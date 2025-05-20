PHTD đưa bốn thương hiệu loa quốc tế vào thị trường Việt Nam

Công ty Cổ phần Phân phối Sản phẩm Công nghệ cao Dầu khí (PHTD), thành viên của Tổng công ty PETROSETCO, vừa công bố phân phối độc quyền bốn thương hiệu thiết bị âm thanh quốc tế tại Việt Nam. Đây là bước đi chiến lược nhằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm công nghệ tiêu dùng và nâng tầm trải nghiệm âm thanh cho người dùng Việt.

Thị trường thiết bị âm thanh Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, đặc biệt ở phân khúc loa không dây, loa đa chức năng và sản phẩm tích hợp thiết kế nội thất. Người tiêu dùng hiện nay tìm kiếm thiết bị vừa có chất lượng âm thanh cao, vừa đáp ứng tính thẩm mỹ và phù hợp với không gian sống. Xu hướng "âm nhạc là lifestyle" đang thúc đẩy thị trường loa phát triển mạnh mẽ.

Fender Audio - Biểu tượng âm nhạc Mỹ tiến vào thị trường loa Việt Nam

Fender, thương hiệu biểu tượng toàn cầu với gần 80 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhạc cụ, giờ đây mở rộng sang mảng âm thanh với dòng sản phẩm Fender Audio. Dòng loa ELIE (Extremely Loud, Infinitely Expressive) sẽ là sản phẩm chủ lực với hai phiên bản: ELIE 6 (60W) và ELIE 12 (120W).

Điểm nổi bật của dòng loa này là mặt trên làm bằng gỗ phong nguyên khối, gợi nhớ di sản chế tác guitar của Fender. ELIE còn có khả năng kết nối với guitar và micro, biến nó thành "sân khấu di động". Phiên bản ELIE 12 với công suất lớn đặc biệt phù hợp cho karaoke, mang lại tiếng hát rõ ràng và âm trầm mạnh mẽ.

Tính năng Multi-Mode cho phép kết nối đồng thời tối đa 100 loa, rất lý tưởng cho sự kiện ngoài trời, tiệc cộng đồng hoặc trình diễn đường phố.

Bên cạnh loa, Fender Audio cũng giới thiệu tai nghe không dây MIX với thiết kế modular (lắp ghép) cho phép phối màu và thay thế linh kiện linh hoạt. Tai nghe được trang bị công nghệ chống ồn chủ động hybrid (ANC) và âm thanh không gian (spatial audio), cùng thời lượng pin ấn tượng lên đến 100 giờ (52 giờ khi bật ANC).

Tivoli - Tinh tế hòa quyện vào không gian sống hiện đại

Khác với vẻ ngoài mạnh mẽ của Fender, Tivoli Audio hướng đến sự tinh tế và tối giản. Các sản phẩm Tivoli sử dụng chất liệu gỗ tự nhiên, dễ dàng hòa nhập vào không gian nội thất hiện đại. Sự kết hợp giữa công nghệ âm thanh tiên tiến và thiết kế tinh tế giúp Tivoli trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người yêu thích sự hài hòa giữa âm nhạc và không gian sống. Sản phẩm Tivoli Audio tại Việt Nam sẽ được bảo hành chính hãng 12 tháng.

Linklike và Tribit - Đáp ứng nhu cầu người dùng trẻ

Hai thương hiệu Linklike và Tribit nhắm đến nhóm khách hàng trẻ tuổi, năng động. Linklike nổi bật với tai nghe open-ear và công nghệ chống ồn chủ động, trong khi Tribit chuyên về các dòng loa di động nhỏ gọn, pin bền, chống nước tốt với mức giá phải chăng. Cả hai thương hiệu này đều áp dụng chế độ bảo hành chính hãng 12 tháng tại Việt Nam.

Tại sự kiện ra mắt, ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ - Phó Tổng Giám đốc Petrosetco, Giám đốc PHTD - chia sẻ: "Việc đưa bốn thương hiệu loa này về Việt Nam thể hiện cam kết của PHTD trong việc mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm âm thanh chất lượng cao, phù hợp với phong cách sống hiện đại. Chúng tôi phân phối sản phẩm đi kèm trải nghiệm sống - nơi công nghệ và cảm xúc gặp nhau."

Ưu đãi đặc biệt cho sản phẩm Fender ELIE 6

PHTD triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt cho mẫu loa Fender Elie 6 với mức giảm 700.000 đồng cho mỗi sản phẩm. Chương trình diễn ra từ ngày 1/6 đến hết ngày 30/6/2025 tại các đại lý và kênh phân phối chính thức của PHTD trên toàn quốc.

PHTD là đơn vị thành viên của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PETROSETCO), chuyên về phân phối thiết bị viễn thông và công nghệ tiêu dùng. Với mạng lưới phân phối rộng khắp, công ty cam kết mang đến cho người dùng Việt Nam những sản phẩm chất lượng quốc tế, dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp và trải nghiệm tiêu dùng khác biệt.