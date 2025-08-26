Mừng đại lễ 02/9, săn seal công nghệ giá từ 29 nghìn đồng

Deal độc quyền dành riêng cho cửa hàng Di Động Việt tại Hà Nội

Cụ thể, từ ngày 27/8 - 02/9, khách hàng khi mua sắm các sản phẩm quạt cầm tay, pin dự phòng tại cửa hàng Di Động Việt 116 Thái Hà và 3A Lê Thái Tổ, Hà Nội có cơ hội nhận quà tặng hấp dẫn như túi tote, vệ sinh và dán kính cường lực cho điện thoại miễn phí… Đây là những món đồ công nghệ không thể thiếu trong dịp du lịch hay tham dự lễ diễu binh. Theo đó, giá quạt mini Jisulife giảm còn 99 nghìn đồng, quạt Jisulife 7 giá 299 nghìn đồng, pin dự phòng 9Fit Lite giá 299 nghìn đồng, pin dự phòng Baseus giá 590 nghìn đồng…

Bảng giá một số sản phẩm giá ưu đãi dành riêng cho cửa hàng Di Động Việt tại TP.HCM và Hà Nội.

Bảng giá một số sản phẩm giá ưu đãi dành cho các tỉnh thành khác

Đặc biệt khi mua combo 3 - 5 quạt cầm tay và sạc dự phòng, khách hàng sẽ nhận thêm voucher giảm giá đến 5%, giúp sở hữu trọn bộ sản phẩm tiện dụng cho cả gia đình trong dịp lễ, đặc biệt hữu ích khi đi chơi hay du lịch.

Đáng chú ý, từ ngày 30/8 - 02/9, trên toàn hệ thống Di Động Việt cũng sẽ diễn ra chương trình ưu đãi hấp dẫn, nhiều sản phẩm công nghệ chính hãng có mức giá khuyến mãi chưa từng có.

Nhiều phụ kiện công nghệ được giảm giá sâu trong dịp này

Riêng tại các cửa hàng ở Hà Nội và TP.HCM, vào “khung giờ vàng tự hào” từ 8h - 12h mỗi ngày trong thời gian diễn ra chương trình đặc biệt dành cho khách hàng đến mua sắm trực tiếp sẽ có cơ hội được giảm thêm đến 500 nghìn đồng, trừ trực tiếp vào hoá đơn mua hàng. Do số lượng deal có hạn, khách hàng nên đến sớm để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu sản phẩm công nghệ với mức giá tốt.

Đối với khách hàng tại các tỉnh thành khác, Di Động Việt cũng có chương trình ưu đãi với mức giảm lên đến 45% tuỳ sản phẩm.

Hay mua OPPO A5i giá chỉ từ 3,49 triệu đồng

Ví dụ mua Samsung Galaxy A06 giá chỉ từ 2,29 triệu đồng, Realmi C61 giá từ 2,49 triệu đồng, OPPO A5i giá từ 3,49 triệu đồng, Tecno Camon 30S giá từ 4,29 triệu đồng, Xiaomi Redmi Pad 2 giá chỉ từ 4,99 triệu đồng…

Ở phân khúc flagship, mua iPhone 16 Pro Max giá chỉ từ 29,29 triệu đồng, mua Galaxy S25 Ultra giá từ 24,89 triệu đồng và Galaxy S24 Ultra giá chỉ từ 20,39 triệu đồng…

Các sản phẩm tablet, MacBook cũng có giá giảm sâu, ví dụ như Tab S10 FE giá từ 8,49 triệu đồng, Galaxy Tab S10+ giá từ 15,99 triệu đồng, MacBook Air M2 giá từ 18,99 triệu đồng…

Phân khúc flagship cũng có nhiều sản phẩm giảm giá sâu

Ngoài ra, nhóm sản phẩm tai nghe, wearable, vòng đeo tay thông minh… cũng có deal giá hời trong đợt này, ví dụ như Huawei Band 10 về giá từ 699 nghìn đồng, Xiaomi Band 10 giá từ 950 nghìn đồng, Galaxy Buds3 giá từ 2,99 triệu đồng, Airpods 4 giá từ 2,929 triệu đồng…

Khách hàng cũng có thể săn deal phụ kiện công nghệ chính hãng với giá sốc từ 29 nghìn đồng. Đơn cử, củ sạc Samsung giá 29 nghìn đồng, cáp sạc Anker 322 A-C giá 79 nghìn đồng, cáp Ugreen type-C to type-C giá 99 nghìn đồng, bộ sạc Acefast giá 199 nghìn đồng…

Không thể thiếu trong mùa mua sắm đại lễ, nhóm sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe là máy tăm nước Magic B-01 giá chỉ từ 99 nghìn đồng, máy tỉa lông mũi Magic giá chỉ từ 99 nghìn đồng, súng massage Choice DR giá 399 nghìn đồng, máy massage mini Philips giá 1,85 triệu đồng…

Đặc biệt, khách hàng có thể dễ dàng nâng cấp lên thiết bị công nghệ mới tại Di Động Việt qua chính sách “Thu cũ - Đổi mới” với giá thu tốt, cơ hội được trợ giá đến 4,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, mọi khách hàng đều có thể tham gia “trả góp 30” với 0 đồng trả trước, 0% lãi suất, 0 phí ẩn. Riêng thành viên Di Động Việt được giảm thêm 1% trên tổng giá trị đơn hàng.

Độc giả có nhu cầu tham khảo, mua sắm các sản phẩm di động, đồ gia dụng thông minh, xe máy điện có thể tìm hiểu thêm tại website: didongviet.vn, hoặc gọi tổng đài 1800.6018 (miễn phí).