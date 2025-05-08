TCL C6K QD-Mini LED TV: hơn cả sự phù hợp

Thật ra giữa muôn vàn câu hỏi cần giải đáp thì điều quan trọng nhất đối với một người dùng đó là cần xác định được một chiếc TV phù hợp với nhu cầu của mình. Ví dụ nhu cầu của một người già, độ tuổi thường cần xem truyền hình, xem tin tức thời sự sẽ rất khác với nhu cầu của một người trung niên, khi mà bên cạnh tin tức thời sự từ các đài truyền hình ở mức cơ bản thì họ cần xem thêm thông tin ở các trang tin tức hoặc xem qua Youtube là chủ yếu. Trong khi giới trẻ lại cần một chiếc TV có độ phân giải cao, truy cập internet dễ dàng, xem phim trên Netflix mượt mà hoặc thậm chí có thể chơi game khi rảnh rỗi.

TCL C6K QD-Mini LED TV

Rõ ràng nhu cầu của mỗi nhóm người dùng là khác nhau sẽ cần những chiếc TV khác nhau, và trong cùng một tầm giá cũng có rất nhiều loại TV phù hợp với từng nhóm người dùng cụ thể.

Dòng C Series của TCL sẽ bao gồm C6K, C7K và C8K.

Thấu hiểu điều đó, TCL đã ra mắt loạt TV thế hệ mới đó là dòng TCL C Series, bao gồm C6K, C7K và C8K.

Mặc dù cùng là dòng C Series nhưng TCL cũng phân định rất rõ ràng cho từng nhóm người dùng cụ thể, trong đó C6K hướng đến đại đa số người dùng cần một chiếc TV màn hình lớn, độ phân giải cao, chất lượng âm thanh tốt có thể không cần sử dụng đến hệ thống loa bên ngoài để giảm thiểu chi phí.

Bên cạnh đó thì TCL cũng đồng thời ra mắt hai phiên bản cao cấp hơn, đó là TCL C7K QD-Mini LED TV với độ sáng lên đến 3.000nits, được trang bị tấm nền CrystGlow HVA cùng tỷ lệ tương phản 7.000:1. Và TCL C8K Premium, phiên bản cao cấp nhất trong lần ra mắt này sở hữu thiết kế ZeroBorder™ với độ sáng 5.000 nits và hệ thống âm thanh Bang & Olufsen danh tiếng.

Dòng TV thế hệ mới 2025 của TCL dược trang bị nhiều cải tiến vượt trội

Mặc dù phân định rất rõ ràng ranh giới phân khúc người dùng nhưng về cơ bản thì dòng TV TCL C Series năm nay đều được trang bị công nghệ QD-Mini LED cao cấp. Đây là sự kết hợp giữa công nghệ chấm lượng tử (Quantum Dot) và hàng nghìn đèn LED siêu nhỏ được cải tiến để mang đến khả năng tái tạo màu sắc sống động như thật và kiểm soát ánh sáng tối ưu. Công nghệ độc quyền này của TCL đã được hãng trang bị trên dòng TV năm 2024 và năm nay tiếp tục được kế thừa trên dòng TV thế hệ mới 2025 với nhiều cải tiến vượt trội.

Bên cạnh loạt cải tiến mới, dòng TV TCL C Series thế hệ mới cũng sở hữu thiết kế tối giản, giúp phù hợp với nhiều không gian khác nhau

Cụ thể, để tiếp tục giữ vững vị thế tiên phong trong lĩnh vực công nghệ hiển thị, cũng như tiếp tục theo đuổi thông điệp "Inspire Greatness" (Truyền cảm hứng tuyệt vời) kết hợp với tinh thần Olympic "Faster, Higher, Stronger - Together" (Nhanh hơn, Cao hơn, Mạnh hơn - Đoàn kết hơn), TCL đã nâng cao độ tương phản cao, cho màu đen sâu hơn và các chi tiết trong vùng tối trở nên sắc nét hơn, giúp cho hình ảnh hiển thị tiệm cận với các công nghệ hiển thị cao cấp, nhờ công nghệ kiểm soát quầng sáng toàn vùng (TCL All-domain Halo Control). Ngoài ra, TCL cũng nâng độ sáng lên đến 5.000 nits, cùng với tấm nền chống lóa HVA hoặc Matte HVA trên C6K QD-Mini LED TV và tấm nền CrystGlow HVA và CrystGlow WHVA chống chói hiệu quả trên dòng C7K và C8K Premium tương ứng, để người dùng thoải mái thưởng thức nội dung trên màn hình lớn một cách rõ ràng trong mọi điều kiện ánh sáng.

