realme Cup chính thức khởi tranh

Được biết, giải đấu realme Cup lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia của 64 đội tuyển, quy tụ hàng trăm game thủ trẻ cùng tinh thần thi đấu bùng nổ. Không chỉ là sân chơi thể thao điện tử, realme Cup còn là bước đi chiến lược thể hiện cam kết dài hạn của realme trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ đam mê công nghệ và mở ra kỷ nguyên mới trong lĩnh vực gaming.

realme Cup

Trong bối cảnh ngành mobile gaming đang tăng trưởng mạnh mẽ và giới trẻ ngày càng thể hiện khả năng thi đấu đỉnh cao, sẵn sàng cạnh tranh với các đối thủ trong nước và quốc tế, realme Cup vừa là sân chơi mới, vừa là nơi các game thủ trẻ thể hiện kỹ năng, đồng thời là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của realme: nuôi dưỡng tài năng, đồng hành dài lâu cùng cộng đồng thể thao điện tử của giới trẻ Việt.

Giải đấu realme Cup với chủ đề “Real Passion Never Dies” bắt đầu khởi tranh từ ngày 17/05/2025 với 64 đội tuyển được thi đấu theo thể thức BO3, loại trực tiếp và thi đấu online. Sau các vòng thi đấu online, vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 01/06 theo hình thức offline, với trận tranh hạng 3 (BO5) và trận chung kết kịch tính (BO7), hứa hẹn mang đến những màn đối đầu bùng nổ cho cộng đồng game thủ và các bạn trẻ yêu thích Esports.

Danh sách 64 đội tham gia giải realme Cup 2025

Giải đấu chào đón người tham gia ở mọi trình độ, tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng, các tuyển thủ từng tham dự “Đấu Trường Danh Vọng” hoặc nằm trong Top 3 “Tứ Phương Đại Chiến” giai đoạn năm 2019–2025 sẽ không được đăng ký.

Tại vòng chung kết, các tuyển thủ sẽ thi đấu trực tiếp trên thiết bị chính thức của giải, đó là realme 14 5G - “Bậc Thầy Chiến Game”, được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 6 Gen 4 mạnh mẽ.

Ngoài ra, realme Cup 2025 còn mở ra cơ hội hiếm có cho các game thủ trẻ được giao lưu, cọ xát cùng các thành viên của Team Flash Academy - Thế hệ trẻ tiềm năng của Team Flash, đội tuyển eSports chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Tổng giá trị giải thưởng của realme Cup 2025 là 50 triệu đồng, bao gồm tiền mặt, sản phẩm realme và quà tặng độc quyền từ Team Flash.

Thể thức thi đấu giải realme Cup

Giải đấu realme Cup không chỉ mang đến những trận tranh tài hấp dẫn mà còn là thông điệp rõ ràng về cam kết đầu tư lâu dài cho cộng đồng trẻ Việt Nam. realme Cup là một phần trong chiến lược dài hạn mà realme hướng đến: xây dựng hệ sinh thái gaming năng động, gắn liền với nhu cầu và khát vọng phát triển của giới trẻ Việt. Bằng việc gắn kết công nghệ với tinh thần thể thao, realme đang từng bước tạo dựng một hệ sinh thái nơi người trẻ được thể hiện đam mê, phát triển kỹ năng và kết nối tương lai.