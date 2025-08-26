Chuyển động số
Sẽ vinh danh những thầy, cô giáo tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới

Gia Hân

Gia Hân

19:25 | 26/08/2025
Ngày 26/8/2025, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long phối hợp với các đơn vị tổ chức họp báo chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025.
Đây là hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2025; chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định việc tham gia hỗ trợ sự nghiệp giáo dục tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đoả, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện đặc biệt khó khăn là một trong những lĩnh vực được ưu tiên, với nhiều chương trình thiết thực: “Trường đẹp cho em”, “Nhà bán trú cho em”, “Tiếp sức đến trường”...

Sẽ vinh danh những thầy, cô giáo tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới
Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phát biểu tại họp báo.

“Với mong muốn cổ vũ, động viên và tri ân các thầy giáo, cô giáo công tác tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; các thầy giáo, cô giáo giáo dục các đối tượng đặc biệt, có nhiều cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ, đồng thời kêu gọi xã hội tiếp tục quan tâm, giúp đỡ đội ngũ thầy giáo, cô giáo và học sinh ở những địa phương nói trên từ năm 2015 đến nay, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”. Qua 10 năm tổ chức chương trình đã tuyên dương 576 thầy giáo, cô giáo có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục”, anh Lâm chia sẻ.

Trong lần thứ 11 tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 sẽ có nhiều thay đổi về cả nội dung và hình thức nhằm gia tăng giá trị cho chính đối tượng thụ hưởng và hơn thế, chương trình lan toả những thông điệp tích cực về giá trị của người thầy đến với xã hội. Chương trình là một chiến dịch dài hơi toàn diện từ offline đến online từ tháng 9 đến tháng 11 với sự đóng góp, đồng hành của nhiều tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhiều nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ thiết thực hơn cho các thầy cô giáo.

Theo Bí thư Nguyễn Tường Lâm, chương trình năm nay mở rộng quy mô với số lượng giáo viên lên từ trước đến nay. Theo đó, 80 thầy giáo, cô giáo cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang công tác tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới ở 248 xã có biên giới sau khi việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã). Các giáo viên đang công tác tại các trường học điểm lẻ, điểm trường ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (thầy giáo quân hàm xanh) tham gia công tác xóa mù chữ, dạy học cho thanh thiếu nhi và nhân dân ở biên giới, địa bàn đóng quân.

Tiêu chí để lựa chọn các thầy giáo, cô giáo được tuyên dương: Có tư cách đạo đức, lối sống tốt; có nhiều đóng góp trong việc giáo dục học sinh ở địa phương, tạo được những chuyển biến nổi bật về chất lượng và hiệu quả giáo dục; có tinh thần bền bỉ vượt khó, tận tâm với sự nghiệp giáo dục, được học sinh, cha mẹ học sinh, cộng đồng yêu mến. Ưu tiên các thầy giáo, cô giáo có thời gian công tác lâu năm; các thầy giáo, cô giáo trẻ tình nguyện dạy học tại các địa phương; các thầy giáo, cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác. Thời gian tham gia công tác dạy học trực tiếp tư 03 năm trở lên.

Sẽ vinh danh những thầy, cô giáo tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới
Họp báo chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025.

Bên cạnh đó, chương trình cũng đẩy mạnh truyền thông Mạng xã hội. Tư đó, truyền cảm hứng trong toàn xã hội để tri ân thầy cô, đề cao giá trị người thầy, lan toả mạnh mẽ truyền thống tôn sự trọng đạo đến mỗi người, đặc biệt là các bạn trẻ. Chương trình khuyến khích các đại sứ, giáo viên, creators, học sinh/sinh viên tự tạo thông tin chia sẻ, clip ngắn… Chương trình có sự tham gia của các gương mặt KOLs nổi bật tham gia chương trình như: PGS.TS Trần Thành Nam, Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Lương Thùy Linh và nhà sáng tạo nội dung số như Tiktoker Lê Bống…Các đại sứ đồng hành cùng chương trình sẽ tham gia vào nhiều hoạt động có ý nghĩa để tôn vinh các thấy cô và lan tỏa mạnh mẽ những câu chuyện đẹp về thầy cô đến với toàn xã hội.

Năm nay, bên cạnh sự đồng hành của Tập đoàn Thiên Long, chương trình nhận sự tham gia sâu rộng của cộng đồng doanh nghiệp để chung tay tạo ra nhiều giá trị về vật chất, tinh thần cho đối tượng thụ hưởng. Với sự tham gia của nhiều nguồn lực từ doanh nghiệp, chương trình thực hiện công trình để cho địa phương như: Xây dựng thư viện, nhà vệ sinh, sửa chữa nhà lưu trú cho giáo viên, trao học bổng, tăng cường tập huấn cho giáo viên…

Cùng với đó là Hành trình tri ân thầy cô để chứng kiến quá trình giảng dạy, đào tạo nhân tài của các thầy cô và lan tỏa đến toàn xã hội những câu chuyện đẹp về hành trình lan tỏa tri thức của người thầy. Ban tổ chức sẽ thăm, tặng quà, trao công trình hỗ trợ thầy giáo, cô giáo, học sinh ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn…

Các hoạt động đồng hành cùng thầy, cô giáo

Cuộc thi “Tri ân thầy cô – Chia sẻ cùng thầy cô” trên Mạng xã hội TikTok: Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam đang sinh sống, công tác và học tập trong, ngoài nước (các tập thể, cá nhân). Các tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi tạo video clip ngắn đăng trên nền tảng mạng xã hội Tiktok với nội dung ý nghĩa, sáng tạo để gửi lòng biết ơn, tri ân và chia sẻ với các thầy, cô giáo của mình nhân dịp chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) nhằm lan toả thông điệp về tình thầy trò. Các video clip đăng tải trên nền tảng Tiktok phải kèm theo hashtag: #trianthayco #chiasecungthayco #hoilhtnvn #thienlong.