TCL C6K QD-Mini LED TV sở hữu tần số quét lên đến 144Hz, giúp mang đến trải nghiệm chuyển động mượt mà, đáp ứng mọi nhu cầu giải trí từ xem phim hành động, cho đến chơi game có tốc độ khung hình cao

Chưa dừng lại ở đó, TCL cũng nâng tần số quét lên đến 144Hz, giúp mang đến trải nghiệm chuyển động mượt mà, đáp ứng mọi nhu cầu giải trí từ xem phim hành động, cho đến chơi game có tốc độ khung hình cao, mà vẫn bảo đảm khung hình sắc nét và không bị giật lag.

TCL C6K QD-Mini LED TV với 512 vùng làm tối độc lập, giúp TV có thể kiểm soát ánh sáng chính xác đến từng điểm ảnh, giảm thiểu hiện tượng quầng sáng.

Kế thừa tất cả những công nghệ này, C6K về cơ bản đã vượt trội hơn hẳn so với các TV có cùng tầm giá nhờ công nghệ QD-Mini LED với 512 vùng làm tối độc lập, giúp TV có thể kiểm soát ánh sáng chính xác đến từng điểm ảnh, giảm thiểu hiện tượng quầng sáng.

TCL C6K QD-Mini LED TV còn sở hữu tấm nền CrystGlow HVA cao cấp, giúp tăng cường độ tương phản và mở rộng góc nhìn

Ngoài ra,TCL C6K QD-Mini LED TV còn sở hữu tấm nền CrystGlow HVA cao cấp, giúp tăng cường độ tương phản và mở rộng góc nhìn, qua đó người dùng có thể thoải mái tận hưởng chất lượng hình ảnh mà không lo bị loá trên phiên bản cỡ lớn.

Ấn tượng hơn nữa là hệ thống âm thanh ONKYO 2.1 công suất 40W, hỗ trợ Dolby Atmos cùng tần số quét 144Hz mang đến trải nghiệm giải trí sống động vượt trội, giúp người dùng sử dụng TV TCL C6K QD-Mini LED dễ dàng có được trải nghiệm đồng nhất giữa âm thanh và hình ảnh mà không cần phải chi thêm tiền cho hệ thống âm thanh bên ngoài.

Đặc biệt, TCL C6K QD-Mini LED TV còn được trang bị bộ xử lý AiPQ PRO với 6 yếu tố AI giúp tối ưu hóa chất lượng hình ảnh

Đặc biệt, TCL C6K QD-Mini LED TV còn được trang bị bộ xử lý AiPQ PRO với 6 yếu tố AI (AI-contrast, AI-Clarity, AI-color, AI-Motion, AI-HDR, AI-scene) giúp tối ưu hóa chất lượng hình ảnh, nhờ đó mà người dùng hoàn toàn có thể sử dụng TV C6K để xem phim, chơi game hay thỏa sức với các chương trình giải trí thể thao với những pha chuyển động nhanh mà không lo bị nhòe hình hay có hiện tượng bóng ma như một số TV có độ phân giải thấp cùng tầm giá.

Và hơn tất cả, trong tầm giá từ 15 đến dưới 20 triệu đồng, người dùng không chỉ có thể lựa chọn một chiếc TV màn hình lớn từ 55inch, 65inch đến 75inch với nhiều công nghệ tân tiến kể trên mà còn có được một chiếc TV có thể trở thành điểm nhấn của không gian nội thất nhờ vào thiết kế thanh lịch, mỏng nhẹ.

Với kho ứng dụng và nội dung phong phú của Google TV, người dùng TC C6K QD-Mini LED TV hoàn toàn có thể biến chiếc TV này thành trung tâm giải trí của cả gia đình

Chưa dừng lại ở đó, với kho ứng dụng và nội dung phong phú của Google TV, người dùng C6K hoàn toàn có thể biến chiếc TV này thành trung tâm giải trí của cả gia đình, giúp người dùng có thể trải nghiệm tính năng điều khiển bằng giọng nói (tiếng Việt) một cách dễ dàng thông qua microphone được tích hợp sẵn. Thậm chí người dùng còn có thể sử dụng C6K để kết nối và điều khiển hệ sinh thái nhà thông minh TCL thông qua ứng dụng TCL HOME, mang đến một trải nghiệm cực kỳ hiện đại và không kém phần thú vị, những trải nghiệm mà vốn trước đây chỉ có trên các dòng TV cao cấp, với mức giá gấp đôi hoặc gấp ba lần mức giá hiện tại của TV TCL C6K QD-Mini LED.

Người dùng cũng có thể sử dụng TCL C6K QD-Mini LEDTV để kết nối và điều khiển hệ sinh thái nhà thông minh TCL thông qua ứng dụng TCL HOME

Xin mượn lời ông Johnny Yi, Tổng Giám đốc TCL Việt Nam thay cho lời kết của bài viết này: "Chúng tôi tự hào giới thiệu dòng TV QD-Mini LED 2025 tại Việt Nam, thể hiện sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua những công nghệ đột phá. Với sự nỗ lực không ngừng, TCL đặt mục tiêu trở thành sự lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng yêu công nghệ tại Việt Nam."