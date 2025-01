Signify nhận giải thưởng hiệu suất năng lượng năm thứ 3 liên tiếp

Đây là năm thứ ba liên tiếp Signify nhận được giải thưởng danh giá này, khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực chiếu sáng và cam kết mang đến những giải pháp tiết kiệm năng lượng, bền vững và thân thiện với môi trường.

Signify nhận giải thưởng hiệu suất năng lượng cao nhất từ Bộ công thương năm thứ 3 liên tiếp.

Tại lễ trao giải, hai sản phẩm nổi bật của thương hiệu Philips là Master LEDtube T8 Ultra Efficient (UE) và Fortimo FastFlex UHE đã được ghi nhận nhờ khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội và hiệu suất chiếu sáng cao.

Giải pháp chiếu sáng lý tưởng cho văn phòng và khu công nghiệp

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tại Việt Nam tăng mạnh, đặc biệt ở các thành phố lớn và khu vực công nghiệp, các giải pháp đèn LED hiệu quả năng lượng như Master LEDtube T8 UE và Fortimo FastFlex UHE đã trở thành sự lựa chọn tối ưu để giải quyết bài toán tiết kiệm điện.

Master LEDtube T8 UE, với khả năng tiết kiệm đến 44% năng lượng so với đèn LED thông thường, là giải pháp lý tưởng cho các văn phòng, trung tâm thương mại và nhà xưởng. Nhờ tuổi thọ kéo dài lên đến 100.000 giờ, các doanh nghiệp có thể giảm chi phí bảo trì và thay thế, đồng thời duy trì hiệu quả chiếu sáng ổn định trong thời gian dài. Sản phẩm này đặc biệt phù hợp với các không gian đòi hỏi chiếu sáng liên tục, như văn phòng làm việc, hành lang, bãi đỗ xe, và nhà kho.

Master LEDtube T8 được sử dụng tại Tổng công ty may Nhà Bè.

Sử dụng Master LEDtube T8 UE không chỉ giúp giảm đáng kể hóa đơn tiền điện, mà còn đóng góp tích cực vào việc giảm phát thải CO2 – yếu tố quan trọng để đạt được mục tiêu Net Zero của Việt Nam vào năm 2050. Với khả năng ứng dụng linh hoạt và thiết kế bằng nhựa chống vỡ theo tiêu chuẩn IEC 61549, sản phẩm này đảm bảo sự an toàn và hiệu quả cao cho người sử dụng. Điển hình như nhiều nhà máy của May Nhà Bè đang sử dụng đèn Master LEDtube T8 UE nhằm chủ động nâng cấp chiếu sáng để giảm chi phí điện, nâng cao hiệu suất, và hướng đến phát triển xanh.

Fortimo FastFlex UHE, với hiệu suất vượt trội lên đến ≥200 lm/W, là một trong những mô-đun chiếu sáng tiên tiến nhất hiện nay. Đây là thành phần quan trọng trong cấu tạo của các bộ đèn, đóng vai trò quyết định trong việc mang lại chất lượng chiếu sáng tối ưu.

Master LEDtube T8 UE lý tưởng cho các văn phòng, trung tâm thương mại và nhà xưởng.

Các mô-đun này không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chiếu sáng cho các không gian lớn như nhà xưởng, kho bãi, khu công nghiệp hay khu vực giải trí ngoài trời, mà còn đảm bảo ánh sáng đồng đều với độ sáng vượt trội. Đặc biệt, tuổi thọ lên đến 100.000 giờ giúp giảm thiểu đáng kể nhu cầu bảo trì hoặc thay thế, hạn chế gián đoạn sản xuất so với các mô-đun LED thông thường, góp phần nâng cao hiệu suất hoạt động.

Nhờ tính năng hiệu quả và đáng tin cậy, Fortimo FastFlex UHE mang đến cho các nhà sản xuất đèn tại Việt Nam một nguồn cung cấp mô-đun chất lượng cao để tích hợp vào các bộ đèn của họ. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng của bộ đèn mà còn mở ra nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng.

Fortimo FastFlex UHE là một trong những mô-đun chiếu sáng tiên tiến nhất hiện nay.

Sử dụng các bộ đèn tích hợp mô-đun Fortimo FastFlex UHE, doanh nghiệp sẽ đạt được các lợi ích vượt trội như: Giảm chi phí năng lượng, nhờ hiệu suất chiếu sáng cao ; Cải thiện chất lượng môi trường làm việc, nhờ ánh sáng phù hợp và đồng đều;Tuổi thọ cao lên đến 100.000 giờ giúp giảm đáng kể chi phí bảo trì và thay thế, đồng thời đảm bảo sự liên tục trong hoạt động sản xuất.

Fortimo FastFlex UHE không chỉ là giải pháp chiếu sáng hiệu quả mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững, phù hợp với xu hướng hiện đại trong ngành công nghiệp chiếu sáng.

Tác động dài hạn đến tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam

Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tốc độ tiêu thụ năng lượng tăng nhanh nhất khu vực, đặc biệt ở các đô thị lớn và khu công nghiệp. Theo thống kê, hệ thống chiếu sáng chiếm từ 15-20% tổng tiêu thụ điện năng tại các tòa nhà văn phòng, nhà máy và khu công nghiệp. Trong bối cảnh lưới điện quốc gia đang chịu áp lực lớn, các giải pháp chiếu sáng hiệu quả như đèn LED của Signify đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu gánh nặng tiêu thụ điện năng.

Nhờ các sản phẩm như Master LEDtube T8 UE và Fortimo FastFlex UHE, các doanh nghiệp có thể giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ mà vẫn duy trì chất lượng ánh sáng cao. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động, giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, và bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, trong các khu công nghiệp lớn – nơi sử dụng hệ thống chiếu sáng suốt 24/7 – việc thay thế hệ thống chiếu sáng truyền thống bằng các sản phẩm LED tiết kiệm năng lượng có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể. Một khu công nghiệp trung bình khi sử dụng Master LEDtube T8 UE có thể giảm hàng nghìn kWh điện mỗi năm, đồng nghĩa với việc giảm hàng trăm tấn CO2 thải ra môi trường. Trong đó, huyển đổi tất cả các điểm chiếu sáng thông thường trên toàn cầu sang đèn LED kết nối có thể tiết kiệm 420 triệu tấn khí thải CO2 mỗi năm, 870 TWh điện năng tiêu thụ mỗi năm và 120 tỷ euro chi phí điện mỗi năm.

Giải thưởng hiệu quả năng lượng 2024 là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực không ngừng của Signify trong việc dẫn dắt ngành chiếu sáng hướng tới sự bền vững. Với các giải pháp chiếu sáng tiên tiến, Signify không chỉ giúp các doanh nghiệp giảm chi phí vận hành mà còn góp phần quan trọng vào công cuộc chống biến đổi khí hậu toàn cầu.

Signify là tập đoàn dẫn đầu toàn cầu về chiếu sáng chuyên dụng, dân dụng và chiếu sáng Kết Nối Vạn Vật (Internet of Things). Những sản phẩm mang thương hiệu Philips, hệ thống chiếu sáng có kết nối Interact và các dịch vụ dựa trên dữ liệu của Signify giúp tạo ra giá trị kinh doanh, mang đến sự thay đổi cho nhà ở, tòa nhà và các khu vực công cộng. Với doanh thu năm 2023 đạt 6,7 tỷ EUR, cùng khoảng 32,000 nhân viên và hiện diện tại hơn 70 quốc gia, Signify khai phá tiềm năng phi thường của ánh sáng vì cuộc sống tươi sáng và một thế giới tốt đẹp hơn.