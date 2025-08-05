10 thành phố hàng đầu tại Mỹ về cơ hội việc làm và thu nhập vắng bóng New York và Los Angeles

New York và Los Angeles vắng bóng trong 10 thành phố hàng đầu tại Mỹ về cơ hội việc làm và thu nhập. Ảnh minh họa: Getty.

Dựa trên dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động, Cục Điều tra Dân số và Cục Phân tích Kinh tế Hoa Kỳ, Checkr đã đánh giá 100 thành phố lớn nhất nước Mỹ, tính điểm dựa trên các yếu tố như tỷ lệ thất nghiệp, tốc độ tăng trưởng lực lượng lao động, tỷ lệ việc làm còn trống, thu nhập bình quân đầu người và tỷ lệ hộ gia đình có thu nhập trên 200.000 USD/năm.

Theo chuyên gia Sam Radbil của Checkr, các thành phố tầm trung đang “thách thức sự thống trị thông thường của những đại đô thị” và cho thấy rằng “địa lý cơ hội đang thay đổi”. Ông cho biết, thu nhập ở những nơi như Madison, Des Moines hay Raleigh có thể được sử dụng hiệu quả hơn, dù tổng thu nhập chưa hẳn cao nhất.

Top 10 thành phố hàng đầu về việc làm và thu nhập tại Mỹ:

Raleigh, Bắc Carolina – Nằm trong khu vực Tam giác Nghiên cứu, Raleigh hưởng lợi từ hệ sinh thái khoa học, công nghệ và giáo dục hàng đầu nước Mỹ.

Nashville, Tennessee – Ngoài âm nhạc, thành phố đang bùng nổ trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục và logistics.

Austin, Texas – Sự đổ bộ của các công ty công nghệ mang lại nhiều việc làm lương cao, dù chi phí sinh hoạt tăng nhanh.

Salt Lake City, Utah – Trở thành trung tâm công nghệ và tài chính mới với dân số ngày càng tăng.

Portland, Maine – Chi phí sinh hoạt thấp và môi trường làm việc linh hoạt giúp thành phố trở nên hấp dẫn với lao động từ xa.

Denver, Colorado – Dù giá nhà cao, mức thu nhập và cơ hội việc làm tại đây vẫn đang tăng ổn định.

Omaha, Nebraska – Làn sóng doanh nghiệp đổ bộ giúp tăng trưởng việc làm, trong khi chi phí sinh hoạt vẫn rất phải chăng.

Charlotte, Bắc Carolina – Trung tâm tài chính sôi động với lực lượng lao động tăng hơn 10% chỉ trong 5 năm.

Charleston, Nam Carolina – Việc làm trong ngành tài chính, công nghệ và chăm sóc sức khỏe đang phát triển mạnh.

Indianapolis, Indiana – Dù không nổi bật như các thành phố ven biển, nơi đây có thị trường việc làm ổn định và chi phí sinh hoạt hợp lý.

Danh sách của Checkr phản ánh một xu hướng rõ ràng: người lao động Mỹ đang dần tìm đến những thành phố vừa phải, nơi họ có thể tìm thấy công việc tốt và cuộc sống bền vững hơn.