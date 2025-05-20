Phiên đàm phán lần thứ 2 Hiệp định song phương về thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Mỹ bắt đầu từ ngày 19-5 tại Washington D.C - Ảnh: Moitt.govv.vn

Điện tử và Ứng dụng xin đăng tải thông tin xung quanh ngày đầu tiên Việt Nam đàm phán thuế quan với Mỹ để phục vụ độc giả trong và ngoài nước.

Các thành viên đoàn đàm phán tham gia gồm đại diện của các bộ, ngành gồm: Công an, Ngoại giao, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trưởng, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước.

Theo kế hoạch đã thống nhất, phiên đàm phán lần thứ 2 Hiệp định song phương về thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Mỹ được tổ chức tại Washington D.C.

Trong ngày 19-5 (giờ địa phương), ngày đầu tiên của phiên đàm phán, đoàn đàm phán Việt Nam và Mỹ đã dành thời gian để thảo luận các nội dung liên quan, tiếp cận tổng thể nhằm giải quyết những vấn đề cơ bản mà hai bên cùng quan tâm và đẩy nhanh quá trình đàm phán.

Hai bên cũng trao đổi một cách cởi mở, thẳng thắn, mang tính xây dựng đối với các nhóm vấn đề cùng quan tâm theo hướng làm rõ các nội dung về lời văn hiệp định. Từ đó cung cấp thông tin cho nhau về các chính sách hiện hành của mỗi bên để có cơ sở triển khai các công việc tiếp theo.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã làm việc với Tập đoàn Westinghouse - một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ điện hạt nhân.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết Việt Nam đã có chủ trương tái khởi động chương trình điện hạt nhân nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao, năng lượng tái tạo chưa thực sự ổn định.

Bộ trưởng nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp cận theo hướng thận trọng, hiện đại và phù hợp với thực tiễn. Bộ trưởng chia sẻ rằng Việt Nam hiện có nhiều địa điểm tiềm năng để phát triển điện hạt nhân.

Đây là cơ sở để thúc đẩy hợp tác với các đối tác quốc tế như Westinghouse, bao gồm cả các dự án điện hạt nhân quy mô lớn và quy mô nhỏ (SMR). Ông Diên khẳng định hợp tác phát triển năng lượng cũng sẽ là động lực quan trọng góp phần cân bằng cán cân thương mại song phương.

Bà Margaret Cosentino, phó chủ tịch Westinghouse, bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với kế hoạch của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác năng lượng lâu dài.

Hai bên thống nhất chia sẻ thông tin, tiến tới ký MOU giữa Westinghouse và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) trong lĩnh vực phát triển điện hạt nhân, tiếp tục thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như phát triển các mô hình đầu tư hạ tầng năng lượng (PPP, BOT), chuyển giao công nghệ cũng như đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực kỹ thuật phục vụ ngành điện hạt nhân.