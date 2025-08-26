Tiết kiệm hộ gia đình Trung Quốc thúc đẩy chứng khoán tăng vọt: CSI 300 ghi nhận đỉnh cao mới

Tổng số tiền tiết kiệm của hộ gia đình Trung Quốc hiện ở mức hơn 160 nghìn tỷ nhân dân tệ (22 nghìn tỷ đô la). Ảnh: Getty.

Tiết kiệm kỷ lục đổ vào chứng khoán

Theo HSBC, tổng tiền tiết kiệm của các hộ gia đình Trung Quốc đã vượt 160 nghìn tỷ nhân dân tệ (22 nghìn tỷ USD), mức cao chưa từng có, tương đương hơn một phần ba vốn hóa thị trường chứng khoán Mỹ.

Trong bối cảnh lãi suất tiền gửi ngân hàng giảm xuống dưới 1% lần đầu tiên vào tháng 5, dòng tiền này đang tìm đường đến cổ phiếu. Goldman Sachs dự báo lượng tiền gửi có kỳ hạn sẽ tiếp tục chuyển sang thị trường chứng khoán.

CSI 300 tăng mạnh, FOMO lan rộng

Chỉ số CSI 300 đã tăng gần 22% kể từ ngày 7/4, đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2022. Động lực này chủ yếu đến từ nhà đầu tư cá nhân – nhóm chiếm đến 90% giao dịch hàng ngày trên thị trường nội địa, trái ngược với tỷ lệ 20-25% trên Sàn giao dịch New York.

Ngoài ra, giao dịch ký quỹ cũng tăng mạnh, từ 1,8 nghìn tỷ nhân dân tệ hồi tháng 5 lên 2,03 nghìn tỷ nhân dân tệ vào tháng 8, cho thấy đòn bẩy tài chính đang được sử dụng nhiều hơn.

Lãi suất tiền gửi giảm, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tạm lắng với việc hai bên gia hạn đình chiến thuế quan, cùng chính sách hỗ trợ thanh khoản đã củng cố tâm lý tích cực. Các chuyên gia nhận định FOMO đang thúc đẩy nhà đầu tư đổ tiền vào cổ phiếu loại A, kỳ vọng thị trường đại lục sẽ “bắt kịp” đà tăng của Hong Kong, nơi chỉ số Hang Seng tăng hơn 28% từ đầu năm, so với 12% của CSI 300.

Mặc dù Morgan Stanley dự báo CSI 300 có thể đạt 4.700 điểm, Nomura cảnh báo về rủi ro bong bóng do đòn bẩy tăng mạnh trong khi kinh tế Trung Quốc chưa hoàn toàn phục hồi.

Tuy nhiên, theo HSBC, lượng tiền tiết kiệm khổng lồ và tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thấp (chỉ 5% tài sản hộ gia đình, so với 25% ở Mỹ) sẽ tiếp tục là động lực cho thị trường chứng khoán trong thời gian tới.