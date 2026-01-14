“Tết đỏ đủ đầy” cùng Di Động Việt

Ghi nhận từ thị trường cho thấy, không khí mua sắm tại các chuỗi bán lẻ công nghệ đang sôi động. Tại Di Động Việt, hệ thống ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng với lượng khách hàng tham quan và mua sắm tăng khoảng 15% so với cùng kỳ tháng trước.

Đáng chú ý, thống kê tại hệ thống cho thấy, thay vì mua lẻ từng món, đa số khách hàng ưu tiên chọn mua cùng lúc điện thoại kèm các thiết bị như máy tính bảng, phụ kiện hoặc đồ gia dụng thông minh để đồng bộ trải nghiệm và tiết kiệm chi phí.

Nắm bắt nhu cầu đó, Di Động Việt đã triển khai chương trình “Tết đỏ đủ đầy” với các gói combo được thiết kế đặc biệt, mang đến giải pháp mua sắm tối ưu cho người dùng.

“Tết đỏ đủ đầy” mang đến hàng loạt combo công nghệ với mức giá hấp dẫn

“Trong tháng cao điểm này, chúng tôi muốn mang đến cơ hội mua sắm thực sự khác biệt. Không chỉ điều chỉnh giá điện thoại về mức tốt nhất, chương trình còn mở rộng ưu đãi cho các gói combo mua kèm. Điều này giúp khách hàng dễ dàng nâng cấp thiết bị và sắm thêm tiện nghi cho gia đình đón Tết mà vẫn tối ưu ngân sách”, đại diện Di Động Việt chia sẻ thêm.

Cụ thể, tại nhóm flagship chủ lực, iPhone 17 series có giá chỉ từ 24,59 triệu đồng; các siêu phẩm Samsung như Galaxy S25 Ultra hay Z Fold7 có giá lần lượt là 25,19 triệu đồng và 38,99 triệu đồng. Bên cạnh máy mới, máy LikeNew (đã qua sử dụng) cũng trở nên sôi động, đơn cử như iPhone 16 Pro Max Like new chỉ còn 26,19 triệu đồng.

iPhone 17 và iPhone Air ghi nhận mức giá tốt dịp cận Tết

Ở phân khúc tầm trung, cận cao cấp cũng ghi nhận mức giá cạnh tranh. Các model như Xiaomi 15T hay Redmi Note 15 hiện có giá bán lần lượt chỉ 12,49 triệu đồng và 5,99 triệu đồng, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu thiết bị yêu thích với mức chi phí tiết kiệm.

Đặc biệt, khi mua máy (điện thoại, máy tính bảng hoặc MacBook) tại hệ thống, khách hàng sẽ nhận thêm ưu đãi đến 1 triệu đồng khi mua kèm các combo Tết: “Đủ An”, “Đủ Chill”, “Đủ Smart”. Đây là giải pháp quà tặng thông minh, giúp người dùng lựa chọn những món đồ công nghệ cho bản thân và gia đình.

Ở combo “Đủ An”, khi khách hàng mua máy kèm các thiết bị gia dụng thông minh hoặc máy tính bảng sẽ nhận được ưu đãi 300.000 đồng. Các sản phẩm như nồi chiên không dầu Bear 5L hay Galaxy Tab A11+... giúp những ngày Tết của gia đình thêm thảnh thơi và trọn vẹn.

Hay combo “Đủ Chill” với ưu đãi giảm 200.000 đồng, phù hợp người dùng trẻ yêu thích công nghệ. Chỉ cần mua máy kèm các thiết bị âm thanh hoặc đồng hồ như loa JBL, tai nghe Apple hay đồng hồ Huawei..., khách hàng dễ dàng hoàn thiện trải nghiệm giải trí với chi phí tiết kiệm nhất.

Khách hàng có thể tiết kiệm đến 1 triệu đồng khi mua điện thoại kèm MacBook hoặc máy tính bảng

Đặc biệt nhất là combo “Đủ Smart”, giải pháp phù hợp dành cho học sinh sinh viên và nhân viên văn phòng. Khi mua cùng lúc 2 thiết bị chính (như điện thoại kèm MacBook hoặc MacBook kèm máy tính bảng...), khách hàng sẽ nhận ngay ưu đãi 1 triệu đồng. Các siêu phẩm như MacBook M4, iPad A16, Galaxy Tab S11 Ultra... đều nằm trong danh sách áp dụng, giúp người dùng sở hữu nâng cấp thiết bị trong năm mới.

Hệ thống Di Động Việt cũng triển khai đồng thời nhiều chương trình và chính sách ưu đãi hấp dẫn như “Trả góp 30”: 0% lãi suất, 0 phí ẩn và 0 đồng trả trước giúp khách hàng có thể sở hữu ngay thiết bị yêu thích.

Song song đó là chương trình thu cũ - đổi mới, với mức trợ giá lên đến 3,5 triệu đồng. Quy trình thu mua nhanh gọn, chỉ kiểm tra ngoại quan, không bung máy, cam kết giá thu cao và minh bạch tuyệt đối.

Ngoài ra, Di Động Việt tiếp tục khẳng định chất lượng dịch vụ với gói Bảo hành 1 đổi 1 trong 30 ngày cho cả lỗi rơi vỡ, hư hỏng. Khách hàng được hỗ trợ đổi trả và hoàn tiền kể cả khi không còn nhu cầu, mang lại sự yên tâm tuyệt đối khi mua sắm.

Độc giả có nhu cầu tham khảo chương trình “Tết đỏ đủ đầy” hoặc mua sắm các sản phẩm di động, đồ gia dụng thông minh, xe máy điện có thể tìm hiểu thêm tại website: didongviet.vn, hoặc gọi tổng đài 1800.6018 (miễn phí).