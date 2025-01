Cùng Signify 'khám phá' hệ sinh thái chiếu sáng mới tại GEFE 2022

Tham gia tại GEFE 2022, các chuyên gia đến từ Signify đã có buổi chia sẻ về các mục tiêu phát triển bền vững mà tập đoàn đang hướng đến, cũng như các giải pháp chiếu sáng thông minh đã và đang đóng góp vào mục tiêu nền kinh tế xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Được biết, Signify chính thức tham gia vào thị trường Việt Nam từ năm 1992 với tên gọi Công ty TNHH Điện tử Phillips Việt Nam. Đến năm 2018, đổi tên thành Công ty TNHH Signify Việt Nam, chuyên kinh doanh các sản phẩm của Signify với phương châm hướng đến sự phát triển bền vững. Signify Việt Nam nói riêng và tập đoàn Signify nói chung đã có những sáng kiến và ứng dụng vượt trội, hướng đến mục tiêu phát triển xanh hóa với tầm nhìn đến năm 2050.

Tại dự án Brighter Lives, Better World 2025 (Vì cuộc sống tươi sáng hơn, thế giới tốt đẹp hơn), Signify đã đặt mục tiêu nhân đôi tác động tích cực lên môi trường và xã hội. Trong đó, để đáp ứng 6 trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững do tổ chức Liên Hiệp Quốc thiết lập, Signify phải thỏa mãn được các mục tiêu số 3 (bao gồm sức khỏe và cuộc sống hạnh phúc), mục tiêu số 7 (là năng lượng sạch với giá thành hợp lý); mục tiêu số 8 (là công việc tốt và tăng trưởng kinh tế), mục tiêu số 11 (các thành phố và cộng đồng bền vững), số 12 tiêu thụ và sản xuất có 'trách nhiệm’ và mục tiêu số 13 (là hành động về khí hậu).

Đại diện Signify Việt Nam, ông Lê Quốc Thuận, Giám đốc Công nghệ dự án Brighter Lives đã chia sẻ Better World 2025 có 2 nhiệm vụ chính:

Để làm “Thế Giới Tốt Đẹp Hơn”, Signify nỗ lực chống biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế tuần hoàn bằng cách nhân đôi tiến độ thực hiện việc hạ nhiệt độ Trái Đất 1,50C theo Hiệp ước Paris và đồng thời nhân đôi doanh thu từ dòng sản phẩm bền vững lên đến 32%. Đồng thời, tập đoàn cũng sẽ tiếp tục các chiến dịch giảm khí thải và sử dụng 100% năng lượng tái tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu đầu tư vào việc chống biến đổi khí hậu từ 58% lên 72%, và không xả rác ra môi trường cũng như cam kết sử dụng bao bì tái chế. Đối với nhiệm vụ “Cuộc Sống Tươi Sáng Hơn”, Signify đặt ra 4 mục tiêu gồm đáp ứng nhu cầu thực phẩm, an toàn và bảo mật, sức khỏe và niềm vui, cuối cùng là môi trường làm việc tuyệt vời. Song song đó, tập đoàn hướng tới việc giúp 10 triệu cuộc sống được thắp sáng qua Qũy Signify, đảm bảo môi trường lao động an toàn với tỉ lệ tai nạn lao động dưới 0.3 và hiệu quả cung ứng bền vững đạt 95%.

Trước đó vào năm 2021, Signify đã công bố thực hiện thành công Brighter Lives, Better World 2020 với kết quả đạt mức trung hòa carbon trong các hoạt động.

Với phương châm đặt Chiến lược & giải pháp phát triển bền vững là trọng tâm trong mọi hoạt động từ sản xuất, vận chuyển, cung ứng, giải pháp và phát triển con người, Signify đã giới thiệu các giải pháp chiếu sáng cam kết đóng góp cam kết khí hậu tại sự kiện. Một trong những sáng kiến trọng điểm trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của Signify chính là ra mắt nền tảng chiếu sáng IoT Interact.

Theo nghiên cứu của Signify, hệ thống Interact có thể tiết kiệm đến 80% năng lượng tiêu thụ cho chiếu sáng đô thị; cải thiện 50% hiệu suất vận hành chiếu sáng thành phố; giảm thời gian tắt đèn do sự cố xuống dưới 1% nhờ khả năng báo lỗi và xử lý sự cố kịp thời.

Theo đó, không gian đô thị ứng dụng hệ thống này thực sự trở nên đáng sống hơn cho tất cả công dân khi hệ thống chiếu sáng thông minh có thể giảm tới 30% tai nạn, giảm đến 20% tỉ lệ tội phạm, cải thiện mức độ an toàn cho giao thông và người đi bộ; giảm đến 80% khí thải CO 2 ; theo dõi và giải quyết vấn đề kịp thời trước khi nhận lời than phiền từ người dân; bảo mật dữ liệu của nhà quản lý khỏi nguy cơ truy cập trái phép.

Bên cạnh đó, WiZ cũng là một nền tảng Interact of Things cho các giải pháp chiếu sáng thông minh và dịch vụ thông minh giúp cung cấp ánh sáng kết nối cho mọi người.

Tại sự kiện, anh Trần Xuân Nam, Quản lý tiếp thị sản phẩm kênh OEM chia sẻ về nền tảng chiếu sáng thông minh WiZ & WiZ Pro chia sẻ: “Hệ sinh thái WiZ gồm các giải pháp cứng và phần mềm dựa trên dịch vụ đám mây nhằm cung cấp giải pháp chiếu sáng thông minh cho người dùng với giao diện thân thiện, tính năng ưu việt với độ bảo mật cao và khả năng tùy chọn linh hoạt cao cho các nhà sản xuất thiết bị thông thông minh khác thông qua nhóm sản phẩm Wiz Pro”

Thương hiệu quen thuộc trong chiếu sáng thông minh đối với nhiều người tiêu dùng Việt Nam phải kể đến Philips Hue. Đây là hệ thống chiếu sáng không dây dành cho nhà ở tốt nhất thế giới với đủ chủng loại và giá thành. Phillips Hue là một hệ thống mở rất dễ thích ứng và sử dụng, có thể tích hợp với các hệ thống ZigBee khác, cho phép điều khiển bằng giọng nói thông qua trợ lý ảo, đặc biệt gần đây người dùng có thể điều khiến thông qua giọng nói tiếng Việt.

“Philips Hue mở ra khả năng hoàn toàn mới để con người tương tác với ánh sáng. Hệ thống chiếu sáng không dây cá nhân này cho phép gia chủ kiểm soát các nhóm đèn có kết nối trong nhà bằng điện thoại hoặc máy tính bảng dù đang ở đâu. Đồng thời, với Philips Hue, tính trải nghiệm và thưởng thức ánh sáng tại gia được đưa lên tầm cao mới”. Chị Hằng Nguyễn, Quản lý tiếp thị sản phẩm kênh dân dụng chia sẻ nền tảng chiếu sáng thông minh cho nhà ở Philips Hue cho biết.