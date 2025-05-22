Vi khuẩn vũ trụ Niallia tiangongensis: Sinh vật địa ngoại đầu tiên 'sinh ra' trên trạm Thiên Cung của Trung Quốc

Khi sự sống "biến đổi" trong vũ trụ

Câu chuyện bắt đầu từ tháng 5 năm 2023, khi phi đoàn Thần Châu-15 thực hiện nhiệm vụ thu thập mẫu vi sinh vật trên bề mặt các module của trạm Thiên Cung. Sử dụng khăn lau vô trùng, các phi hành gia đã cẩn thận thu thập những "cư dân" tí hon này từ khắp nơi trên trạm. Sau sáu tháng sống trong môi trường vũ trụ khắc nghiệt, những mẫu vật này được đông lạnh và mang về Trái Đất để phân tích.

Kết quả khiến giới khoa học bất ngờ. Thông qua giải trình tự gen và phân tích trao đổi chất, các nhà nghiên cứu từ Tập đoàn Công nghệ sinh học vũ trụ Thần Châu và Viện Kỹ thuật Hệ thống Tàu vũ trụ Bắc Kinh đã xác định một chủng vi khuẩn hoàn toàn mới. Điều đặc biệt là đây không phải vi khuẩn được mang từ Trái Đất lên, mà là biến thể tiến hóa từ một loài đã biết, thích nghi với điều kiện đặc thù của môi trường vũ trụ.

Mô-đun lõi Thiên Hà của trạm vũ trụ Thiên Cung. Ảnh: iStock

Niallia tiangongensis sở hữu những khả năng phi thường mà "họ hàng" trên Trái Đất không có. Chủng vi khuẩn này đã phát triển cơ chế phòng thủ mạnh mẽ chống lại stress oxy hóa, hiện tượng gây tổn hại tế bào và mô. Quan trọng hơn, nó có thể tự sửa chữa những tổn thương do bức xạ vũ trụ gây ra, một khả năng sinh tồn cực kỳ quý giá trong môi trường không có sự bảo vệ của từ trường và khí quyển Trái Đất.

Điều làm các nhà khoa học phấn khích nhất là khả năng phân hủy các hợp chất hữu cơ đặc biệt của vi khuẩn này. Đây chính là chìa khóa để biến chất thải thành tài nguyên có giá trị, một giải pháp thiết yếu cho các chuyến bay vũ trụ dài hạn và thậm chí là việc thiết lập các căn cứ trên sao Hỏa trong tương lai.

Từ phòng thí nghiệm vũ trụ đến ứng dụng thực tế

Phát hiện này không chỉ có ý nghĩa khoa học thuần túy mà còn mở ra những ứng dụng cụ thể. Trong lĩnh vực y học, việc hiểu cơ chế chống bức xạ của vi khuẩn có thể giúp phát triển các liệu pháp điều trị ung thư hiệu quả hơn. Đối với nông nghiệp, khả năng chống stress oxy hóa có thể được ứng dụng để tạo ra các giống cây trồng bền vững hơn.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, khả năng chuyển đổi chất thải thành tài nguyên của Niallia tiangongensis trở thành một hướng nghiên cứu đầy hứa hẹn. Công nghệ sinh học dựa trên vi khuẩn này có thể cách mạng hóa cách chúng ta xử lý rác thải và tạo ra năng lượng sạch.

Chương trình Vi sinh vật khu vực sinh sống Trạm vũ trụ Trung Quốc (Champ) đang tiếp tục giám sát những thay đổi vi sinh vật trong các nhiệm vụ kéo dài. Mỗi chuyến bay mới đều mang về những mẫu vật quý giá, hứa hẹn nhiều khám phá bất ngờ khác.

Việc nghiên cứu vi sinh vật trong không gian không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe phi hành gia mà còn mở ra cánh cửa hiểu biết về khả năng thích nghi của sự sống. Những phát hiện từ môi trường độc đáo của trạm vũ trụ có thể thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về giới hạn của sinh vật trên Trái Đất.

Tương lai của khoa học vũ trụ sinh học

Với trạm Thiên Cung hoạt động ổn định và các kế hoạch thám hiểm sao Hỏa đang được triển khai, nghiên cứu vi sinh vật vũ trụ sẽ trở thành một lĩnh vực then chốt. Những sinh vật tí hon này có thể là chìa khóa giúp con người sinh sống lâu dài trong không gian, từ việc tái chế chất thải đến sản xuất thực phẩm và dược phẩm.

Câu chuyện của Niallia tiangongensis chỉ là khởi đầu. Trong những năm tới, chúng ta có thể chứng kiến sự ra đời của nhiều "công dân vũ trụ" tí hon khác, mỗi loài mang trong mình những bí mật và tiềm năng riêng biệt.