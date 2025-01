Mừng lễ Quốc Khánh, thị trường smartphone có thêm nhiều ưu đãi mới

Năm nay để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dùng trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 sắp tới, các chuỗi bán lẻ công nghệ tiếp tục giới thiệu các chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Ví dụ như tại hệ thống cửa hàng Di Động Việt, đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam (AAR), đối tác toàn diện của nhiều nhãn hàng như Samsung, Xiaomi, OPPO..., đã tung ra chương trình "Mừng đại lễ - Sale phủ phê".

Theo đó, từ 30/8 đến hết 3/9 nhiều dòng điện thoại, tablet và MacBook có mức giảm đến hơn 10 triệu đồng, phụ kiện công nghệ giảm tới 61%, với giá chỉ từ 77.000 đồng.

Sale đại lễ 2/9, nhiều điện thoại giảm hơn 10 triệu đồng

Đặc biệt, bên cạnh chương trình giảm giá mừng đại lễ, khách hàng mua hàng tại hệ thống còn được hưởng các ưu đãi dịch vụ, như: chương trình Trade-in thu cũ đổi mới tặng thêm đến 2 triệu đồng, trả góp 0% lãi suất kỳ hạn lên đến 24 tháng...

“Đây là thời điểm tốt để những khách hàng có nhu cầu mua sắm các sản phẩm công nghệ tiết kiệm tối đa chi phí với mức giảm lên đến 10 triệu đồng, gồm nhiều sản phẩm hot, đang bán chạy nhất trên thị trường.” Đại diện truyền thông của Di Động Việt cho biết.

>> Chi tiết về chương trình truy cập tại đây: https://didongviet.vn/mung-dai-le-sale-phu-phe.html

Cụ thể, với các dòng điện thoại, đơn cử như iPhone 14 Pro Max 128GB VN/A giá chỉ còn 25,79 triệu đồng (so với giá niêm yết 36,99 triệu đồng); iPhone 13 128GB VN/A giá chỉ từ 15,79 triệu đồng (so với giá niêm yết 23,99 triệu đồng), iPhone 12 Pro Max 128GB Like new giá chỉ từ 15,19 triệu đồng (so với giá niêm yết 19,99 triệu đồng),…

Galaxy Z Flip 5 512GB (BHĐT) chỉ còn từ 20,29 triệu đồng

Các dòng điện thoại Android cũng giảm sâu không kém, ví dụ như bộ đôi Galaxy Z Flip 5 512GB (BHĐT) cùng với Samsung Galaxy Z Fold 5 512GB (BHĐT) giá lần lượt chỉ còn từ 20,29 triệu đồng và 32,29 triệu đồng; Xiaomi Redmi 12C giá chỉ còn từ 2,49 triệu đồng (so với giá niêm yết 3,59 triệu đồng), Honor X5 độc quyền tại Di Động Việt giá chỉ còn từ 1,79 triệu đồng (so với giá niêm yết 2,39 triệu đồng)...

MacBook Air M1 chỉ còn 17,99 triệu đồng, khi áp dụng các ưu đãi tại Di Động Việt

Nếu bạn có ý định mua tablet hay MacBook thì đây cũng là cơ hội hiếm có trong năm. Điển hình là MacBook Air M1 giá chỉ còn 18,49 triệu đồng (so với giá niêm yết 24,89 triệu đồng), iPad Gen 9 giá chỉ còn từ 6,75 triệu đồng (so với giá niêm yết 9,99 triệu đồng) và iPad Gen 10 giá chỉ còn từ 10,49 triệu đồng (so với giá niêm yết 12,99 triệu đồng).

AiPods 2 chỉ còn từ 2,59 triệu đồng

Hàng loạt phụ kiện công nghệ cũng được giảm sâu đến 60%, đưa nhiều sản phẩm về mức giá chỉ từ 77.000 đồng. Cụ thể, cáp ACEFAST Type C to Type C 1.2m C3-03 chỉ từ 77.000 đồng (so với giá niêm yết 100.000 đồng), pin sạc dự phòng Golf 10.000 maH G80 chỉ còn từ 190.000 đồng (so với giá niêm yết 380.000 đồng), ốp lưng iPhone 14 Pro Max UAG Plasma chỉ còn từ 650.000 đồng (so với giá niêm yết 1 triệu đồng), Apple Watch SE 2 chỉ còn 5,99 triệu đồng…

Các sản phẩm âm thanh, như tai nghe Apple AirPods 2 cũng chỉ còn từ 2,59 triệu đồng (so với giá niêm yết 3,99 triệu đồng), AirPods 2 Pro giá còn từ 5,69 triệu đồng (so với giá niêm yết 6,99 triệu đồng), loa Bluetooth Havit M65 có giá chỉ còn từ 290.000 đồng (so với giá niêm yết 750.000 đồng)…