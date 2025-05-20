Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam tiên phong trong bảo tồn và phát triển y học dân tộc

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đánh giá cao những đóng góp to lớn của Học viện trong công tác đào tạo gần 11.000 y tế, chiếm hơn 50% nhân lực y dược cổ truyền cả nước, đồng thời nhấn mạnh vai trò thiết yếu của y học cổ truyền trong hệ thống y tế quốc gia, bảo tồn di sản văn hóa dân tộc và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng đề nghị Học viện tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, kết hợp hài hòa giữa y học cổ truyền và y học hiện đại, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến vào khám, chữa bệnh.

Đặc biệt, cần triển khai hiệu quả dự án xây dựng cơ sở 2 của Học viện sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu đào tạo trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cắt băng khánh thành Phòng Truyền thống của Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam.

Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam tiền thân là Trường Trung học Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh, thành lập năm 1969. Trải qua 20 năm phát triển kể từ ngày chính thức được thành lập theo Quyết định số 30/2005/QĐ-TTg, học viện đã trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu về y học cổ truyền tại Việt Nam.

Tính đến năm 2025, Học viện đã đào tạo gần 11.000 cán bộ y tế trình độ đại học và sau đại học, trong đó có hơn 7.600 bác sĩ y học cổ truyền, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.

Hiện Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam đang hợp tác nghiên cứu, đào tạo và khám chữa bệnh với nhiều đối tác quốc tế như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thụy Điển, Bulgaria... hướng đến trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu y dược học cổ truyền hàng đầu khu vực.