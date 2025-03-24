Signify ‘thắp sáng’ Ecopark Hưng Yên

Từ lâu hệ thống chiếu sáng không chỉ đơn giản là để soi tỏ vạn vật khi đêm về. Tại các đô thị lớn, hiện đại, ánh sáng còn tạo nên không gian hài hòa, tôn vinh vẻ đẹp công trình, cũng như mang đến một diện mạo mới, một vẻ đẹp mới lung linh và lộng lẫy hơn.

Là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chiếu sáng chuyên dụng và dân dụng cũng như kết nối vạn vật (IoT), Signify đã từng trình diễn hệ thống chiếu sáng thông minh, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững tại các sự kiện được hãng tổ chức trong năm 2024. Không chỉ tiếp tục khai phá tiềm năng ánh sáng thông qua các dự án trọng điểm, điển hình như khu đô thị Ecopark Hưng Yên mới đây.

Với kiến trúc tinh tế và không gian xanh hài hòa, Ecopark Hưng Yên càng thêm ấn tượng khi hệ thống chiếu sáng nghệ thuật từ Signify được thắp sáng mỗi khi đêm về. Giải pháp chiếu sáng này không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp của các tòa nhà, đường phố, mà còn tôn vinh những công trình đặc trưng như công viên hồ Thiên Nga và vịnh Aquabay, nơi ánh sáng kết hợp hoàn hảo với không gian tự nhiên, tạo nên một bức tranh huyền ảo và thu hút.

Quang cảnh một tòa nhà thuộc khu đô thị Ecopark Hưng Yên khi màn đêm buông xuống

Điểm khác biệt là bên cạnh sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ và sử dụng chiếu sáng hiệu quả, hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận hành mà còn nâng cao tiện nghi cho cư dân. Đèn LED Philips mang tới ánh sáng ổn định và lâu dài, giúp duy trì vẻ đẹp của Ecopark khi đêm về. Đặc biệt, hệ thống còn có thể được tùy chỉnh để trình diễn ánh sáng rực rỡ trong các dịp lễ hội, tạo nên không gian lung linh và đầy cảm xúc.Không chỉ có thế, các giải pháp chiếu sáng này giúp giảm phát thải CO 2 , hạn chế ô nhiễm và bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, đồng thời tạo ra một không gian sống xanh, thân thiện với môi trường. Nhờ đó, Ecopark không chỉ đẹp hơn mà còn khẳng định vị thế là biểu tượng của một cộng đồng sống bền vững trong tương lai.

Các tòa nhà trong khu đô thị được chiếu sáng bằng hệ thống thông minh của Signify

Để tạo nên một hệ thống chiếu sáng hoàn hảo và mang lại hiệu quả cao, Signify đã hợp tác cùng Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Long Đức, một trong những đối tác chiến lược của Signify Việt Nam để thực hiện dự án này.

Chia sẻ về công trình, ông Đỗ Đức Long, Giám đốc công ty Long Đức cho biết: “Không chỉ cung cấp đầy đủ tiện nghi của một cuộc sống xanh hiện đại cho cư dân, các tòa nhà Ecopark còn có thiết kế độc đáo, mang tính thẩm mĩ cao. Chiếu sáng mỹ thuật kiến trúc góp phần tôn vinh vẻ đẹp của công trình, tạo thêm cảm xúc và những trải nghiệm tuyệt vời cho cuộc sống ban đêm. Chúng tôi quyết định chọn Philips vì đây là một thương hiệu đã nổi danh toàn cầu về công nghệ chiếu sáng mỹ thuật kiến trúc.”Giám đốc kinh doanh CSI của Signify Việt Nam, Ông Lê Quốc Thuận, đánh giá: "Trong suốt quá trình thực hiện dự án Ecopark Hưng Yên, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các đối tác để đảm bảo mỗi chi tiết đều được tối ưu. Dự án Ecopark Hưng Yên là minh chứng rõ ràng cho cam kết của Signify trong việc cung cấp giải pháp chiếu sáng đẳng cấp, không chỉ đẹp mắt mà còn bền vững. Các giải pháp này đã giúp nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân thông qua việc tạo ra không gian sống hiện đại và thân thiện với môi trường."

Theo ông Lê Quốc Thuận, Signify luôn hợp tác chặt chẽ với đối tác để hoàn thiện hệ thống chiếu sáng đảm bảo tính bền vững lẫn thẩm mỹ

Thông qua các giải pháp của mình, Signify không chỉ tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực chiếu sáng thông minh và phát triển bền vững, mà còn khẳng định các tính năng mới như tiết kiệm năng lượng, đảm bảo an toàn, tăng cường bảo mật và tối ưu hóa hiệu quả vận hành của hệ thống.