách dễ dàng nhất.

Ở trạm chiếu sáng văn phòng với đèn LED được kết nối, cảm biến tích hợp và phần mềm Interact Office giúp nâng cao không gian làm việc bằng cách cung cấp dữ liệu chi tiết về tỷ lệ sử dụng, tối ưu hóa không gian và tiết kiệm năng lượng tới 80%. Ngoài ra, đèn in 3D còn mang đến một giải pháp thay thế bền vững với lượng khí thải carbon thấp hơn 47% và khả năng tái chế. Mô hình "Light-as-a-Service" của Signify giúp giảm chi phí và kéo dài vòng đời chiếu sáng, trong khi hệ thống chiếu của họ giảm 60% chi phí bảo trì.

Để có thể kết nối với thiên nhiên, trạm công nghệ mô phỏng ánh sáng tự nhiên đã giả lập bầu trời (NatureConnect) được lấy cảm hứng từ thực tế và xây dựng trên nguyên tắc thiết kế ưu sinh học, mang lại môi trường trong nhà thoải mái, dễ chịu như ánh sáng từ thiên nhiên. Đồng thời giúp nâng cao sức khỏe và sự phát triển thông qua hỗ trợ nhịp sinh học của cơ thể, giữ nhịp độ hoạt động vào ban ngày và nghỉ ngơi tốt vào ban đêm.

Để đưa mỹ thuật và thẩm mỹ vào trong chiếu sáng cộng cộng, công nghệ chiếu sáng giúp nâng cao mỹ quan cho các tòa nhà, cây cầu và tượng đài… thành những địa danh đáng nhớ bằng tính năng quản lý cảnh quan Interact Landmark có thể lập trình và quản lý các chương trình ánh sáng động từ xa bằng ứng dụng web được tối ưu hóa cho thiết bị di động và phần mềm quản lý nội dung. Giải pháp chiếu sáng mỹ thuật và nâng cao mỹ quan công cộng có thể hỗ trợ phản ánh tinh thần của thành phố bằng cách thường xuyên thay đổi các màn trình diễn ánh sáng để phù hợp với mùa, lễ hội hoặc sự kiện.

Chiếu sáng đường phố với khả năng quản lý từ xa, hệ thống cho phép người dùng bảo trì và giám sát toàn hệ thống một cách dễ dàng. Đặc biệt, với dữ liệu chính xác từ hệ thống, người dùng còn có thể điều chỉnh ánh sáng phù hợp với từng khu vực.

Chiếu sáng dành cho công nghiệp nới nhà máy, nhà xưởng, nhà kho,... sẽ có hệ thống chiếu sáng kết nối Interact Industry, người dùng có thể cải thiện năng suất và nâng cao an toàn trong vận hành khi có thể điều chỉnh ánh sáng phù hợp với công việc, thời gian trong ngày hoặc kiểu ca làm việc. Đặc biệt, với công nghệ định vị trong nhà có độ chính xác cao, người dùng còn được phép theo dõi các hoạt động trong thời gian thực, tổng hợp dữ liệu để hiểu rõ hơn về cách tối ưu hóa quy trình làm việc, chọn đơn hàng, hậu cần và sản xuất.

Và cuối cùng là mô phỏng chiếu sáng thông minh dành cho nhà ở: tại các hộ gia đình, các thiết bị thông minh như Philips Hue và WiZ được kết nối với hệ thống chiếu sáng của Signify, cho phép tạo lịch trình tự động bật hoặc tắt đèn, điều chỉnh độ sáng từ xa, thống kê dữ liệu sử dụng,... phục vụ cho các mô hình nhà thông minh (smartphone) tiên tiến, có khả năng tương thích với nhiều hệ điều hành smartphone phổ biến hiện nay, phù hợp với lối sống hiện đại và xu hướng số hóa.