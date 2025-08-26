Keurig Dr Pepper chi 18 tỷ đô la thâu tóm JDE Peet’s, củng cố mảng kinh doanh cà phê

Việc mua lại JDE Peet của Keurig Dr Pepper có thể thúc đẩy hoạt động kinh doanh cà phê đang gặp khó khăn của công ty Hoa Kỳ này. Ảnh: Getty.

Theo thỏa thuận, KDP sẽ trả 31,85 euro (tương đương 37,3 đô la) cho mỗi cổ phiếu JDE Peet’s bằng tiền mặt, cao hơn 33% so với mức giá trung bình trong 90 ngày qua. Tổng giá trị thương vụ đạt khoảng 15,7 tỷ euro (18,4 tỷ đô la). Trước khi hoàn tất, JDE Peet’s vẫn sẽ chi trả cổ tức 0,36 euro mỗi cổ phiếu.

KDP kỳ vọng việc tiếp quản sẽ mang lại khoản tiết kiệm chi phí 400 triệu đô la trong vòng ba năm. Sau thông tin này, cổ phiếu JDE Peet’s đã tăng hơn 17% vào sáng thứ Hai tại London.

Keurig Dr Pepper - chủ sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như Dr Pepper, 7Up, Snapple và Green Mountain Coffee - đang gặp khó khăn khi doanh thu mảng cà phê tại Mỹ giảm 0,2% trong quý II xuống còn 900 triệu đô la, do lượng tiêu thụ viên nén cà phê và máy pha Keurig sụt giảm.

Để cải thiện vị thế, KDP không chỉ nhắm tới nhóm khách hàng tiết kiệm thích pha cà phê tại nhà mà còn thử nghiệm dòng cà phê lạnh nhằm cạnh tranh với Starbucks và Dunkin.

Đáng chú ý, sau khi hoàn tất thương vụ, KDP sẽ chia tách thành hai công ty riêng biệt niêm yết tại Mỹ: một chuyên về cà phê với doanh thu dự kiến 16 tỷ đô la/năm do CFO Sudhanshu Priyadarshi lãnh đạo, và một công ty đồ uống với doanh thu 11 tỷ đô la/năm do CEO Tim Cofer điều hành.

Thương vụ này cũng khép lại chặng đường hợp nhất giữa Keurig và Dr Pepper Snapple từ năm 2018, vốn tạo nên công ty đồ uống lớn thứ ba Bắc Mỹ. CEO JDE Peet’s Rafael Oliveira sẽ tiếp tục điều hành công ty Hà Lan cho đến khi quy trình mua lại hoàn tất.