Chương trình có sự đồng hành của Tiktok Việt Nam và những người nổi tiếng, người có tầm ảnh hưởng trong xã hội tham gia làm đại sứ của chương trình nhằm lan tỏa những thông điệp tri ân thầy cô, chia sẻ cùng thầy cô.

Sẽ vinh danh những thầy, cô giáo tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới

Cách thức tham gia, tập thể, cá nhân thực hiện yêu cầu do Ban tổ chức đặt ra và đăng hoạt động này trên trang cá nhân ở chế độ công khai và gắn kèm hashtag theo quy định.

Thời gian triển khai từ ngày 01/11 đến ngày 20/11/2025; Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11/2025. Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; 01 giải Nhì trị giá 5 triệu đồng; 01 giải Ba trị giá 3 triệu đồng và 05 giải Khuyến khích trị giá 1 triệu đồng. Các tác giả đạt Giải sẽ nhận được Giấy chứng nhận từ Ban Tổ chức và quà lưu niệm.

Bên cạnh đó là chương trình “Báo chí chia sẻ cùng thầy cô” để các nhà báo, phóng viên lan tỏa sâu rộng hơn nữa câu chuyện về các thầy cô giáo với cách làm hay, sáng tạo trong việc dạy học, tình cảm thầy trò...

Đối tượng tham gia là các cá nhân là nhà báo, phóng viên, cộng tác viên thuộc các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình.

Các tác phẩm dự thi viết về các tấm gương giáo viên được chọn tuyên dương trong Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025. Bài dự thi là các tác phẩm thuộc loại hình báo in, báo điện tử, báo hình (truyền hình), báo nói (phát thanh) trình bày theo các thể loại: phóng sự, phỏng vấn, bình luận được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Chia sẻ cùng thầy cô
Ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại, Tập đoàn Thiên Long chia sẻ tại họp báo.

Các bài viết tham gia dự thi phải có phần giới thiệu gương thầy giáo, cô giáo được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức.

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 10/10 đến 10/11/2025; Ban tổ chúc sẽ họp Hội đồng xét chọn giải thưởng. Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; 01 giải Nhì trị giá 5 triệu đồng; 01 giải Ba trị giá 3 triệu đồng và 05 giải Khuyến khích trị giá 1 triệu đồng. Các tác giả đạt Giải sẽ nhận được Giấy chứng nhận từ Ban Tổ chức và quà lưu niệm.

Các tác phẩm dự thi là là báo nói, báo hình hoặc báo điện tử gửi link tác phẩm được đăng tải về email: [email protected] kèm theo địa chỉ và thông tin liên hệ của cá nhân tham gia.

Chuỗi hoạt động tuyên dương, tri ân thầy giáo, cô giáo sẽ diễn ra vào tháng 11. Lễ tuyên dương chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2025 tại Thủ đô Hà Nội.

Các giáo viên được tuyên dương sẽ được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Kỷ niệm chương và Sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Đối với các thầy giáo, cô giáo được giới thiệu tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm nay không dự tuyên dương, Ban Tổ chức sẽ thông qua Hội Liên hiệp thanh niên các tỉnh, thành phố tổ chức trao Giấy chứng nhận và phần thưởng tại địa phương.

Theo ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại, Tập đoàn Thiên Long chia sẻ: “Năm thứ 11 - một dấu mốc mới trên hành trình tri ân người thầy, chương trình Chia sẻ cùng thầy cô 2025 mở ra nhiều hoạt động đổi mới, thiết thực và đầy cảm hứng. Mục tiêu hướng đến là tôn vinh những người thầy thầm lặng cống hiến và lan tỏa tinh thần tri ân đến toàn xã hội. Tập đoàn Thiên Long tự hào tiếp tục đồng hành một cách sâu sắc và bền bỉ cùng chương trình, bởi chúng tôi tin rằng: người thầy là giá trị cốt lõi không thể thay thế, nhất là trong thời đại công nghệ đang chuyển mình từng ngày. Xa hơn, Thiên Long thể hiện mong muốn đóng góp cho sự phát triển bền vững của giáo dục Việt Nam, trong đó, người thầy là trọng tâm - những người gieo hạt giống bền vững nhất cho nền giáo dục”.

Thời gian nhận hồ sơ của các giáo viên ứng cử từ 01/7 đến 30/9/2025, địa chỉ nhận hồ sơ: Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.62782663 - Email: [email protected] (Bìa hồ sơ ghi rõ: Tham gia chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”năm 2025).

Chia sẻ cùng thầy cô

